Обиды, прощение и прощание

Что заключает в себе прощение? Психологи убеждены, что прощение нужно не обидчику, а нам самим. Как же быть, если нас обидели? Простить или отомстить? Вот полезные техники освобождения от гнета обиды, ведь прощение позволяет завершить историю обид. Это надежда на новую, лучшую жизнь.

Я с детства склонен к перемене мест,

Я путаю прощанья и прощенья,

Мне дорог в путешествии отъезд,

Всегда с трудом дается возвращенье...

...

И где-то, на последнем берегу

Я путь окончу в этом нет сомненья

И вряд-ли я простить себе смогу,

Что больше невозможно возвращенье...

("Машина времени")

Сухой остаток жизни – событий шелуха и пепел отношений…

Оболенская Г.

Надо ли снова писать о прощении?

Христианство который век подряд призывает людей покаяться, чтобы получить прощение…

Философы спорят о том является ли прощение – стремлением к превосходству (игрой в Бога) и проявлением неуважения («Прощающий использует свое «милосердие», чтобы возвыситься над тем, кого он прощает, и он не один раз спросит с должника за свое «благородство», «Прощение - это надменная месть» (Ж.Вольфром), «Прощение - это проявление неуважения, ведь оно означает, что мы не считаем обидчика ответственным за свои поступки" (Ф.Ницше)) или «Прощение - величайшая добродетель на земле, и без сомнения – самая необходимая». «Прощение означает сострадание».

Что заключает в себе прощение

Писатели создают гениальные произведения о мести и прощении (М.Булгаков «Мастер и Маргарита» и т.д.)…

Психологи не устают повторять, что прощение нужно не обидчику, а нам самим («Прощение – это средство достижения свободы», «Прощение касается прошлого, но, делает возможным будущее» (Т.Гувье))…

Тем не менее, невозможно раз и навсегда однозначно ответить на вопрос: «Прощать или мстить?».

Универсального ответа не существует. «Дьявол скрывается в деталях».

Всегда будут те, кто считает прощение добродетелью и те, кто придерживается точки зрения, что истинным показателем достоинства человека является способность отомстить своим врагам.

К какой категории людей относитесь вы? Где вы ставите запятую во фразе: «Простить нельзя мстить» и, главное, как вы обосновываете свой выбор?

1. Простить нельзя, мстить?

Вы живете по принципу: «Око за око, зуб за зуб!». Считаете, что прощение – это проявление слабости, а «Тот, кто отказывается от мести – трус!», он прощает, потому что не в силах отстоять свое право на справедливое решение, и, простив, навсегда соглашается на несправедливость в отношении себя.

2. Простить, нельзя мстить?

Вы религиозны и стараетесь следовать учению Христа.

Вы нерелигиозны, но, многое пережив, сами пришли к идее прощения. Вы искренне убеждены, что прощение необходимо не тому, кто обидел, а самому человеку, которому (в первую очередь ради себя!) стоит избавиться от негативных чувств, постоянных мыслей о мщении, которые в буквальном смысле «отравляют кровь», медленно и мучительно убивая его самого.

3. Простить нельзя мстить (запятая ставится в зависимости от ситуации)

Например, «Святое писание велит нам прощать врагов, но о друзьях там ничего такого не сказано». (Ф. Бэкон) и т.д.

А может, вы согласны с тем, что «Сладчайшая месть - это прощение» (Исраэл Фридман), «Прощайте ваших врагов - это лучший способ вывести их из себя» (Оскар Уайльд), «Лучшая месть - забвение, оно похоронит врага в прахе его ничтожества» (Бальтасар Грасиан-и-Моралес), и:

…Прощение бывает как мщение

Где прощенному хуже вдвойне...

Если отвлечься от религии, философии, литературы… и сосредоточиться на психологии, почему психологи уделяют столько внимания данной теме?

Потому что она практически всегда звучит в терапии.

Иногда она достаточно быстро выходит на первый план – уже в начале работы речь заходит об обидах: на вечно пьяного отца или мать, долгие годы игнорировавшую нас, мужа (срывающего на нас свою общую неудовлетворенность жизнью), ребенка (мягко говоря, не соответствующего нашим представлениям об идеале), начальника (нарушевшего свое обещание), подругу (предавшую наше доверие), и в целом на жизнь, которая разочаровала и продолжает это делать, а иногда эта тема скрыта под другими, и «оживает» далеко не сразу, при обсуждении, скажем, необходимости отказаться от привычной манеры восприятия себя в качестве жертвы…

Несмотря на то, что многие люди теоретически признают, что обида, ненависть, злость – это тот груз, который очень тяжело носить, с которым нелегко жить (см. притчу об обидах), они далеко не всегда готовы расстаться с этими чувствами, простив СВОИХ обидчиков.

Притча об обидах

«Ученик спросил учителя:

- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.

Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и мешок.

- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми этот картофель. С одной его стороны напиши своё имя, с другой имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи этот картофель в мешок.

- И это всё? – недоумённо спросил ученик.

- Нет, – ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. Ученик согласился.

Прошло какое-то время. Мешок ученика стал уже достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.

Ученик пришёл к учителю и сказал:

- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, мешок слишком тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.

Но учитель ответил:

- То же самое, происходит и у тебя в душе. Когда ты, на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжёлый камень. Просто ты это сразу не замечаешь. Потом камней становиться всё больше. Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот камень. Наши пороки порождаем мы сами. А нужно ли Вам таскать мешок гнилой картошки внутри?»

«Да, - соглашается человек, - тяжело держать даже один «камень за пазухой», что говорить о многих…

Но какое отношение все это имеет ко мне? Я всего лишь отстаиваю свои права »… Нередко возмущению нет предела: «Простить? Кого? Зачем? Может еще всем прощать?».

Дальше человек обычно уходит в процесс перечисления ситуаций, которые невозможно простить.

Возьмем практически «универсальную обиду» - на родителей. Приведу конкретный пример, процитировав один из комментариев под статьей о прощении, размещенной на сайте: «Доводилось мне как-то общаться с человеком, которого пьяный папа в 10 лет шарахнул головой о батарею. Чтоб не лез со своим "хочу-не хочу!". И старших уважал, да». Последствия – «полуслепота, никудышняя память, невозможность проехать хотя бы пару остановок в любом транспорте, и "каша во рту"…»… «…Отказал папе в пресловутом стакане воды в старости, и вообще ничего слышать об этом папе не хочет. А сколько его уговаривали: "Прости, мол, прости! Ну что возьмешь с пьяного". А он все ни в какую. Надо же, до чего несознательные люди бывают!»

