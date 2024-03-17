Нормальные люди не делают так!

Нормальные люди в жизни строго следуют всем неписаным правилам. Ни шагу влево или вправо. Они беспорочны и безупречны. У них нет слабостей и изъянов. Как часто мы слышим: "Нормальные люди так не делают!"? А существуют ли они вообще, эти нормальные люди?

На днях клиентка говорит мне с мучительным стыдом: - Никто из нормальных людей не будет жрать чипсы в подъезде прямо из пакета. Вы, например, так не делаете наверняка. Да ладно. По-моему, если уж жрать чипсы, то именно так – в подъезде, радостно, тайком от родных, хрустя пакетом и облизывая с пальцев соль. Что там еще вредного, глютамат натрия, специи? Вот их еще облизывать. Ну а как еще прикажете есть чипсы – ножом и вилкой, с фарфора?

Мифические «нормальные люди»

Но тут, конечно, не в чипсах дело. Дело в этих мифических «нормальных людях». Я постоянно о них слышу от клиентов, причем самые противоречивые вещи. Они, как призраки, возникают отовсюду. Нормальные люди никогда не жрут всякую дрянь. Нормальный человек не позволил бы себе так распуститься.

Или наоборот: нормальный человек не стал бы заморачиваться диетами и всей этой ерундой. Нормальный человек не орет на ребенка при людях. Нормальный человек не устает от детей и занимается их развитием. Нормальный человек не позволил бы себе жить в такой грязи.

Нормальный человек стремился бы к чему-то, социализировался, а не покрывался плесенью дома. Нормальный человек не стал бы работать за такие деньги. Нормальный человек обожает тусовки.

Нормальный человек не тратит время и деньги на кабаки, а только на учебу и спорт. Нормальный человек склеил бы ребенку календарь адвента. Нормальный человек заработал бы на нормальную квартиру.

Нормальный человек не думает об одежде, но всегда отлично выглядит. Бегает марафоны. Говорит на всех известных языках. У него нет целлюлита, он не потеет, не лысеет, не поправляется и может жрать гвозди. Особенно в том, что касается чувств, нормальный человек преуспевает.

Он идет по жизни, смеясь. Он всегда на позитиве. Сомнения ему чужды. Он в любой момент готов рискнуть всем. Он никогда не орет, не чувствует тревоги, страха или угрызений совести. Его не огорчают дети, не задевают оскорбления, не расстраивают ссоры с мужьями. Он неуязвим.

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Нормальный человек после ссоры с отцом не чувствовал бы себя говном неделю, говорят мне. А сколько можно чувствовать, день? Полчаса? Пять минут? Нет, оказывается, вообще нисколько. Усмехнулся бы и дальше пошел. Был бы "выше этого".

Нормальный человек к окончанию университета уже знал бы, в чем состоит его призвание. Каким образом он бы это узнал? Да бог знает. Вещий сон, щучье веление.

Нормальный человек понимал бы, что выбирает, когда рожал ребенка. Каким образом он мог это понять? Каким образом это вообще можно понять, если все книги о материнстве в лучшем случае охватывают, что называется, техническую сторону? А в худшем – нагло врут, что вас ждет беспробудное счастье, иногда омрачаемое легким желанием поспать?

Иногда я представляю себе нормального человека как несуществующее животное. Кадавр. Голова кошки, хвост лошади, одна нога от крокодила, одна от курицы, и питается гвоздями.И бесполезно вот так сходу пытаться показать клиенту несостыковки. Сомневаться в жизнеспособности кадавра. В том, что он реален. Потому что реальность в одной плоскости, а «нормальный человек» - он в другой. По сути, это контур, который мы наполняем ядовитым, очень едким стыдом. Своим собственным.

В результате такого психологического маневра, как расщепление, нормальному человеку мы приписываем все прекрасное, он непогрешим, совершенен и на все имеет право. Жить имеет право, черт возьми. А нам остается все постыдное и жалкое. И хочется съежиться, исчезнуть, раствориться. Тут можно идти глубже и долго рассуждать о нарциссическом стыде, о нарциссизме современного общества, но как-нибудь в другой раз.

Обычно мы с клиентами – чуть раньше или чуть позже – приходим к тому, что это наше сознание жестоко играет с нами. Мы все ненормальные люди. В разной степени. Мы все срываемся в истерики, тревожимся из-за ерунды, совершаем ошибки и часто с трудом принимаем их последствия. И время от времени чувствуем себя паршиво.

И одновременно мы все – нормальные. Чтобы превратиться из ненормального человека в нормального, нужно совершить всего одну вещь. Очень простую. Но очень сложную. Нужно расширить границы этой нормальности и включить в них себя. Некоторые нормальные люди не любят вечеринок и тусовок. Некоторых раздражают дети, некоторых - родители. Некоторые не могут отказать себе в сладком, но остаются при этом нормальными. Некоторые ленятся брить ноги зимой, а другие грызут ногти.

Нормальные люди косячат. Плачут. Не могут справиться с тревогой. Не успевают склеить календарь адвента. Жрут чипсы из пакета. Нормальные люди делают все то же самое, что и мы. Потому что мы – они и есть. Почти все правила современного нам мира не спущены Моисею на скрижалях, а выдуманы относительно недавно, как целлюлит и борьба с ним. Мы с вами гораздо нормальнее этих правил. И, может, такого уж обжигающего стыда они не стоят? Ну вот. Собиралась написать две строчки про чипсы, называется.опубликовано econet

Автор Рубцова Анастасия

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