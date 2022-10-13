Незавершённый гештальт: Лучшая тактика по успешному завершению

Незавершённый гештальт никогда не будет «завершён», если человек слишком сильно (эмоционально) вовлечён в его завершение. Безразличие к гештальту — лучшая тактика по его успешному завершению.

Гуру гештальт-подхода Фриц Перлз сформулировал своё видение причин человеческого счастья и несчастья так: главный источник, питающий невроз — это незавершённый (незакрытый) гештальт. Однако ж... Завершения гештальта нельзя ожидать (как полусонные дамы «ожидают» рождения чада) и к нему нельзя стремиться (как стремятся к получению визы в нелюбезную к бедненьким гостям богатенькую страну)... Гештальт — штука хитрая... Незавершённый гештальт никогда не будет «завершён», если человек слишком сильно (эмоционально) вовлечён в его завершение. Безразличие к гештальту — лучшая тактика по его успешному завершению.

Главный источник, питающий невроз — это незавершённый гештальт

Вспомним Зеланда (лучшего гештальт-теоретика современности, который почему-то скрывает от народных масс свой основной источник вдохновения!) Итак: при повышенной Важности желаемое никогда не исполнится. «За желанием» нужно идти так, как мы спускаемся в киоск за вечерней газетой — уверенно, не комплексуя и даже несколько расхлябанно — как бы пошаркивая домашними туфлями о знакомые выщерблины асфальта.

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Что же такое незавершённый гештальт? А песню помните? «Скованные одной цепью, связанные одной — целью, скованные одной... цепью». Так вот — незавершённый гештальт — это цепь, которая приковывает нас сильнее других невидимых глазу цепей к:

а) людям,

б) местам,

в) повторяющимся жизненным сценариям...

Проще говоря, когда нам

а) чего-то (или кого-то) в жизни очень сильно хотелось, но мы этого не имели,

б) когда мы завершили отношения с кем-то на очень странной ноте, так и не поняв, что же произошло,

в) когда мы не доделали до конца действие или работу

И (главное!) если периодически возвращаясь мысленно к этой теме мы испытываем странное раздражение и дискомфорт – перед нами незавершённый гештальт во всей его красе.

Чем же опасен незавершённый гештальт? Во-первых. Он создаёт внутри нашего организма очаг хронического неудовольствия или тревоги. А во-вторых, он совершенно реально, не метафорически мешает нам продвигаться вперёд по жизни. Примерно так, как мешает получить диплом, не сданный зачёт, для получения которого нужно съездить на какую-то богом забытую кафедру ОБЖ. Примерно так, как мешают получить честь по чести подписанный обходной лист – не возвращённые в библиотеку учебники. Примерно так, как неоплаченный штраф или алименты мешают выехать зарубеж.

Что же делать?

Для завершения незавершённых гештальтов нам нужно воспользоваться советом, который сто лет назад дал миру – умница поэт, писатель и драматург – Оскар Уайльд:

“Чтобы побороть искушение – нужно ему... поддаться.”

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Завершение гештальта даёт ещё одну пользу человеку – человек становится приятным в общении и начинает становиться необременительным другим людям. Как? Объясню. Люди с незавершёнными гештальтами всегда пытаются завершить их в других ситуациях и с другими людьми – насильно навязывая им роли в сценариях своих незавершённых гештальтов!

Так, дети родителей, которые в своё время “недо...” – делали, недополучили – начинают получать это в утроенном размере – “иногда не желая того”, как поётся в весёлой песенке Андрея Миронова.

Так, партнёры, чьи сегодняшние любимые в своё время ждали от кого-то вчерашнего из своей прошлой жизни некоего знака внимания, но опять же, не получили его, теряются в догадках: “О чём же капризничает мой милый? На что кагбэ намекает? Чего ему надоть?” А ему (ей) надоть, к примеру, чтобы кто-то похвалил его искусство быстрой езды. Или понёс на руках при полном собрании всех подруг (оттого и напивается в хлам, чтобы возник повод – нести).

“Разберитесь со своими незакртыми гештальтами сегодня, чтобы не мучать дорогих Вам людей – завтра” , так прозвучал бы слоган гештальт-терапии, если бы её интересовали рекламные слоганы...

А как же быть-то, если к примеру, я хотел стать врачом? Естественно, мне легче сделать врача из своего дитяти (для того и дал Боженька человеку талант плодиться и размножаться – чтоб гештальты свои завершать!)

При всей дороговизне цели и сопротивлении бьющего баклуши материала – это много легче, чем завершить свой гештальт самому! Да нет же, господа, всё просто...

Подумайте вот о чём. Когда Вы “хотели быть врачом”, чего Вам хотелось на самом деле? Один вечер, проведённый в тонких раздумьях, даст вам чстный ответ на этот вопрос!

С чем у Вас ассоциировалась тогда работа врача? Какие подспудные (и значит – настоящие) желания хотели Вы удовлетворить, надев белый халат? Щупать женщин в бюстгальтерах и без оных? (Это я так, к примеру).

Вот эти гештальты – и завершайте. Иногда даже просто осознание того “чего же я хотел-то на самом деле, грезя о карьере врача” приводит к счастливому завершению гештальта!

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У работы над завершением гештальтов есть одно маленькое и простое правило: начните с завершения самого простого и лежащего на поверхности гештальта! То, что не требует дум и значительных усилий. Исполните свою заветную (желательно – глупую) мечту. Научитесь танцевать вальс! Научитесь печь торт “наполеон”. Сплавьтесь на байдарке!

И тогда гештальты начнут закрываться один за другим, с треском, обдавая Вас своей волшебной пыльцой.

А через небольшое время Вы, счастливый, как на рекламном туристическом календаре, окажетесь далеко-далеко, так как цепи, приковывавшие Вас к прошлому – лопнут.опубликовано econet.ru.

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