Так что, даже если «родители сломали мне жизнь» (иногда в буквальном смысле искалечив), я ДОЛЖЕН их простить и продолжать общаться с ними дальше?

Стоп. Прежде чем начинать говорить о прощении, важно понять – речь идет о реальном преступлении или о субъективном обвинении.

Если мы имеем в виду уголовное преступление, то, преступник должен быть наказан. И наказан строго. Не нужно смешивать необходимость прощения и освобождение от ответственности. Но, наказан он должен быть не непосредственно нами. «Убивший дракона, сам становится драконом».

Прощать (т.е. «соглашаться забыть чью-либо вину; снимать вину с кого-либо, «освобождать от долга», отказываться от чувства обиды и желания реванша" (словарь)) или нет – личный выбор каждого. Но, прощение вовсе не означает отказ от судебного преследования или дальнейшее общение с обидчиком. ПРОСТИТЬ не значит ОДОБРИТЬ ПОВЕДЕНИЕ, СОГЛАСИТЬСЯ с действиями обидчиков или разрешить им РАЗРУШАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ДАЛЬШЕ.

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«Врагов следует прощать, но не прежде, чем они будут болтаться на виселице», написал когда-то Г. Гейне.

На мой, сугубо обывательский взгляд (я не юрист), отец в приведенном примере, вполне возможно, должен встретить старость в тюрьме, а не претендовать на "стакан воды", поданный заботливым сыном. Как психолог, я понимаю, что даже, если отец будет наказан, этот факт, к сожалению, ничего не изменит для последнего. Продолжая ненавидеть отца, он продолжает оставаться с ним в ОТНОШЕНИЯХ (даже, если в реальности их давно не поддерживает), бесконечно возвращаясь в ситуацию травмы, как будто он снова и снова проигрывает старую пластинку…

И как нежелание завершить ситуацию, "закрыть дверь" в страшное прошлое, выбор вечно оставаться в позиции 10-летнего ребенка - жертвы пьяного отца - помогает ему адаптироваться к сегодняшней жизни? "Там и тогда" он действительно ничего не мог сделать, чтобы повлиять на ситуацию, но "здесь и сейчас" может…

Никто не просит прощать всех. Был только один человек, который умер больше двух тысяч лет назад (человек ли?), который призывал не судить, раскинул руки, чтобы обнять весь мир, и его тут же прибили к кресту… Если вы не претендуете на нимб над головой, то, думаю, согласитесь, что:

Прощать всем нисколько не лучше, чем не прощать никому. (Жан Батист Ларош)

Говорят что, чтобы быть прощенным, виновный должен пережить раскаяние. «Невозможно простить того, кто об этом не просил». (Трефилов Д.С. «Их невозможно простить»). Даже Бог не считает нужным прощать тех, кто не кается… Может быть, но, на мой взгляд, решение о прощении нужно, прежде всего, не обидчику и не Богу, а самой жертве. Мы прощаем не для кого-то, мы прощаем для себя.

Прощение – это отказ от готовности страдать дальше.

Прощение – это прощание (с ролью жертвы).

Что касается приведенного выше примера, в терапии (и жизни) речь чаще всего не идет о таких экстремальных случаях и трагических последствиях, скорее, об «отсутствии родительской любви» (или о несовпадении наших и родительских представлений о ней)…

Большинство обид возникает из-за того, что происходящее не совпадает с нашими ожиданиями, с тем, как мы считаем «правильным». «Я столько для него сделала, отказалась от собственной жизни, все отдала, а он еще смеет обвинять меня в нелюбви? Как ему не стыдно!»…- как часто мы слышим такую фразу на терапии (и в жизни) от матери… И как же часто он не только смеет, и «ему» не только не стыдно, но, и очень хочется причинить ей боль, наказать своей ненавистью или равнодушием за «счастливое детство» и «беззаботную юность»…

Мы предъявляем претензии к родителям даже не стараясь их понять, а ведь:

Любить – это значит прощать,

прощать – это понять,

понять – это значит знать…

Николай Рерих

Мы сравниваем их с идеальными (или просто лучшими) родителями, которые, возможно, существуют только в нашем воображении, отмечаем несоответствие нашим ожиданиям и обижаемся… А ведь многим, для того, чтобы перестать это делать, достаточно было бы поставить себя на их место, узнать чуть больше о прошлом и попытаться ответить на вопрос: «Почему они вели себя именно так, а не иначе?» и «Могли ли они вести себя по-другому? (в тех обстоятельствах)», «За что я мог бы быть им благодарен?», но: «Зачем?», гораздо проще бросить жестокое: «Я не просил вас меня рожать…»…

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете..." – сказано в Евангелие от Луки…

А мне иногда хочется сказать другое – хотя бы судите, прежде чем выносить приговор…

Ведь, «даже, если совершено уголовное преступление, по обвинению заводится «дело», и оно требует разбирательства. Учета реальных фактов и психологических характеристик «обвиняемых». Основной вопрос здесь состоит в том, действительно ли эти люди (ваши мама и папа) «могли бы», даже если бы очень захотели (что гораздо труднее признавать), и, кроме того, как это ни противно признавать, была ли у них возможность захотеть (это же тоже — психологический фактор).

«Как правило, наши родители, будучи способны физиологически зачать и родить, совершенно не готовы к психологической роли родителей, — как по своей подготовке, так и по своей мотивации. Дети у них получаются «случайно» (тот же Фрейд писал где-то, что это — плата, взимаемая Природой за удовлетворение сексуального желания; не правда ли, точка зрения — при своей тривиальности — весьма жесткая?).

А если добавить к этому, что наши родители — такие же невротики, как и мы с вами, только не имеющие доступа к психотерапии, то с объективной точки зрения обвинение, как правило, имеет весьма шаткие основания. И, скорее всего, «дело» закончится ничем: придется констатировать, что как мапа, так и пама «не шмогли». Вот и все. Грустно, но факт. А обижаться не на что и не на кого» (Папуш М.П.).

