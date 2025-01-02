Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Никто тебе ничего не должен, так ли это?

Никто тебе ничего не должен, так ли это?

Источник: b17.ru 02 января 2025 6710
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Сегодня модно говорить о том, что "никто никому ничего не должен". Но от этой фразы так и веет холодом и равнодушием. А как же наши близкие? Которые, скорее всего, нуждаются в нашей заботе, внимании... Или это удобный способ не брать на себя ответственность?

Никто тебе ничего не должен, так ли это?

Если дело касается родителей и взрослых детей, например, то тогда фраза имеет смысл - выросшим детям родители ничего не должны. Но есть и другие отношения...

"Просто никто тебе ничего не должен"

Эта фраза, с одной стороны, способ избежать страданий от несбывшихся ожиданий, но, с другой стороны, она разрушает сами отношения, потому что учит человека не доверять партнеру и не надеяться на него. "Тяни все сам, бери 200% ответственности за отношения и ни на кого не рассчитывай", таково послание? Близость - потому и близость, что в отношениях человек вправе рассчитывать на другого.

Если дело касается родителей и взрослых детей, например, то тогда фраза имеет смысл - выросшим детям родители ничего не должны.

Но есть и другие отношения. Как минимум, когда человек вступает в брак или находится в серьезных отношениях, устанавливаются правила и договоренности. И если люди договорились не изменять, то партнер должен не изменять. Если люди договорились о ребенке и о том, что женщина будет сидеть с ребенком в первые годы жизни, то партнер должен содержать. Если партнеры договорились купить жилье вместе, то партнер должен вносить свою долю.

Иначе получается, женщина родила и ухаживает за малышом, но рассчитывать на мужа не может. Женщина полетела в Египет в секс-тур, но муж не вправе ничего предьявить, потому что ему никто не должен хранить верность. Женщина работает, воспитывает детей, берет подработку, чтобы выплачивать кредит, а муж, лежа на диване, ищет себя, ведь он ничего не должен.

Никто тебе ничего не должен, так ли это?

Эта же фраза "Никто тебе ничего не должен" может быть хорошим средством манипулирования. Допустим, в паре роли распределены так, что мужчина зарабатывает и обеспечивает семью, а женщина смотрит за домом и хозяйством. Придя домой и не обнаружив ужин, он может резонно возмутиться. Если женщина скажет: "Тебе здесь никто ничего не должен", это, скорей всего, вызовет у мужчины злость и желание применить ответные меры: "Значит, и я тебе ничего не должен". 

Или, например, взрослые дети обращаются к родителям за помощью: одолжить денег, присмотреть за внуками, помочь с ремонтом, и в ответ слышат: "Тебе никто ничего не должен". По факту, действительно, не должен, но сама эта фраза ранит и отношения разрушает. Куда лучше звучало бы: "Жаль, но мы не можем дать денег, потому что у нас на них другие планы", "К сожалению, я не смогу тебе помочь, потому что у меня есть другие занятия" и так далее. 

Если люди договорились и обещали друг другу, то они друг другу должны. Кстати, само слово "люблю" накладывает обязательства, потому что любовь - это взаимная ответственность.

"Просто никто тебе ничего не должен, если не обещал" - так фраза звучит точнее. Согласны?опубликовано econet

Автор Ахремчик Лилия

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Ахремчик Лилия отношения родители дети партнер ответственность любовь

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Реальность — это разница между тем, что доставляет нам удовольствие, и тем, чем мы вынуждены довольствоваться. Габриель Лауб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.