Обида – вязкое болото души

Обидчивые люди – это наркоманы в отношениях. Им жизненно необходимы отношения, где их будут обижать. Порой и сами испытываем чувство обиды, когда, как мы считаем, кто-то по отношению к нам поступил несправедливо. «Как он мог, я для него все, а он…», - эта мысль, как трясина болотная, затягивает, затягивает. Откуда это в нас?

Очень сложно общаться, поддерживать отношения, а уж, тем более, жить вместе с обидчивым человеком. Всякий раз, прежде чем что-то сделать или сказать, начинаешь обдумывать и предугадывать его реакцию. А уж прежде чем пошутить, так и вовсе ... нет, ну его в баню, не буду шутить, все равно поймет не так и обидится. И сделать ничего не можешь. Всегда есть объяснение: ну характер у него (у нее) такой, что поделать. Вот и подстраиваешься.

Как избавиться от обиды

Первая обида – это когда маленький ребенок не получает от родителей достаточно любви, внимания, тепла и ощущения безопасности. На него, маленького, ругаются, кричат, может забывают про него, не обращают внимания на его желания. С каждым разом, с каждым таким случаем, его обида начинает укореняться и расти. Любовь к родителям в нем соседствует с обидой на них. С годами ребенок становится взрослым, а его потребность обижаться остается. Ведь только таким способом он привлекает внимание к себе (как ему кажется), только так сообщает о своих желаниях, так заставляет вообще думать о нем.

Для обидчивого в жизни необходимы две вещи:

А) нужны люди, которые будут его обижать.

Но, внимание, про них он или она всегда будут говорить с некоторой печальной любовью. Нам кажется странным, что обидчивые могут одновременно любить своего человека и обижаться на него. Сразу, одновременно, как родителей. Умом обидчивые понимают, что их периодически унижают или по отношению к ним делают что-то, на что они обижаются, а эмоционально привязываются к такому человеку.

Б) им нужно постоянно создавать ситуации, в которых они будут обижаться.

Это такой аналог «наркозависимости», когда в качестве наркотика выступает эмоциональная зависимость. В этом и есть проблема и беда обидчивых людей. Это ЗАВИСИМОСТЬ, а не любовь.

Итак, причина того, что человек попадает в категорию обидчивых – это длительная детская психотравма, когда вместе с любовью закреплялась и обида. Но не спешите обвинять родителей! Как говорится, «не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Там и тогда, родители не могли себя вести по-другому.

Ну давайте предположим, что там и тогда кто-то сделал бы им замечание или попробовал дать бы совет, типа неправильно вы с ребеночком обходитесь. Да родители просто бы не поняли. Они всерьез считали, что все делали правильно, они вообще не представляли как можно иначе. А возможно просто повторяли сценарий того, как воспитывали их. Такой импринт. Это самый распространенный вариант, не все же педагогический заканчивают. В общем, любовь и обида в обнимку по жизни.

С возрастом и опытом происходит то, что называется генерализация. То есть все больший спектр разных ситуаций и разные варианты отношений вовлекаются в круг, где легко, как спичка вспыхивает обида. Чуть что, бах! … обида. В семье, на работе, в магазине, где угодно и по любому поводу…

Главное: не надо ничего в себе копить, никакие негативные моменты. Не понравилось, как вам что-то сказали или как-то не так поступили в отношении вас, сразу об этом говорите. Не надо истерик, не надо претензий. Сказать надо вежливо, но совершенно твердо: «Мне не нравится, что ты сейчас сказал. Мне не приятно, когда ты так поступаешь …» Вы сразу даете понять партнеру, какие чувства испытываете из-за его поступка. Если же вы начнете копить негатив, то обида будет расти.

Держать обиду дело вредное и непрактичное. Представьте себе, что вы пытаетесь удерживать под водой мяч. Он все время хочет всплыть, и вам надо прилагать много усилий, чтобы это не произошло. Огромное напряжение. А главное зачем, рано или поздно всплывет. Так что не надо ждать, что он сам догадается, что сам поймет чего вы хотите, что почувствуете , что вам не приятно. Надо просто сказать.

Но есть нюанс! Этот нюанс в вашей готовности услышать ответ партнера. Сказать, что вам что-то не нравится, вы скажете. А вдруг он ответит: «Знаешь, а мне пофиг, что тебе не нравится». Что тогда? А тогда в игру вступает ваша уверенность в себе, если конечно она у вас есть. Готовы вы к такому ответу или как? Готовы при таком варианте просто развернуться и уйти, или опять включите состояние «я обиделась»?

Если ваш партнер никак не реагирует на ваши слова, либо говорит, что ему все равно, то это собственно и есть момент вашей истины. Раз вы никакого решения не принимаете, а продолжаете, как мантру, повторять «мне не нравится, мне не нравится», то он будет расценивать это, как «вынос мозга» и точка. В народе говорят «пилит и пилит». Если так, что вы в очередной раз укрепили свою обиду. «Я говорю, а он игнорирует». И ничего вам не останется, как обижаться все дальше и больше.

Тут вторая ловушка. Казалось бы, что такого. Сказали один раз, что не нравится, партнер никак не прореагировал, взяли свои вещи и ушли искать другого более внимательного, более заботливого, более адекватного. Но человек, который в себе не уверен, он боится. Он готов терпеть такое к себе отношение, потому что он тупо в себя не верит и в свои силы. Не верит, что сможет сам, один, без «костылей» зависимости. И он придумывает себе объяснялки : жилье у нас совместное другого нет, финансово завишу, а что с детьми будет и т.д…

Как разорвать порочный круг обид.

Надо осознать, что если вы постоянно на кого-то обижаетесь, то вы слабее этого человека. Вы - слабый (слабая), потому что эмоционально зависите от этого человека, потому что он может заставить вас страдать. Это он, а не вы управляет вашим внутренним состоянием. Дальше, нужно работать со своей уверенностью в себе (самооценкой). Когда вы не уверены в себе, вас будет обижать все что угодно и по любому поводу. Да и третье, обидчивые часто включают жалость к себе, любят себя пожалеть. «Я то все правильно делаю, ну прям все, что могу отдаю, все силу трачу, а в ответ ничего, за что мне все это…» Надо перестать себя жалеть, потому что жалеющий себя чувствует себя, мягко говоря, ничтожным. Это фактически человек сам берет свою самооценку и относит ее на помойку.

Вот как-то так…

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Автор Виктор Лимонов

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