Вот только, если никто не виноват, то, себя, родимого, еще более жалко…

В рамках терапевтической сессии – самое время и место вспомнить обиды (в том числе на родителей), если они есть (а у кого их нет?)… Абсолютно нормально работать с ними, столько, сколько человеку нужно. Никто вас не осудит. Вот только, если вы ВЗРОСЛЫЙ (а я работаю по большей части с взрослыми), то не можете не понимать, что ситуация изменилась. Детям (в определенном возрасте) свойственно идеализировать маму и папу, верить в их всемогущество.

Если вы до сих пор считаете себя ребенком, тогда естественно вы можете продолжать обвинять их в своем неблагополучии и настаивать на том, что «могли бы поступать иначе (больше любить, меньше «пилить» и т.д.), если бы захотели». Но, вы выросли, и та ситуация закончилась. И, если вы не готовы этот факт в принципе признать, я (как терапевт) вам мало чем могу помочь, потому что рано или поздно у меня возникнет вопрос: «А зачем вам искажать реальность и настаивать на том, что это не так?

В чем «вторичная» выгода?».

Ведь часто даже когда обстоятельства изменились, многие люди продолжают держаться за идею родительской вины, чтобы объяснить все свои неудачи нанесенным вредом и не брать ответственность за свою жизнь.

Некоторые люди предпочитают всю жизнь собирать «коллекцию обид»…

«Не ставь меня в музей своих побед»… - пела когда-то «Машина времени»…

Так и в жизни: одни люди предпочитают концентрироваться на своих достижениях и радостных моментах, а другие – на поражениях и обидах.

Как увлеченные коллекционеры они из всех событий жизни тщательно отбирают те, что могут пополнить экспозицию, изучают, систематизируют, при случае с удовольствием демонстрируют особо «ценные экспонаты», подробно рассказывают "историю их приобретения", бережно хранят и старательно ухаживают за ними, смахивая с них «пыль времен» и расставляя их наиболее выигрышным образом…

Сколько мумий в этом доме, сколько чучел,

сколько кукол, чей закончился завод!..

Для чего ты музу бедную замучил,

глупый чучельщик, плохой экскурсовод?

В.Павлова

В очередной раз обижаясь, такие люди невольно вспоминают все обиды прошлого… Это подобно "резиновой ленте" (Э.Берн), которую натягивают, натягивают и в определенный момент отпускают... Попробуйте только их "задеть" или усомниться в ценности или целесообразности их «коллекции»…Все, что человеку к данному моменту удалось "накопить" будет адресовано лично вам. Непрожитые эмоции похожи на бомбу с запущенным часовым механизмом. Достаточно одного неловкого движения...

«Многие начинают мстить раньше, чем их успели обидеть». В.Брудзинсский.

Как ни жестоко это звучит, роль «смотрителя музея обид» - тоже способ обрести смысл жизни … Роль мученика приносит исполнителю весьма неплохие дивиденды – например, в виде сострадания, постоянно ширящегося круга знакомых, готовых прийти на помощь и т.п. Цинично? Наверное. Но, это не вопрос осуждения. Вы можете потратить жизнь на доказательство родительской вины как причины того, что жизнь не удалась, если это ваш осознанный выбор. Если нет, то, продолжая держаться за обиды, кому вы собственно делаете хуже? Вашим обидчикам? Чаще всего, им от вашей ненависти ни жарко, ни холодно. Они ее не замечают, и если даже чувствуют иногда, то всегда находят множество поводов для оправдания.

Мы обижаемся, когда нас обделяют, как нам кажется, несправедливо. Но, справедливость понятие относительное…

У каждого своя правда…

«Мы не видим вещи как они есть. Мы видим вещи в свете того, что из себя представляем мы». (Анаис Нин)

Так почему же мы продолжаем настаивать на родительской (и не только родительской) вине? Возможно, потому, что это приносит бонусы: обида – это средство оставаться в отношениях с обидчиком в надежде, если не «добиться любви», то, хотя бы получить внимание или просто то, что страстно желаешь…

Некоторые специалисты вообще утверждают, что обида – это не настоящее чувство. Это способ поведения, используемый для манипуляции другим человеком.

«Обида – это чувство, которое настолько рано появляется у нас, что мы можем быть свято уверены в том, что это исконное чувство. Анн нет. Это «рэкет». Вспомните детей. С какого возраста они начинают обижаться? Да ровно тогда, когда понимают, что злиться на маму за недополученную конфетку неэффективно. Гораздо более оправдано пообижаться на нее…» … «Я тебя не люблю» - бьет без промаха и действует разрушительней ядерной бомбы. Редкий родитель может выстоять перед таким натиском»…Сделав вывод, ребенок начинает оттачивать и совершенствовать свое мастерство. Умение обижаться становиться навыком, затем – привычкой, а потом уже и рефлексом» (Зыгмантович П.В.).

Т.е. обида – это орудие управления человеческими отношениями. В детстве ребенок обижается, на него обращают внимание, родитель чувствует вину (часто не понимая даже за что) и из этого чувства делает то, что от него хотят. Ребенок "принимает решение", что именно так и надо воздействовать на этот мир, чтобы быть услышанным. Дальше действует автоматически.

Вот только, когда человек вырастает, большинство людей относится к нему вовсе не так, как его родители. И старая стратегия уже не работает, но, он продолжает ее придерживаться, возможно, снова и снова убеждаясь в том, что до его потребностей и желаний никому особо нет дела, разочаровываясь и ненавидя... (мир в целом, родителей, партнера, собственного ребенка и, в конечном итоге, себя - за бессилие и неспособность изменить ситуацию). Обида в данном случае - эта позиция маленького ребенка, которому всегда всего мало (внимания, денег, значимости…). И если это чувство в вашей жизни занимает почетное место – это сигнал к тому, что пора взрослеть.

Если нам удается это сделать, мы иногда (не всегда!) по-другому смотрим на своих родителей (и не только) и понимаем, что часто обиды и наша ненависть к ним – это не отсутствие любви, обе существуют как пара противоположностей, которые борются за сосуществование. Чем больше мы связаны чувствами с другим человеком, тем в большей степени он может стать источником хороших и плохих эмоций. Сильнее всего обижаются, как правило, на тех, кого любят.

