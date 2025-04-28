О быстрых удовольствиях

Настоящее счастье может прийти маленькими шагами, превращая количество в качество. И в один момент ты обнаруживаешь себя живущим в своей мечте. Приходится сделать что-то. Взять ответственность или отпустить контроль. Осознать или наоборот перестать думать. Прожить и прочувствовать. Выйти за пределы своей зоны комфорта. Тогда это будет твое, заслуженное и ясное.

Если человек хочет похудеть, природа говорит ему о том, что для этого нужно время, осознанность и усилия. Но если он хочет сделать это быстро и желательно прямо сейчас, то современная цивилизация предлагает ему пластическую хирургию и липосакцию. И никто не говорит человеку, что он в этот момент уподобляется трехлетнему ребенку, который хочет конфету для удовлетворения сиюминутных желаний и не думает о последствиях.

Настоящее счастье может прийти маленькими шагами

Если человек хочет расширить сознание, практики предлагают много путей для этого. Медитацию, созерцание и осознание себя. Но если человек хочет сделать это быстро, желательно прямо сейчас, то современная фармакология предлагает ему много химических средств для этого. И никто не говорит, что это расширение сознания, не заработанное своими силами, сначала поднимает тебя высоко, а потом роняет очень глубоко. Никто не говорит, что такая стимуляция больше забирает, чем дает.

Если человек хочет приехать куда-то быстро, биология говорит о том, что полная акклиматизация происходит за три недели. Но современная цивилизация предлагает автомобиль, поезд и самолет. А работодатели – двухнедельный отпуск. И это значит, что можно доехать куда-то физически, но не успеть ощутить полного присутствия там, потому что просто не успеешь.

Если человек хочет близких отношений, психология говорит о том, что важен преконтакт и время для того, чтобы узнать друг друга. Нужно много безопасности. Постепенно формирующаяся интимность и уважение, чтобы случилась настоящая близость. Но современная культура предлагает социальные сети без интимности и защищенности, где отдельный человек обесценивается. Быстрый секс и отношения без обязательств. Но никто не предупреждает, что это может дать только временное удовлетворение, но не дает счастья.

У всего быстрого есть свои последствия. У быстрых углеводов, быстрых стимуляторов, быстрых знакомств и быстрых изменений. Они могут дать быстрый результат, но заберут больше, чем дадут.

Настоящее счастье может прийти маленькими шагами, превращая количество в качество. И в один момент ты обнаруживаешь себя живущим в своей мечте. Приходится сделать что-то. Взять ответственность или отпустить контроль. Осознать или наоборот перестать думать. Прожить и прочувствовать. Выйти за пределы своей зоны комфорта. Тогда это будет твое, заслуженное и ясное.

Тогда не будет страха, что твое счастье уйдет от тебя по неизвестным причинам, потому что ты будешь знать каждую ступеньку к нему. Тогда оно будет по-настоящему своим.опубликовано econet

Аглая Датешидзе

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