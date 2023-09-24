Обиды нет в списке базовых чувств

Обида отсутствует в списке базовых чувств. Всё потому, что она - продукт детского сознания, неспособного управлять ситуацией. Обида состоит из гнева и любви, и если мы обижаемся, то еще больше привязываемся к человеку и страдаем. Обида - это привилегия детей, у взрослых же вместо неё появляется гнев.

Поговорим о таком чувстве как обида. Не зря этого чувства нет в списке базовых чувств. Кто забыл или не знал, базовыми чувствами являются: гнев, радость, печаль, страх, стыд, вина и интерес. Это чувства, которые возникают у всех взрослых людей (главное в них не застревать). Почему же там нет обиды? Потому что это чувство сложное и состоит из двух частей: гнев+любовь=обида.

Обида предполагает любовь

Эта формула обиды предполагает любовь. Мы обижаемся только на тех, кого любим. Но любви нет в списке базовых чувств. Ведь все знают чувство любви. По той же причине, по которой в списке базовых чувств нет агрессии, которую многие принимают за злость и гнев.

Любовь и Агрессия в психоанализе считаются не чувствами, а драйвами. Драйв - это влечение и это что-то среднее между эмоцией и действием, вернее это эмоция, ведущая к действию. Любовь и агрессия приводят человека к действиям в отношении объекта любви или агрессии. А без агрессии вообще невозможна здоровая жизнь, так как агрессия нам нужна для защиты и нападения, для добывания ресурсов жизненно важных для нас.

Но у многих людей с детства стоит блок на проявление агрессивности. Любовь - это драйв или форма привязанности, которая выражается в делах и желании быть связанным с объектом любви. У детей эта привязанность выражается в зависимости от мамы и желании ею обладать. У взрослых людей любовь - это желание делать любимому человеку хорошо, без требований и претензий.

Итак, вернемся к Обиде. Она состоит из гнева и любви, то есть когда мы обижаемся, то еще больше привязываемся к человеку и … страдаем. Страдаем как маленькие дети, обиженные на маму или папу за нелюбовь, невнимательность, отвержение. Чем больше вы ожидаете, что человек будет соответствовать вашему идеальному образу, тем больше вы проецируете на него родительскую фигуру и тем сильнее вы обижаетесь, причиняя тем самым себе страдание.

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Обида - это роскошь детей, идеализирующих мир. Ребенок требует от родителя: «Дай мне любовь, внимание, твои ресурсы, признание и если не дашь, мне больно, мне обидно, ведь я от тебя зависим». Взрослый человек ничего не требует, а следовательно, нет повода для обиды. Он может попросить, но он готов к отказу в его просьбе, он не идеализирует отношения и дает себе и другому право на «стоп и нет».

У взрослых людей вместо обиды появляется только гнев. И то только в случае нарушения их личных границ, а не в случае, когда что-то не дали, не уделили внимание или предали. Возникает слово «предательство». Но предать можно только ребенка и только того, у которого много ожиданий к другим людям. Взрослый же принимает этот мир и людей таким, каков он есть и не ждет, что все будут честными добрыми ангелами в нем.

Взрослый гневается на нарушение границ, а не на то, что предали или что-то не дали. Взрослый использует агрессию, чтобы защититься от взлома личных границ. Ребенок же использует агрессию, чтобы отобрать у другого ресурсы. Так ведут себя все неосознанные люди, как дети или как животные. Осознанные же принимают мир таким, как он есть и берут ответственность (свою половину) за случившееся.

Взрослый не обижается и справляется с гневом через разделение ответственности и принятие своей части на себя. Взрослый не обижается, он получает урок жизни и долго не страдает. Он просто делает выводы.

Обида мешает сделать выводы. Она блокирует человека в детской позиции и ведет к внешнеобвиняющему способу жизни: обедал ребенок, наткнулся на стол, ударился больно, давай поругаем и побьем стол. Ребенку не понятно, что это не стол бегал и налетел на него. Он не видит этой части и стол становится врагом для ребенка. Поэтому обиды нет в списке базовых чувств, так как она продукт детского сознания, неспособного увидеть свой вклад в ситуацию и идеализирующего мир.опубликовано econet

Автор Латуненко Юлия

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