Если вы обижены на близкого, вы не можете просто отпустить и забыть, не можете позволить этой обиде отойти на задний план, потому что отношения с этим человеком ценны для вас... Во многих случаях, целью ненависти является не разрушение, а скорее страстное ожидание любви… Чаще всего, мы испытываем ненависть, когда понимаем, что другой не любит нас (так как мы это себе представляем), несмотря на все наши усилия, и мы разваливаемся на части от ощущения своей беспомощности… В данном случае, ненависть – это обратная сторона фразы: «Люби, только люби меня…Я без тебя не могу…».

Многие родители, кстати, тоже не склонны прощать детям их "неидеальность", "на память (в данном случае) не жалуются" и легко представят вам полный список своих ответных обид, подадут "встречный иск" и будут, возможно, до конца жизни настаивать на его удовлетворении, обсуждая "кто кому должен"...

Хорошо бы в этой непримиримой борьбе до "полного уничтожения противника" не забывать, что отношения между людьми существуют (в реальности) только пока объект ненависти (любви?) жив…

Пока мы живы, можно всё исправить,

Всё осознать, раскаяться, простить.

Врагам не мстить, любимым не лукавить,

Друзей, что оттолкнули, возвратить.

Пока мы живы, можно оглянуться,

Увидеть путь, с которого сошли.

От страшных снов очнувшись, оттолкнуться

От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы… Многие ль сумели

Остановить любимых, что ушли?

Мы их простить при жизни не успели,

И попросить прощенья не смогли...

Когда они уходят в тишину,

Туда, откуда точно нет возврата,

Порой хватает нескольких минут

Понять – о, Боже, как мы виноваты!

И фото – чёрно-белое кино.

Усталые глаза – знакомым взглядом.

Они уже простили нас давно

За то, что слишком редко были рядом,

За не звонки, не встречи, не тепло.

Не лица перед нами, просто тени...

А сколько было сказано «не то»,

И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль, – вины последний штрих,

–Скребёт, изводит холодом по коже.

За всё, что мы не сделали для них,

Они прощают. Мы себя – не можем

(Пока мы живы. Э. Асадов)

Но:

Нас. Вас. Мы любить умеем только мертвых.

А живых мы любим неумело,

приблизительно. И даже близость

нас не учит. Долгая разлука

нас не учит. Тяжкие болезни

нас не учат. Старость нас не учит.

Только смерть научит. Уж она-то профессионал в любовном деле!..

(В.Павлова)

Лично я далека от идеи, что любые отношения нужно (и можно) восстановить… Помните, была такая птица Феникс, которая сгорала и возрождалась из пепла?

Нам часто хочется верить, что так происходит и с отношениями: их ВСЕГДА при желании можно восстановить (или «наладить»). Не всегда. Фениксы – часть мифологии и, если и встречаются в жизни, то достаточно редко. Бывает, что, несмотря на все наши усилия, нас не слышат или не хотят услышать. И все что мы можем сделать - это отбросить пепел отношений в сторону и идти дальше.

Но, прежде, чем принять такое решение, может стоит перестать сжигать себя и другого на костре ненависти (периодически подбрасывая в него дрова…), попытаться понять, что и почему вас так обижает, наладить диалог, рассказать о своих чувствах «обидчику», выслушать другую сторону (ей обычно тоже есть что сказать), показать, что вы понимаете и уважаете чувства другого, извиниться, если вы действительно виноваты (безгрешных людей нет, и каждому из нас, как правило, есть за что извиниться), найти вариант общения, который устроит обоих (если желание общаться не исчезло).

Если никому ничего никогда не прощать, то все что нам в жизни остается:

Сквозь снег наугад идти...

Искать, но так и не найти.

Ни ответа, ни открытых дверей.

Только пепел сгоревших дней.

(Пепел и снег. Пять стихий)

Часть людей никогда не примет идею прощения, любые доводы бесполезны. Можно долго пытаться убедить их, что: «непрощение, глубоко засевшая обида, мстительность, желание отплатить, ненависть и гнев заставляют нас жить прошлым. Пока человек не простит, пока он не оставит прошлое в прошлом, пока он будет стремиться утолить жажду мести, он будет закован в кандалы прошлого. Кандалы ушедших дней. Он сам подкармливает боль прошлого. Она не просто живет, он откармливает ее, а она все растет и растет, пока не поглотит его целиком… (Т.Гувье)…

Все это будут только слова, если человек не настроен прощать вообще. Прощение требует мужества, а, для человека переполненного обидами, «живущего» ими, простить, «освободиться от них» - значит почувствовать пустоту. И человеку становится страшно.

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Если он избавиться от обид, то с чем он останется?

Что он будет делать в этом «светлом будущем» без них?

Такой человек привык использовать эту эмоцию для того, чтобы манипулировать другими, вызывая у них хроническое чувство вины. Это его привычный способ взаимодействия с миром. «Если поддержание состояния обвинения является единственным способом сохранения связи человека с обидчиком, то никакие «логические» доводы неуместны, потому что он не заинтересован в объективном «разбирательстве», он заинтересован в поддержании отношений (пусть даже виртуальных)» (Папуш).

В данном случае вы никогда не убедите его в необходимости прощения…

Такие люди часто обращаются к психологу. Но цель их не избавиться от обиды, а лишний раз вызвать сочувствие или доказать другим, что им помочь невозможно, да и психолог ни на что не годен. Они играют в излюбленную игру «Да, но…». Соглашаясь со всеми доводами, они произносят: «Да», и тут же добавляют частицу «но» и выдвигают свою версию происходящего. Эта игра в «Да, но…», описанная Э.Берном, не закончится никогда.

Оставим таких людей в покое. У них мир делится на плохих обидчиков (других людей) и хороших обиженных (их самих). Вместо объемной, многоцветной и сложной картины жизни у них черно-белая картинка. Примитивно, но зато просто и ясно. Не надо каждый раз сомневаться в своей правоте…

Оттенки жизни черное и белое?

Оттенки страсти черное и красное?

Да, чувства рисовать - попытка смелая,

Но в двух цветах - занятие опасное.

Какою краской расцветить прощение?

В пастель тонов как положить негаданность?

Какого цвета боль приносит мщение?

И почему так золотится радостность?

Скудна палитра - мир такой оттеночный!

