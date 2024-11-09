О 100% ответственности женщины за отношения

Почему женщины добровольно взваливают на себя ответственность за парные отношения? Ведь во взаимодействии важны двое. Значит, и ответственность они должны делить между собой. Но так получается не всегда. Единственное, что должна женщина - это быть счастливой.

“Забавная” мысль живет в головах некоторых женщин – о 100% ответственности за качество партнерских отношений. Не просто “странная”, а людоедская - затягивающая в пропасть вины, стыда и тревоги. В лайтовом варианте эта мысль завернута в идею о супер способности женщины зажигать мужчину на достижения во внешнем мире. В тяжелом варианте – в одиночку отвечать за сохранность семейного счастья. Что это, вообще?

Женская ответственность за качество партнерских отношений

Попытка погасить полыхающую тревогу и удержаться в иллюзии контроля над происходящим? Ведь пока я “влияю” и сама за все “отвечаю”, значит могу что-то исправить, изменить? Или это способ выиграть конкуренцию у внешнего мира, подчеркнуть свою исключительность, привлечь внимание к себе? Причем, не важно какое именно внимание. Если справилась с задачей – социальные аплодисменты и восхищение. Если изо всех сил старалась, но так и не справилась, заработать сочувствие – бедняжечка, столько сделала для мужа, а он... И это тоже про конкуренцию, только в неудачах. Если я не могу конкурировать в счастье, буду конкурировать в несчастье: стану самой “бедненькой” и в этом очень видимой. ⠀

А еще “влиять” и “отвечать” за отношения – это уважительная причина, чтобы не заниматься своей жизнью, своей реализацией и личностным развитием. Способ реализовать бессознательный запрет на себя, на счастье. Свое, личное. Даже если для кого-то оно выглядит немного странным, неправильным. На важность своего Я рядом с Я других людей. На важность своих чувств, мыслей, на хорошее отношение к себе просто потому, что Я есть, а не потому что хорошая жена. ⠀

Что бы ни стояло за идеей о 100% ответственности женщины за парные отношения, я с ней не согласна. ⠀ Женщина не должна подавлять неугодные другому потребности, неудобные для других чувства, не должна делать целью своей жизни комфорт и успех других людей. ⠀

Отношения – лишь часть полноценной жизни, а не вся жизнь. Есть еще отношения с окружающим миром, социальная реализация, самопознание, мечты. Много чего еще есть. ⠀

Я сознательно не пишу о том, что ответственность за парные отношения автоматически делится на двоих, а за личную реализацию каждый из партнеров отвечает в одиночестве. Для меня ясно, как Божий день. Я о другом. Об установках, что с проблемами в отношениях или без них женщина автоматически становится неправильной, ненормальной. ⠀

Ограничивать себя рамками одних лишь отношений – это как оставить день без ночи, солнце без луны, жару без прохлады. Жизнь скучна, если в ней не будет страстных ночей, танцев под луной, ветра, запутавшегося в волосах.

100% ответственность за свое счастье – единственная и возможная норма в жизни каждой женщины. В жизни так много задач: учиться любить и уважать себя, мечтать, раскрывать потенциал возможностей, исследовать личный вариант нормы для себя и принимать эту норму как нечто особенное. ⠀

Такую, что достойна уважения и признания. Просто потому, что Я ЕСТЬ. опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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