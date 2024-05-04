Обиды на родителей: как простить

Мы можем носить детские обиды на родителей всю свою жизнь. Это чувство ложится тяжким бременем на нашу душу, отравляет отношения. Как простить, понять и жить дальше? Это возможно, но требует душевных сил и воли.
Что делать с обидами на родителей? Отпустить или продолжить нести в себе? Но ведь отпустить – совсем непросто…Задумывались ли вы о том, сколько обид на родителей имеете? Какие-то из них давно забыты, какие-то забавны и смешны, а какие-то по сей день стоят комом в горле.
Очень часто люди, пытаясь избавиться от тяжести обид на родителей, попросту начинают их маскировать другими чувствами, либо игнорируют. Как вы понимаете, ни тот, ни другой вариант особо не работает, и обида продолжает жить с человеком.
Но и рекомендация в стиле «Просто отпустите свою обиду на родителей» не всегда легко выполнима. Как правило, детские обиды – то, во что не хочется влезать. Почему? Потому что больно. И если наш внутренний взрослый знает, как справляться с сложно переживаемыми чувствами (пусть и не всегда экологично, но все же), то наш внутренний ребенок забивается в угол и плачет. И дабы не провоцировать это, мы делаем вид, что ничего внутри нас не болит, ничего не щемит.
Как поступить с обидами на родителей – полностью ваше дело. Вы и только вы вправе принимать это решение. Но если вы спрашиваете моего мнения, оно таково: родителей стоит простить.
И совсем не потому, что я оправдываю ваших маму с папой, даже не вникнув в суть проблемы. Я предлагаю вам простить своих родителей для того, чтобы облегчить жизнь собственным детям. Думаю, мне не нужно рассказывать о том, как взаимосвязаны эти вещи?
Самый эффективный способ – понять, почему они так поступили. Безусловно, что-то понять легко, а что-то – практически невозможно. Но если вы действительно захотите освободиться от груза – сможете.
Еще один способ, который поможет вам не просто простить, а именно принять обиду, заключается в том, чтобы отнестись к произошедшему, как к опыту. Да, болезненному, сложному для ребенка, но все же опыту. Ведь отчасти он привел вас в настоящий момент. Именно он смотивировал вас работать над собой, чтобы повысить качество жизни – своей и своих детей.
Я знаю, что обида на родителей может быть очень тяжелым бременем. Но если вы видите смысл в том, чтобы избавиться от него, я верю, что сможете. Если чувствуете, что нуждаетесь в помощи психолога – я всегда рад оказаться рядом в этот ответственный момент.опубликовано econet
Автор Ахмедов Илья
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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