Судьба рисует кисточкой щетинистой.

Как безнадежен цвет любви потерянной,

Но как она искрится при взаимности!!

Не нарисуешь нежность только розовой,

А страх и гнев ультрамарином чищенным.

И как же рисовать души разорванность,

Когда в цветах не наблюдаешь истины?

Полутона, приглушенность, приглаженность.

Водой разведена любви насыщенность.

А если по любви, то надо чувствовать.

А если рисовать, то краской чистою.

Оттенки жизни черное и белое?

Оттенки страсти черное и красное?

Да, чувства рисовать - попытка смелая,

Но в двух цветах - занятие опасное.

(Е.Шевченко. "Палитра чувств")

Кроме «отчаянных мстителей», есть другая категория людей – «псевдопрощающие». Им проще сказать: «я простил», чем разбираться в своих обидах.

Почему? Потому что это больно и страшно. По сути, за каждой обидой стоит требование. Чтобы изменить отношения с другим человеком, нужно, как минимум, обиду осознать и решиться свои чувства и требования озвучить… рискуя навсегда испортить или даже разрушить отношения. «Часто ли люди готовы услышать другого?

Гораздо проще и приятнее слушать только себя, - думает такой человек. «Если я скажу о своих обидах, что это изменит? Другой просто не воспримет мои слова серьезно, а может даже пошлет подальше»… Возможно, когда-то эти люди уже пробовали говорить о своих чувствах, но столкнулась с холодным равнодушием и нежеланием ничего менять. А, возможно, даже не пытались, помня, что народная мудрость гласит: «На обиженных воду возят» или, считая, что прощение – правильная, высокодуховная вещь и они всегда и всем обязаны прощать. Но, притворяясь, что вы не обижаетесь по какому-то поводу, когда на самом деле обижаетесь и злитесь, - не значит прощать. Это форма самоотрицания.

Можно годами подавлять гнев, но, делать это все равно, что сидеть на вулкане, однажды силы человека сдадут, и лава выплеснется наружу, уничтожая все на своем пути. И даже, если в реальности напрямую высказать обиду нельзя (или бессмысленно), это не значит, что с ней не надо работать, иначе такой человек похож на хозяйку, которая при уборке заметает мусор в темные углы, вместо того, чтобы вымести его вон из дома или сжечь.

Третья категория людей – «надеющиеся», готова с обидами работать. Если вы относитесь к ней, предлагаю рассмотреть конкретные варианты работы.

Техника «Рисунок (образ) обиды»

Почему рисунок? Потому что он позволяет "переместить из внутреннего мира во внешний" мысли и чувства, которые человек привык подавлять. Он может «рассказать» (через цвет, через линии, через форму и т.д.) гораздо больше, чем человек осознает...С ним можно в процессе работы что-то делать и т.д.

По сути это "исследовательский этап", но, прежде чем что-либо уничтожить хорошо бы узнать что оно из себя представляет, почему и для чего существует.

Ход работы:

1. Человека просят представить свою обиду и ответить на ряд вопросов:

- Где она живет(в груди, в голове и т.д.)? Обратите внимание на тело и спросите себя: что вы чувствуете, когда обида там сидит? Как её пребывание в вашем теле отражается на вашем самочувствии? Вы можете уловить связь?

Г. Адамович когда-то написал:

Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды,

Не умирают люди от обиды…

Может и не умирают, но, считается, что непрощенные обиды могут вызывать такие заболевания как:

Заболевания сердца. Народная мудрость говорит, что обиженные люди "носят обиду в сердце". Поэтому в случае "хронических обид" может иметь место сжимающая боль в груди и чувство тяжести, хотя самые тщательные обследования не находят отклонений от нормы.

Болезни верхних дыхательных путей. Эти заболевания чаще всего возникают у людей, которые "проглатывают" обиду молча, не выпускают ее наружу.

Лишний вес. Обида – это мощный стресс для организма, и если человек переживает длительное время – он старается найти способ восполнить положительные эмоции. В этом случае еда становиться главным источником удовольствия. Постепенно желание обиду «заесть» может приводить к лишним килограммам.

и т.д.

Какого обида размера?

Какой консистенции (жидкая, твердая, газообразная)?

Какой температуры (холодная, теплая, горячая)?

Какая она на ощупь (приятная, липкая, мягкая, меняющая форму)?

Какого она цвета?

2. Затем человека просят обиду нарисовать (желательно в виде какого-то образа).

3. Дальше работают с образом (лучше это делать со специалистом), выясняя «индивидуальные особенности» обиды и историю ее возникновения.

С какого момента она существует?

Сколько места в вашей жизни занимает? У кого-то обида занимает почти всё жизненное пространство, а кто-то научился с этим чувством справляться и лучше понимать себя и свои желания.

В какие моменты она появляется? Как должен вести себя обидчик, чтобы я на него обижался?

Для чего обида существует? Обида «вспыхивает», когда задеты больные для человека точки (ключи или триггеры обиды), либо есть желание и условная выгода от обиды.

Какие негативные и позитивные функции она выполняет?

К негативным относят различные психологические проблемы (депрессия, стресс, низкая самооценка), болезни тела (психосоматика).

К позитивным – возможность осознать, что во мне болезненно, с чем стоит поработать, ведь обиды показывают наши самые уязвимые области.

Как вы с обидой обычно обходитесь?

Готовы ли вы от нее отказаться и что вы можете сделать, чтобы обида ушла?

Чем можно заполнить образовавшееся пространство? И т.д.

4. В конце работы рисунок принято уничтожать (например, рвать, сжигать или мысленно отправлять обиду в небо(«пускать по ветру»), следя, как по мере удаления она становится все меньше и меньше).

Прощание с обидой - это прощение

Психоаналитики Николь Фабр и Габриэль Рубен определили основные этапы, которые проходит человек на пути к прощению:

1. Принять решение «перестать страдать»

«Первым шагом может стать сознательное решение: прекратить страдать, перестать переживать боль, обиду, несправедливость. И иногда для этого приходится пойти на разрыв или отдалиться от того, кто причиняет нам боль.

