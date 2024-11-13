Обида - причина депрессии, головных болей и инсульта

Обида - неудачная модель поведения. У обидчивого человека портятся отношения с окружающими, возникают недомолвки, конфликты. Жизнь становится мрачной и безрадостной. Вот несколько стратегий, которые помогут вам избавиться от обидчивости.

Знаете, как звучит «обида» по-английски? Инсульт! Это неспроста. Обижаясь, мы невольно сжимаемся. Если это длится долго, или случается часто, то перерастает в постоянный спазм мышц и сосудов. Отсюда — депрессия, повышенное давление, головные боли, боли в груди, заболевания дыхательных путей и конечно, заболевания сосудов. Это может привести к инсульту и к многим другим опасным последствиям.

Как справиться с обидами?

Многие из этих симптомов были и у меня — боль в груди и постоянные простуды (горло болело месяцами, не переставая). И все это осталось позади, когда я научилась преодолевать свои обиды. Нужно понять, что обида — не самая выгодная модель поведения. Если вы это поняли, то для вас не составит труда избавиться от привычки обижаться. У меня этот процесс занял две недели. Иногда я все еще чувствую уколы обиды, но они не уже способны ранить меня. Итак, предлагаю вам несколько способов, которые помогли мне избавиться от обидчивости

Способ первый: если обиделись — срочно замените обиду чем-то другим

Для этого я начала специально «отслеживать» свои обиды и пытаться осознанно выбрать другой метод поведения. Например: на меня накричал коллега, а я — тихая и мирная девочка, которая должна была слезки тайком глотать — хрясь, и вдвое громче и теми же словами в ответ! Этот коллега с тех пор стал меня уважать как «сильного человека»...

Способ второй: позволить боли и обиде быть

Именно позволить. Надо просто наблюдать в себе эти чувства, не убегая от них. Сначала это страшно и больно. Все равно, что не отдернуть руку от горячего. Потом чувство боли притупляется. На какое-то время вы становитесь более равнодушным. А затем, научившись чувствовать себя спокойно и комфортно в любой ситуации, вы смело можете позволять себе не отвлекаться на чувство обиды, а наблюдать за тем, кто вас обидел. Возможно, вы заметите, что он вовсе не хотел вас обижать. Или увидите его бесполезные потуги вызвать в вас боль или ярость. Это будет просто смешно.

Третий способ — анализировать ощущения

Нужно докопаться до причины вашей обиды, как правило, это притаившийся где-то в глубине сознания страх.

Процесс поиска может выглядеть как диалог:

- Отчего у тебя боль в груди и сдавлено горло?

- От обиды.

- От чего твоя обида?

- От того, что друг (подруга, муж, жена) не пошел (не пошла) со мной в кино.

- Что плохого для тебя в том, что вы не пошли в кино?

- Он (она) не уделяет мне достаточно внимания, не ценит меня!

- Зачем тебе нужно внимание?

- Чтобы осознавать себя достойной (достойным) внимания: красивой, умной «хорошей».

- Зачем нужно быть достойным внимания?

- Это приносит удовольствие, хорошо быть «хорошим»...

- А если быть «плохим», что меняется от этого?

- Плохого человека не будут любить...

- Так ты боишься, что тебя перестанут любить? Прекрасно! А что ты делаешь, когда на тебя накатывает этот страх? Показываешь свою обиду. Портишь настроение себе и обидчику, делаешь строгое лицо и доказываешь свою правоту? Напоминаешь, что ты оскорблен и наказываешь обидчика? Тут же делаешь что-нибудь назло? Ну тогда тебя действительно, трудно любить...

Способ четвертый: помочь обидчику

Это решение оказалось самым выигрышным и приятным. Я старалась понять, отчего обидчику плохо, и могу ли я ему помочь. Пришлось признать, что по-настоящему помочь я могу редко. Но, вот что обнаружилось: стоит только задуматься о том, что причиняет оппоненту дискомфорт, как он перестает чувствовать себя вашим противником! Вы искренне думаете о его благе, когда он готов был вас оскорбить! Это его ошеломляет. Он может не задумываться об этом, но безусловно почувствует, что ему не выгодно вас обижать. Когда я стала беспокоиться о людях, которые прежде обижали меня, они стали меня беречь! А до этого, казалось, на дух не переносили.

Способ пятый: массаж физические упражнения и пение

Вам помогут любые приемы воздействия на тело, которые улучшают кровообращение в груди и шее, повышают эластичность мышц грудной клетки:

прогибы, раскрывающие область груди, растягивающие мышцы груди,

стойка на лопатках,

поза Льва,

регулярный массаж грудной клетки,

пение (разработка громкости и открытости голоса).опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet