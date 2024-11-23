Свободное время – это мечта (для многих – несбыточная). А дискомфорт в свободное время возможен, если вы не понимаете своих желаний. То есть привыкли ориентироваться на чужие интересы, быть исполнителем. Или вам страшно остаться наедине с самим собой. В результате вы заваливаете себя работой или бежите от одиночества.
Мы часто планируем, что в выходной от души отдохнем и зарядимся энергией для новых свершений. Приходит выходной, и тут на нас наваливается тоска, неудовлетворенность жизнью и даже раздражение. Это называется невроз выходного дня (или воскресный невроз, или депрессия выходного дня). Почему для кого-то выходной становится настоящей пыткой?
Воскресный невроз говорит о конфликте внутри личности. Он развивается из-за неумения жить согласно своим желаниям и потребностям. Если мы не знаем себя, неизбежны пассивность, узость кругозора, стремление к зоне комфорта.
Депрессия выходного дня – тревожное состояние, рождающееся при прекращении обычной деятельности (работы). Подобное настроение одолевает в конце рабочего дня, перед выходными, в отпуске, в длительные праздники.
Для активных членов социума выходной может быть временем анализа, переосмысления себя и своей работы.
Воскресный невроз опасен осложнениями - депрессией и стрессом. Возможно алкогольное проведение времени, бездумный просмотр телепередач, обжорство.
Воскресный невроз имеет 2 характеристики:
Психосоматические симптомы: головокружение, головные боли, бессонница, апатия, боли и зажимы мышц, простуды.
Люди пытаются убить время и убежать от одиночества таким образом:
Попробовать «загрузить» свободное время каким-нибудь новым хобби, посещением тренинга на саморазвитие. Но это не панацея.
Решением проблемы будет пересмотр приоритетов и личных ценностей, комбинация их таким образом, чтобы работа не была единственной отдушиной в жизни. Трудовая деятельность – важный, но не единственный аспект, который формирует нашу жизнь. Основными жизненными аспектами можно считать психологический, физический, социальный и профессиональный. Чтобы добиться гармоничного внутреннего состояния, полезно разумно сочетать эти компоненты.опубликовано econet
Иллюстрации Edward Hopper
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