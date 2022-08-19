Нездоровые отношения: Как вовремя распознать и изменить сценарий

Пряча свои страхи и комплексы, мы невольно подменяем настоящую любовь на ложные чувства. В стремлении найти пару и не потерять партнера, можно запутаться в отношениях. Как не спутать любовь с невротической привязанностью?

Люди (в большей мере женщины) склонны искать подтверждение того, что их действительно любят. Как проверить подлинность чувства? Есть ли признаки, подтверждающие, что это не любовь, а только невротичная привязанность? Ведь так часто мы имитируем страсть по той или иной причине. Предлагаем признаки того, что человек не любит, а, вероятнее всего, невротично привязан.

Любовь или нездоровые отношения?

Журавль в небе

Ей сложно быть собой, поэтому она стремится играть в совершенство во всех сферах жизни. И отыскав, наконец, супруга своей мечты, боится его потерять. Из страха повторить ошибки прежних отношений, надевает некую маску.

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Она – лучший партнер в постели, лучший повар, лучший менеджер.

«Вторая половинка», безусловно, в восторге. Сначала выражается восхищение, потом формируется привычка и все воспринимается как должное. Наш «игрок», устав от несвойственной ему роли и эмоциональной нагрузки, и не получая в ответ ожидаемой "благодарности", начинает испытывать раздражение.

Партнер разочарован: он был уверен, что реально встретил лучшую на свете девушку. Вы же испытываете вину за то, что в очередной раз сорвались и не сумели быть идеальной.

Отношения снова не складываются, на этот раз - из-за несоответствия идеализированного "я" нашей героини и реальной жизни. Вместо любви она испытывала детский страх быть покинутой. А чтобы этого не случилось, по ее мнению, нужно зарабатывать любовь.

Уверенная в себе дама должна задавать себе вопрос: комфортно ли ей в этих отношениях, может ли она расслабиться, быть собой и просто уютно молчать.

Любимая или нужная

Она ощущает свою нужность и радуется этому. Женщины частенько становятся полноценными помощницами для собственных избранников. Становятся кем-то наподобие секретаря, ассистента и пиар-менеджера в одном лице. Есть и мужчины, которые такой заботой привязывают к себе.

В реальности же такое стремление к бесконечной "помощи" – это желание лишить свою половинку самостоятельности, дать почувствовать, что без вас пропадут. Но в душе помощники относятся к объекту собственной заботы немного свысока, считая их не самостоятельными и не способными на решение будничных проблем. А порывы помогать выступают завуалированным стремлением контролировать своего партнера во всех сферах (и деловой, и личной).

Как этому противодействовать? Перестать быть удобным, делать то, что нужно и интересно исключительно вам. Избавившись от подобной опеки, человек обретает желанную свободу, где ему комфортнее, чем в таких отношениях.

Счастье – это когда тебя понимают?

Она (он) всегда "понимает" своего партнера. Даже в случаях, когда он откровенно оскорбляет или ведет себя пренебрежительно, когда допускает недостойные поступки… Все это оправдывается его сложным характером, трудным детством, проблемами на работе и дальше по списку. В душе она отдает себе отчет, что не все происходит так, как надо, и ждет извинений и аргументации причин такого недостойного поведения.

В реальности многие выбирают стратегию терпения и молчания, чтобы «не потерять свою любовь». На самом же деле, любят разных. И если усвоить, что, кроме себя, мы ничего и никому не должны, вероятность встретить свою пару значительно возрастет.

Нужно "быть проще"?

Она стремится быть "скромной". На самом деле в скромности кроется множество глубинных причин. Например, низкая самооценка, страх перед конфликтами. И ничем, в общем-то, не мотивированное ожидание вознаграждения. К примеру, что партнер по достоинству оценит кристальную душу и покладистый характер. Ведь в сравнении со всеми этими стервозными дамами, с которыми, весьма вероятно, ему довелось иметь дело в прошлом, скромная девушка должна вроде бы выигрывать…

Стремление находиться в тени появляется у женщин и тогда, когда они явно ощущают, что партнер, мягко говоря, отстает от них в определенной сфере (например, интеллектуальной или материальной). И, испытывая неуемное желание вступить в брак, принимают решение просто "быть проще".

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Ведь есть стереотип, что мужчины не слишком уж любят умных и успешных дам, всего добившихся в жизни. Но это их проблемы. Пусть любят кого хотят. Уверенность в себе и естественность в отношениях – приоритет знающих себе цену женщин.И обязательно найдется мужчина, способный по достоинству оценить прекрасные качества женщины.

Необходимо просто взять и освободиться от мешающих комплексов и неверных установок, считая, что мы можем понравиться лишь, стирая собственное «Я» и предавая личные интересы.

Правдивость и искренность в отношениях – это ключ к их здоровому развитию. Когда партнеры равноправны, испытывают взаимное уважение и заботятся друг о друге, прощая невольные слабости и ошибки.опубликовано econet.ru.

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