2. Признать, что с нами поступили плохо

Прошлое не исчезает. Благодаря механизмам психологической защиты страдание, ненависть и горечь вытесняются в бессознательное, где продолжают действовать с еще большей разрушительной силой. Мы нуждаемся в том, чтобы признать вину человека, причинившего нам зло, это необходимо для того, чтобы жить дальше. Как объясняет Габриэль Рубен, это дает нам возможность «вернуть вину обидчику обратно и тем самым восстановить отношения с самим собой». К тому же это позволит избежать развития психосоматических заболеваний или моделей поведения, которые ведут к повторяющимся неудачам в работе и в отношениях.

Прощая, мы заботимся о своем здоровье. Психологи обнаружили устойчивые физиологические различия между состояниями непрощения и прощения. При одном воспоминании об обидчике у всех испытуемых нарушалась деятельность сердечно-сосудистой системы. Эти изменения становились очень значительными, когда они думали о мести.

3. Выразить свой гнев

Ощутите злость и даже ненависть по отношению к вашему «палачу» — иными словами, признайте и «выпустите наружу» свое страдание. Агрессивность поначалу даже полезна, она говорит о психическом здоровье, о том, что пострадавший не отрицает случившееся и не переносит на себя чужую вину. Как поясняет Габриэль Рубен, «ненависть — это очень мощное чувство, которое невозможно заставить исчезнуть. Если мы не направим ее на обидчика, то с неизбежностью обратим ее на самих себя, рискуя запустить процесс саморазрушения».

Редко есть возможность напрямую выразить обидчику свой гнев, высказать упреки: он может не считать себя виновным или обладать настолько сильной властью над нами, что мы не посмеем ему противостоять. Однако мы можем сами проделать эту работу: запишите все, что вы испытываете, расскажите о своих переживаниях человеку, которому доверяете, а если ситуация очень болезненная, посоветуйтесь со специалистом.

4. Перестать чувствовать себя виноватым

Парадоксальным образом большинство пострадавших чувствуют себя виноватыми в том, что с ними произошло. Важно выяснить, что в нас было задето - гордость, репутация, честь, телесные границы? «Ответ на этот вопрос может помочь избавиться от чувства вины, то есть осознать, что мы не несем ответственности за то, что с нами случилось», - уточняет психоаналитик Николь Фабр. Речь идет о том, чтобы отказаться от своего идеального «Я», от этого фантастического представления о себе, и расстаться с навязчивыми причитаниями «Мне нет прощения за то, что я не поступил иначе». В некоторых действительно драматичных ситуациях, таких, как изнасилование или инцест, простить себя необходимо, чтобы жить дальше.

5. Понять того, кто нас ранил

Ненависть и злоба помогают пережить агрессию, но если испытывать их долго, это ведет к саморазрушению. Чтобы этого избежать, полезно «влезть в шкуру» обидчика. Понять его мотивы не означает пытаться простить, наша задача — увидеть его слабости, осмыслить поступок, причинивший нам боль, что (в некоторой мере) поможет принять его.

6. Не спешить

Простить не значит забыть. Не торопитесь, «дайте пройти времени, сохраняя при этом активное отношение к прощению», советует Николь Фабр. Прощение, полученное слишком быстро, может быть воспринято виноватым как отпущение грехов. Оно же станет ловушкой для пострадавшего, который по-прежнему чувствует горечь и озлобление (даже не осознавая этого), — ведь прошло слишком мало времени. Иллюзия прощения оборачивается против того, кто хочет простить.

7. Снова стать хозяином своей жизни

Как узнать, действительно ли мы простили? Если мы больше не испытываем ни гнева, ни злобы по отношению к тому, кто заставил нас страдать, и «если ощущение своей вины в том, что произошло, исчезло», добавляет Габриэль Рубен, то мы можем считать, что простили. Другой несомненный признак того, что прощение состоялось, - это, по словам Николь Фабр, «переход к действиям, возвращение нашего активного отношения к жизни».

Прощение - это часто акт освобождения, в котором растворяется боль и который помогает пережившему ее стать хозяином своей жизни, перестать терпеть и страдать или даже стать сильнее.

«Простить - значит стать взрослее, уделить в своей жизни место другому человеку, принять его. Настоящий путь освобождения - сделать шаг, позволяющий простить и идти дальше» (Николь Фабр)» («Семь шагов к прощению»).

К.Типпинг в своей книге «Радикальное Прощение: Освободи пространство для чуда» рассказывает о ритуале индейцев навахо, с помощью которого они помогают своим соплеменникам не погружаться в бесконечный процесс «оплакивания» своих травм. «Хотя нарахо, несомненно, понимают, что человеку необходимо рассказать о своих травмах и добиться того, чтобы другие люди засвидетельствовали их, они понимают и то, что говоря о своих травмах, человек дает этим травмам силу - особенно если он говорит о них слишком много.

Поэтому, если кто-то из соплеменников хочет поделиться своей болью или горем, все племя собирается на совет и жалобщик становится в центр круга. Ему позволено рассказать о своих горестях трижды, и каждый раз остальные с состраданием выслушивают его. Однако на четвертый раз, едва жалобщик войдет в круг, все соплеменники поворачиваются к нему спиной. «Довольно! - говорят они. – Мы уже трижды выслушивали твои жалобы. Мы все поняли. Теперь отпусти свое горе. Мы больше не станем слушать об этом».

Я не призываю ускорять процесс горевания или прощения (это не результат волевого акта), я говорю о том, что когда-нибудь он должен закончиться. Современным ритуалом исцеления для многих является психотерапия.

Техники работы с обидой, прощением и прощанием, которые можно использовать в случае, если нет возможности поговорить с обидчиком «напрямую»:

Техника «Пустой стул»

Гештальттерапевты предлагают поставить перед собой стул, представить себе на нем обидчика, высказать ему все. Можно кричать и делать с этим стулом или с любым предметом то, что вы так хотели бы сделать для восстановления справедливости с обидчиком (например, бить его кулаками и т.д.) Задача в том, чтобы прожив чувства полностью, избавиться от них.

