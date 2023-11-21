Подлинная любовь неизменно зарождается на исходящем потоке... Для того, чтобы на уровне эмоционального радара отыскать равную себе по готовности ко взаимообмену...

Так это работает, друзья мои...

Только так...

Именно поэтому никогда не стоит биться о закрытые двери, думая, что вот ещё немножко, и тогда...

НИКОГДА...

Двери закрыты не потому, что мы плохи, а потому что за ними ждут иную совместимость...

Несовместимые счастливыми не бывают...

Бывают побитыми, просящими, ждущими...

Культивируют обиды и страдания...

Быстро врастают в зависимость...

Эти люди никого не могут любить здоровой любовью...

Они плохие родители, передающие детям свою ущербную психологию одностороннего участия в отношениях, переходящую в жертву...

Они плохие друзья, способные говорить только о себе, и о том, как им плохо в своих отношениях, в которых их никто не удерживает на самом деле...

Они плохие дети, обвиняющие родителей в своей неспособности повзрослеть...

И, наконец, это люди с плохой реализованностью, потому что все ресурсы брошены на бесплодные опустошающие чувства...

Недуг этот лечится, так что, не надо становиться носителем хронического диагноза, превращая свою жизнь в трагедию неразделённости...

Мечтая о любви, не выстраивайте в своей голове программ завоевания недоступных крепостей, мои хорошие...

Получите поле битвы, и себя в роли вечных воинов-невротиков...

Всегда настраивайтесь на взаимность!

Мысли не допускайте, что вам придётся выпрашивать ответное чувство, сражаться за него, заслуживать, бегать марафоны, стоять на цыпочках, ломать себя, добиваться, соревноваться, конкурировать, стоять в очереди...

Ни за одну любовь не расплачиваются чувством собственного достоинства

Ни за одну!

Ни одного человека, принятого на уровне взаимной любви, не стремятся переделать, ткнуть носом в недостатки, потребовать от него жертв во имя себя...

Ни одного!

Ни одни отношения, строящиеся по схеме только принимающего и только дающего, не выросли до любви...

Ни одни!

А счастливые дети рождаются только в тех парах, где ни один партнёр не был унижен, раздавлен, или обременён ролью жертвы...

Если нет взаимной любви, значит, ей ещё не время...

Но это точно не повод хватать хоть кого-то, чтобы не отличаться от внешнего уровня тех самых "всех", которые "так живут"...

Пусть живут, как хотят...

Выбирайте лучшее! опубликовано econet

Автор Лиля Град

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