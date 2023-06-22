Никогда не соглашайтесь на "любовный фаст-фуд"

Желаю вам навсегда отказаться от "любовного фаст-фуда" и наконец-то вспомнить, что такое настоящие искренние чувства друг к другу. Вспомнить, как это здорово просыпаться в нежных и одновременно таких крепких объятиях действительно вашего любимого человека, как можно часами говорить обо всем на свете и все никак не наговориться, или же просто вместе молчать. Как прекрасно дарить друг другу какие-то милые подарки и устраивать различные сюрпризы просто для того, чтобы поднять настроение и увидеть улыбку друг друга.

Сколько людей уже и забыли, что такое настоящая романтика... настоящие, искренние чувства... что такое действительно любовь. Сейчас как-то все больше и чаще встречается именно заменитель настоящих чувств, такой себе "любовный фаст-фуд" и почему-то мы продолжаем соглашаться на это. Возможно, потому, что не до конца верим, что все может быть иначе... может быть по-настоящему. А зря... Ведь по-другому действительно может быть, я это точно знаю.

Соглашайтесь только на настоящие чувства

Но сколько женщин и мужчин, устав ждать и верить, соглашаются именно на это - на быстрый заменитель настоящей любви и искренних чувств. На заменитель, который, еще и ко всему этому, вызывает привыкание и зависимость. Ведь люди, со временем, становятся просто зависимыми от этого "фаст-фуда", «употребляя» его слишком часто и почти на ходу, а это очень вредно.

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На самом деле, так же, как и нездоровая пища вредна для нашего желудка, так и "любовный фаст-фуд" очень вреден для нашего сердца и души. Ведь привыкнув «употреблять» только такую ​​"пищу" у нас может развиться привыкание и настоящая зависимость от неё и тогда мы уже просто не сможем вернуться к здоровой и полезной, а главное настоящей пищи … пищи для души и сердца …и эта пища - любовь.

Вы только посмотрите, как сейчас часто обесцениваются чувства и вообще такое понятие, как любовь. Многие вообще считают, что это просто некая болезнь, то есть химическая реакция, которая возникают в организме под воздействием гормонов и это очень быстро пройдет, надо только немного подождать. Кстати, никогда не понимала зачем даже такое прекрасное чувство, как любовь стараться «разложить на атомы»? Но сейчас не об этом.

Другие уже давно просто не верят в любовь, убеждая себя, что это все просто сказки, которые нам рассказывали в детстве, но сейчас то мы уже большие мальчики и девочки.

Ну, а третьи разочаровались в любви уже после того, как им когда-то разбили сердце и теперь они даже с радостью соглашаются на такой себе "любовный фаст-фуд", ведь хоть это и вредно, но зато можно быстро «утолить голод» и получить удовольствие, а что еще нужно? «Да и кому вообще нужна эта любовь, от нее же одни проблемы?!»

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Очень грустно это слышать от, как будто, с каждым днем, ​​большего количества людей. Ведь такой «полуфабрикат» не может заменить тех ощущений и дать то удовольствие, которое можно получить только с действительно любимым человеком к которому действительно чувствуешь глубокие сильные чувства, а не просто воспринимаешь его, как временное средство как "утоления голода". Поэтому я прошу вас - не соглашайтесь на такие суррогаты, ведь это действительно очень вредно.

Вы просто вспомните, как прекрасны эти первые невинные поцелуи, когда вы только познакомились, эти прогулки по парку, это ожидание и желание большего ... Так зачем же, скажите мне, все это так обесценивать уже после нескольких часов вашего знакомства только одной фразой - "Ну что, теперь к тебе или ко мне? " О каких чувства здесь вообще идет речь? Вы же даже не даете им зародиться, не то что-то перерасти во что-то большее. Зачем же так спешить? Ведь любовь не терпит суеты и вы можете легко спугнуть те прекрасные чувства, что только начали между вами зарождаться.

Поэтому я желаю вам навсегда отказаться от "любовного фаст-фуда" и наконец-то вспомнить, что такое настоящие искренние чувства друг к другу. Вспомнить, как это здорово просыпаться в нежных и одновременно таких крепких объятиях действительно вашего любимого человека, как можно часами говорить обо всем на свете и все никак не наговориться, или же просто вместе молчать. Как прекрасно дарить друг другу какие-то милые подарки и устраивать различные сюрпризы просто для того, чтобы поднять настроение и увидеть улыбку друг друга.

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Как здорово вместе путешествовать, готовить завтраки, обеды и ужины, а потом кормить друг друга иногда даже с рук. А в выходной махнуть где-то за город и просто валяться в траве, а ночью смотреть на звезды. Или же пойти в парк аттракционов и катаясь на каруселях, дурачиться, как дети, а потом пойти в кино и целоваться на последних рядах ...

Поэтому подумайте, неужели вы действительно готовы от всего этого отказаться и дальше соглашаться на весь этот "фаст-фуд"..? Хорошенько подумайте, что вы можете потерять, согласившись на это. Просто подумайте и сделайте свой, действительно правильный для вас выбор, ведь он всегда только за вами ... опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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