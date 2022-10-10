Обида на мать - угроза счастью и здоровью

Отношения с вашей матерью - это фундаментальная основа ваших отношений с внешним миром, отношение к себе и к другим! Если ваши отношения с матерью, были сложными, трудно представить, что жизнь и контакт с другими людьми, через который вы реализуете свой потенциал, воплощаете в жизнь ваши мечты, будет легким.

Я не собираюсь "заставлять" читателя возвращаться в прошлое, перебирая воспоминания, эмоции, оживлять события давно минувших дней, связанные с мамой, тем более, что это совершенно не нужно! Все эмоции , связанные с вашей матерью, всё ваше отношение к ней и её отношение к вам, вы, так или иначе на "заднем плане, фоново", каждый день, переживаете в контакте с другими людьми, скажу больше, в контакте с внешним миром, в целом, как ваше отношение к жизни и ощущение того, как внешний мир "относится" к вам.

Обида на маму

Да, отношения с вашей матерью - это фундаментальная основа ваших отношений с внешним миром, отношение к себе и к другим! Если ваши отношения с матерью, были сложными, трудно представить, что жизнь и контакт с другими людьми, через который вы реализуете свой потенциал, воплощаете в жизнь ваши мечты, будет легким. Он будет осложнен тяжелыми эмоциями тягостными чувствами тревоги, обиды, злости, вины, неполноценности...

Если ваша мать, по каким-то своим причинам, не смогла любить вас безусловно, видеть в вас красоту, восхищаться вами, по факту вашего бытия, а не за достижения и послушание, отвергала вашу любовь, наказывала вас тем, что лишала своей любви, эмоционально отстраняясь, проявляла, по отношению к вам психологическое, физическое насилие, вам может быть крайне непросто создавать и поддерживать гармоничные отношения с людьми, ощущать внешний мир как свой дом чувствовать свою силу менять, строить вашу жизнь, видеть в себе и в других красоту.

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Вы, можете быть очень неуверенным, тревожным человеком, с трудными взаимоотношениями, можете сильно уставать в контакте с другими людьми, подавлять свою агрессию, истязая себя аутоагрессией, можете быть склонным воплощать свое благополучие лишь в воображении, а в реальности, довольствоваться малым- сложными , несчастливыми личными отношениями и работать на работе, от которой вас тошнит, поскольку в глубине души, вы "храните" послание своей матери , которое она , неосознанно передала вам, как глубинную установку "Ты , не достоин счастья и любви, богатство и красота этого мира, не для тебя! ".

Однажды, когда ваши ресурсы истощатся, ваши психологические защиты ослабнут или перестанут действовать, вы можете столкнуться с глубоким душевным кризисом, в котором, остро будете переживать, жалость к себе, глубокую обиду, злость и даже ненависть к своей матери, вплоть, до пожелание ей смерти.

Да, такое встречается довольно часто, но об этом не принято говорить. Важно понять, что все чувства, которые вы переживаете, особенно сильные чувства - ваши и вы имеете, полное право их испытывать, на то у вас есть все причины.

Но, поскольку это очень тяжелые, мощные, даже разрушительные чувства, хорошо, если вы, будете это делать, в сопровождении, при поддержке заинтересованного в вашем благополучии человека, - психолога или психотерапевта. Тогда, вместе, вы сможете максимально безвредно прожить их, выразить, более глубоко понять себя и свою мать, "выяснить с ней отношения", в формате воображаемого диалога , и понять, что в её отношении к вам, не было злого намерения, а только собственная беспомощность и "душевная деформация", с которой она не смогла справиться.

И тогда, вы сможете трансформировать свое отношение к себе , "превратив" аутоагрессию, в глубокое принятие, в чувство своей несомненной ценности, изменив свои отношения с другими людьми, а чувство ненависти к своей матери, заставляющее, вас , бессознательно воспринимать внешний мир как враждебное, мрачное место, в глубоко, неинтеллектуальное, подлинное прощение, взрослого, сильного, красивого, духовно зрелого человека, и, возможно впервые откроете для себя "другой" внешний мир, как жизнь, которая вам бесконечно рада, как свой дом, в котором больше нет тревоги, боли и ненависти.опубликовано econet.ru

Автор Олег Кононенко

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