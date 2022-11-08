Счастливым можно быть и при плохой погоде, и при самой заурядной внешности, и если у вас нет миллиона. Никто не придет к вам и не принесет счастье на блюдечке с голубой каемочкой. Вы сами сможете сделать себя счастливым. Нужно только немного постараться.

Ни один человек не сделает вас счастливым, слышите? Ни один. Это можете сделать только Вы самы! Да, вот такая вот неожиданость и в тоже время большая ответственность. Ведь теперь придется самим как-то делать себя счастливимы.

Счастье зависит от нас самих

И поэтому если просыпаясь утром, вы пренебрежительно бросаете взгляд в окно, проклиная снег или болото под ногами и сотый раз сгоревшую яичницу, при этом бросив пару «ласковых» родному человеку, то каждый раз этот человек будет просто обессилен вашей такой «привлекательной» аурой и вы тоже будете чувствовать себя просто ужасно.

Но если вы тихо, наедине с собой, попивая глинтвейн или чай, наблюдая за белыми хлопьями или последнимы листьями за окном дома или своего любимого кафе, будете улыбаться прохожим, то обязательно начнете чувствовать тепло внутри, растворяясь в моменте «здесь и сейчас», планировать работу, путешествия, достигать целей и уже браться за новые цели и мечты…

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Или же будете танцевать вечером, нарезая салат и подпевая любимой мелодии, раздающейся на всю квартиру. Вот я именно так и делаю, когда хочу почувствовать себя по-настоящему счастливой! (передаю "привет" моим бедным соседям, которые уже, едва выдерживают мои "дикие танцы").

Это значит, что мне хорошо с собой. Что я не заставляю кого-то делать меня счастливой и постоянно поднимать мне настроение, хоть я и с радостью принимаю это от родных и дорогих мне людей и всегда очень ценю. Но я не жду праздника извне, а создаю его себе сама. Научитесь радоваться жизни, радоваться каждому дню и делать это независимо от времени года или погоды за окном.

И только тогда вы станете счастливы и уже сможете поделиться этим счастьем с другими! Также важным шагом любви к себе должно быть отсутствие постоянного чувства вины за то, что вы кому-то что-то не додали или чувство обиженности, потому что вам должны были что-то додать, вот и все.

Знаете, как говорил Ремарк: "Если вам холодно, просто ведите себя теплее". То есть будьте заботливы и внимательны к другим и, конечно же, к себе.

А еще знайте, что именно Вы являетесь ответом на чьи-то молитвы и именно Вы можете кого-то утешить, осчастливить, помочь. Но при этом не нужно спасать тех, кто на самом деле совсем в этом не нуждается и не хочет.

Берегите в первую очередь тех, кому не безразлично, как прошел ваш день. И еще одно: никогда не слушайте осуждения в ваш адрес...

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Ведь еще Маргарет Тэтчер говорила: "Даже, если бы вы умели ходить по воде, будьте уверены – обязательно найдется тот, кто скажет: "Смотрите! Она даже не умеет плавать!"

А в завершение еще несколько важных мыслей для размышлений:

Один из самых полезных жизненных навыков – это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить оскорблениями, не поддаваться раздражениям, не таить злобы. Не стоит тянуть разный хлам в свою душу.

Не стоит тянуть разный хлам в свою душу. Чтобы оставить свой след, не обязательно ходить по грязи…

Счастлив не тот, у кого всего много. .. Счастлив тот, кому достаточно того, что у него есть...

.. Счастлив тот, кому достаточно того, что у него есть... Самое сложное в жизни - научиться не усложнять себе жизнь.

Поэтому так важно уметь переключаться, чтобы не "перегореть"... Удачи Вам!опубликовано econet.ru.

Автор Кирста Виктория

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