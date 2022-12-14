«Нашла кого-нибудь?» предполагает, что вопрошающий допускает мысль о том, как вам трудно и невыносимо без мужчины. Что жизнь ваша печальна, пуста и бессмысленна. Будущее беспросветно. И не до хорошего, достойного варианта уже – найти бы уже «кого-нибудь»!

- Ну что, нашла кого-нибудь? Если вы – незамужняя девушка без мужчины, то этот вопрос с завидной периодичностью задают вам сердобольные друзья/коллеги/родственники. И хотя банальная примитивность этого вопроса бьёт все рекорды, почему-то он почти всегда попадает в самое уязвимое: «я одинока, а значит со мной что-то не так».

Что-то не так...

Хочу поделиться своими размышлениями на этот счёт, ведь подобные темы довольно часто приходится разбирать на консультациях.

«Что-то не так» - это не про то, что девушка – одинока. Надеюсь, вы понимаете, что «найти кого-нибудь» и «сформировать глубокие качественные отношения» - это не одно и тоже. Выйти замуж «за кого-нибудь» можно за 2-3 месяца, это вообще не проблема.

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«Что-то не так» - это даже не про болезненную реакцию. Нас убедили в том, что если «себя любишь» на такие вопросы реагировать не будешь. Будешь! И это правильная реакция, на мой взгляд. Если кто-то внедряется в наше личное пространство, нам надо уметь дать отпор.

По-моему, «что-то не так» - это когда вы сами верите в то, что этот вопрос имеет право быть заданным именно вам.

«Нашла кого-нибудь?» предполагает, что вопрошающий допускает мысль о том, как вам трудно и невыносимо без мужчины. Что жизнь ваша печальна, пуста и бессмысленна. Будущее беспросветно. И не до хорошего, достойного варианта уже – найти бы уже «кого-нибудь»!

Можно долго возмущаться вероломностью манипулятора, но давайте зададимся вопросами.

КАК вы позволяете людям так думать о вас? КАК вы позволяете так думать сами о себе?

Мне нравится приводить в пример Шэрон Стоун. Можете ли вы представить себе ситуацию, что кто-то подходит и спрашивает: «Ну что, Шэрон, нашла кого-нибудь?» Задать такой вопрос Стоун – это значит, оконфузиться до конца своих дней. В отношении талантливой и трудолюбивой женщины, преодолевшей серьёзную болезнь, имеющей активную жизненную позицию подобного рода вопроса нелепы и неуместны. Это очевидно. А потому и задать его мало кто отважится.

Я не призываю вас быть как Шэрон Стоун, скорее всего, ваша жизнь наполнена не менее важными и ценными делами и событиями. Но если в ней и вправду печаль, пустота и бессмысленность – поверьте, это точно не из-за того, что в ней нет мужчины.опубликовано econet.ru.

Автор Юлия Купрейкина

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