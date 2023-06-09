Никогда не оправдывайтесь перед мужчиной за эти 3 вещи!

Есть 3 очень важные моменты, за которые женщины почему-то часто оправдываются или, как минимум чувствуют себя неудобно, когда говорят об этом со своим мужчиной.

Они будто бы извиняются за это, в то время, как в этом нет ничего такого, за что стоило бы оправдываться, чувствовать себя неудобно или вообще извиняться.

Что же это за такие 3 вещи?

1. За то, что и как вы думаете или чувствуете и как вам вообще хочется и нравится жить

Поймите одно: то, что вы вступили с мужчиной в отношения еще не значит, что вы теперь должны думать, чувствувать и жить, только так хочется именно ему, а не вам. Нет, ведь вы все равно остаетесь личностью, которая имеет право на собственные мысли, желания, эмоции и потребности, а главное на те увлечение, которые делали вашу жизнь яркой, насыщенной и интересной.

У вас все равно есть СВОЯ жизнь и вы не должны чувствовать из-за этого какого-то неудобства или чувства вины. Да и мужчина, который вас действительно искренне любит будет наоборот - поддерживать вас и всячески мотивировать к тому, чтобы вы не забрасывали свои хобби, чтобы вы развивались, достигали своих желаний и целей. И, конечно же, он будет прислушиваться к вашим потребностям и учитывать ваши мысли и пожелания.

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2. За то, что вы не всегда хотите заниматься с ним любовью

Конечно, это не значит, что интимная близость у вас теперь может быть и раз в месяц, но если у вас в какой-то момент не будет соответствующего настроения или просто желания для этого, тогда вы имеете полное право отказаться от секса на этот раз и не чувствовать себя виноватой за это.

Просто спокойно объясните мужчине, что сегодня у вас есть желание, например, просто пообниматься с ним и вместе посмотреть какой-то фильм, если вы, к примеру, устали за этот день. А вот завтра, когда вы отдохнете и восстановитесь ... То есть дайте понять мужчине, что дело не в нем и ваши чувства к нему такие же сильные, как и раньше, но при этом не надо оправдываться или «жертвовать собой», только бы ему угодить. Помните это.

Ведь вы имеете точно такое же право, как и ваш мужчина получать удовольствие от вашей с ним интимной жизни. И поэтому, если вы не хотели, ведь были слишком уставшие, но все равно ему уступили, боясь, что он сразу пойди искать себе кого-то "на стороне", тогда это не нормальная позиция и в таком случае, вы уж точно не будете получать удовольствие.

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Поэтому никогда не принуждайте себя к тому, чего вам сейчас не хочется. А отказывая в этом, не впадайте в состояние "всегда во всем виноватой и крайней". Просто поверьте, что это совсем не так.

3. За то, что вам тоже иногда нужно личное время и пространство

Перестаньте оправдываться за то, что вам тоже иногда хочется побыть одной. Хочется просто, например, посидеть в тишине и почитать книгу за чашкой чая или же прогуляться по парку и подумать. Это вполне нормально и естественно. Конечно, при условии, что вы не проводите время наедине или, например, со своими подругами намного больше, чем со своим мужчиной.

Ведь тогда его чувства можно понять. Но если это не так и ваш мужчина и сам ценит свое личное пространство и время, тогда и вы не должны оправдываться перед ним за то, что тоже иногда нуждаетесь в том, чтобы просто немного побыть наедине с собой и своими мыслями.

Просто помните, что вы не вещь или дополнение к вашему мужчине, а интересная личность со своими взглядами, ценностями, мыслями и желаниями, ведь именно такими вас и полюбил ваш мужчина. Поэтому не забывайте об этом и берегите себя. Удачи Вам! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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