Техника "Судебный процесс"

Б.Уайнхолд и Дж.Уайнхолд предлагают в качестве психотерапевтической техники провести "судебный процесс" над своими родителями с помощью психотерапевта:

"Поставьте сцену в суде, попросив психотерапевта сыграть роль судьи. Вы можете выступать в качестве прокурора. Зачитайте заранее составленный список того, что по вашему убеждению, использовали оба родителя, чтобы причинить вам боль. Дайте полный выход вашему гневу и раздражению. При необходимости вообразите их лица на подушке, и хорошо поколотите. Кричите на них до тех пор, пока эти старые негативные чувства полностью не покинут вас. После обвинения вам придеться осуществить "защиту" ваших родителей. Ваш психотерапевт опять может сыграть роль судьи, в то время как вы станете защитником. В этом процессе вы будете играть роли разных свидетелей, включая:

ваших родителей на различных этапах их детства,

родителей ваших родителей,

других людей, которые сыграли важную роль в детстве ваших родителей,

ваших родителей, но уже взрослых, старающихся воспитывать вас.

Такое упражнение даст информацию о том, как они росли, об их трудностях и обидах, которые они переживали, и о том, как это сказалось на вашем детстве. Когда все будет сделано, вам легче будет простить своих родителей и самого себя."

Техника «Письмо прощения»

Представители многих направлений признают эффективность написания писем (гнева, обиды, прощения) или прощальных писем, которые не принято отправлять. Это может быть письмо, написанное в свободной форме, или с соблюдением определенных правил.

Считается, для того, чтобы простить, необходимо позволить себе прожить все возникающие эмоции: гнев, обиду (тот же гнев, но в скрытой форме), боль, разочарование, грусть, страх, чувство вины, благодарность и наконец – любовь.

Одним из вариантов «письма прощения», который описан во многих источниках (например, у Д.Грея в технике «Письмо ощущений») является следующий:

Ход работы:

1. Возьмите лист бумаги (или несколько в зависимости от количества обид) и ручку. Уединитесь. Писать нужно в одиночестве, когда вас никто не побеспокоит.

2. Начните письмо с обращения к обидчику (например, матери: «Дорогая мама…»). А дальше «пройдитесь» по всем чувствам, которые вы к ней испытываете.

Например:

1. Я злюсь на тебя за то, что…

Список претензий.

2. Я обижена на тебя за то, что…

Список обид.

3. Мне больно от того, что ты…

4. Я разочарована тем, что ты…

5. Мне грустно от того, что ты…

6. Я боюсь, того что… (например, того, что отношения закончатся и т.п.)

7. Я сожалею, что я… (мы ведь тоже не идеальны)

8. Я хочу, чтобы…

Такое письмо подразумевает отклик в виде ответного письма, которое мы…пишем себе сами от имени обидчика. Такой, отклик создаст иллюзию, что вас услышали и поняли. Если вас кто-то разочаровал или обманул, представьте, будто он хочет загладить свою вину. Подумайте, как он может это сделать. Напишите все, что хотите услышать. Даже если обидевший вас человек в реальной жизни никогда не скажет подобных слов, все равно напишите их. Это позволит испытать положительные эмоции (любовь и заботу). Пусть в воображении, но, и воображение имеет большую силу. Главное относиться к этому процессу серьезно. Возможно, в какой-то момент вам захочется обидчика простить.

Образец “письма-отклика”:

Дорогая (дорогой)_______.

1. Пожалуйста, прости меня за...

2. Теперь мне понятно, что...

3. Я обещаю, что...

4. Я благодарна тебе за то, что…

5. Я люблю тебя… Если отношения с человеком закончены, возможно, подойдет: «Я отпускаю тебя с миром…»

Техника «Прощение в трех письмах» (Типпинг К.)

Типпинг К. рекомендует написать три письма своему обидчику.

«В первом письме нужно излить весь свой гнев и обиду. Если вам от этого станет легче, пригрозите обидчику страшной местью. Пишите до тех пор пока у вас есть что сказать. Возможно, при написании этого письма вам захочется плакать – это будут слезы гнева, печали, возмущения и обиды. Пусть текут. Если вас переполняет гнев, покричите в подушку или совершите другие физические действия, которые помогут вам прочувствовать гнев. Ни в коем случае не отсылайте это письмо.

На следующий день напишите еще одно письмо. В нем должно быть уже намного меньше гнева и злобы, однако вы все еще держите своего обидчика в «черном теле» за то, что он, по вашему мнению, сделал вам плохого. Однако теперь попытайтесь проявить сострадание, понимание и великодушие, а также допустить возможность прощения. Это письмо тоже не отсылайте.

На следующий день напишите третье письмо. Здесь попытайтесь дать новую интерпретацию ситуации, основанную на принципах Радикального прощения».

Пишите 3 письмо в свободной форме (своими словами), но опираясь на пункты изложенные в анкете для радикального прощения Типпинга К. (см. ниже).

Принципы Радикального прощения (в частности, рассмотрение своего "обидчика" как человека, который дает вам возможность исцелиться, увидеть свои ограничивающие убеждения, мешающие обретению целостности, учителя, вера в то, что все без исключения события в нашей жизни происходят под Божественным руководством, имеют определенную цель и служат нашему высшему благу и т.д.), вы (при желании) можете найти в книге Типпинга К. «Радикальное Прощение: Освободи пространство для чуда».

Анкета для радикального прощения

"Используя эту анкету, вы можете преобразовывать ситуации или отношения с окружающими людьми. Вы можете продолжать обижаться и тратить огромное количество энергии на негативные чувства, а можете освободить пространство для гармонии и любви. Используйте анкету для освобождения от негативных чувств и эмоций.

Дата_____________ Анкета №____________________________________

Объект (Х), причина вашего огорчения…

Рассказать историю

1. Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я воспринимаю ее сейчас.

(Расскажите о конкретной ситуации, которая вас огорчает. Будьте честны. Избегайте самоцензуры и интерпретаций).

2. Претензии к Х: я сержусь на тебя за то, что…

- Сформулируйте свои претензии как можно более резко, конкретно выскажите обидчику, в чем вы его обвиняете. Если обидчика нет в живых, пишите так, как будто он жив.

-Твое поведение вызывает у меня следующие чувства… Не подвергайте свои чувства цензуре и не подавляйте их. Постарайтесь идентифицировать свои подлинные эмоции, а не мысли о них.

Прочувствовать эмоции

3. Я с любовью признаю и принимаю свои чувства (например, обиду, злость и т.п.) и больше не осуждаю себя за них…

(Нет плохих чувств).

готов склонен сомневаюсь не готов

(Поставьте отметку в соответствующей графе)

4. Я – хозяин своих чувств. Никто не может заставить меня чувствовать что бы то ни было. Мои чувства – отражение того, как я вижу ситуацию.

(Если мы считаем, что другие люди или ситуации могут заставить нас чувствовать что бы то ни было,мы тем самым отдаем им свою силу).

готов склонен сомневаюсь не готов

5. Хотя мне не известно, как и почему это происходит, я понимаю, что душа создала эту ситуацию для моего обучения и роста.

готов склонен сомневаюсь не готов

6. Я вижу в своей жизни некоторые ключи, - а именно, повторяющиеся ситуации и другие «совпадения», - указывающие на то, что в моей жизни было много возможностей исцеления, которые я в свое время не заметил.

Например: ...

7. Я готов признать, что моя миссия, или «контракт души», включает в себя этот опыт – и тому есть определенные причины, которые мне знать не обязательно.

готов склонен сомневаюсь не готов

8. Мое недовольство данной ситуацией послужило мне сигналом, что я лишал любви себя и Х – что проявлялось в осуждении, неоправданных ожиданиях, желании, чтобы Х изменился, и в мнении, будто Х несовершенен.

готов склонен сомневаюсь не готов

(Перечислите все свои ожидания и действия, свидетельствующие о том, что вы хотели, чтобы Х изменился.)

Разрушить историю

9. Я понимаю, что расстраиваюсь только тогда, когда кто-то попадает в резонанс с теми аспектами моего существа, которые я в себе отрицаю, вытесняю и проецирую на других людей.

готов склонен сомневаюсь не готов

10. Х отражает то, что мне нужно полюбить и принять в себе.

готов склонен сомневаюсь не готов

(Типпинг К. считает, что не нужно даже выяснять, какая именно часть вашего существа отразилась в обидчике, достаточно принять этот факт, все прекрасно работает и так) .

11. Х отражает мое ложное восприятие действительности. Прощая Х, я исцеляюсь и создаю для себя новую реальность.

(Посредством своих историй, представляющих наше восприятие действительности, мы создаем собственную жизнь и реальность. Мы всегда притягиваем к себе людей, которые отражают наше ложное восприятие, тем самым предоставляют нам возможность исцелиться от ошибок и двигаться дальше).

готов склонен сомневаюсь не готов

12. Теперь я понимаю, что никакие действия Х или других людей не являются ни плохими, ни хорошими. Они просто есть. Я отказываюсь от любых суждений.

готов склонен сомневаюсь не готов

13. Я освобождаюсь от потребности судить и быть правым. Я ХОЧУ увидеть совершенство в ситуации, как она есть.

готов склонен сомневаюсь не готов

14. Хотя мне пока еще не понятно, как и почему это происходит, я осознаю, что мы оба получили то, что каждый из нас выбрал на подсознательном уровне. Мы вместе танцевали танец исцеления.

готов склонен сомневаюсь не готов

15. Я благодарю тебя, Х, за то, что ты согласился сыграть свою роль в моем исцелении. И я горжусь собой за то, что сыграл роль в твоем исцелении.

готов склонен сомневаюсь не готов

16. Я освобождаю свое сознание от этих чувств…(например, обида, одиночество, грусть, злость, ощущение, что меня покинули и предали - см. п.2)

готов склонен сомневаюсь не готов

17. Я благодарю тебя Х, за готовность стать зеркалом моего ложного восприятия и за то, что ты дал мне возможность проявить радикальное прощение и принять себя такого, какой я есть.

готов склонен сомневаюсь не готов

Переформулировать историю

18. Теперь я осознаю что все пережитое мной (история жертвы) было точным отражением моего нездорового восприятия ситуации. Теперь я понимаю, что могу изменить эту «реальность», просто проявив желание увидеть в этой ситуации совершенство.

Например?...

(Попытайтесь переформулировать ситуацию с точки зрения радикального прощения. Это могут быть общие слова, дескать, вы знаете, что все совершенно, или же конкретный анализ вашей ситуации, если вы действительно видите, как в ней проявилось совершенство. Примечание: обычно вы этого видеть не будете).

19. Я полностью прощаю себя, и принимаю себя как любящую, великодушную и творческую личность. Я освобождаюсь от любой потребности цепляться за негативные эмоции и идеи, несущие в себе ограничения и недовольство собой. Я отказываюсь направлять свою энергию в прошлое и разрушаю все преграды, отделявшие меня от любви и изобилия, которыми я владею. Я, творец своих мыслей, чувств и жизни, возвращаю себе право безусловно любить и поддерживать себя – такого, какой я есть во всем моем великолепии.

20. Теперь, я отдаю себя во власть Высшей Силы, которую я называю Богом, Вселенским Разумом.... Я уверен в том, что эта ситуация будет и впредь развиваться совершенным образом, в согласии с Божественным руководством и духовным законом. Я признаю свое единство с Источником и чувствую свою связь с ним. Я вернулся к своей истиной природе, которая есть любовь, и теперь я вновь отношусь к Х с любовью. Я закрываю глаза, чтобы прочувствовать, как через меня течет любовь. Меня переполняет радость, идущая рука об руку с любовью.

(Это последний шаг процесса прощения. Однако, его предпринимаете не вы. Вы лишь заявляете о своей готовности его сделать и просите вам помочь почувствовать любовь).

Интегрировать сдвиг

21. Записка тебе, Х : «Сегодня, заполнив эту анкету, я...

Я всей душой прощаю тебя, Х, поскольку теперь вижу, что ты не сделал ничего плохого и все произошедшее подчинено Божественному порядку. Я благодарю, принимаю и люблю тебя без всяких предварительных условий – такого, какой ты есть. (Примечание: это не означает, что я оправдываю твое поведение или не собираюсь предпринимать действия в свою защиту. В конце концов мы живем в человеческом мире.)

22. Записка себе:...

Я признаю, что являюсь духовной сущностью, переживающей человеческий опыт. Я люблю и одобряю себя во всех своих человеческих проявлениях".

Как видите, техника Радикального Прощения требует Веры. К. Типпинг считает, что: «Прощение всегда начинается как ложь. Когда человек начинает этот процесс, в сердце его нет прощения, и он идет этот путь от напускного к подлинному. Поэтому отдайте себе должное за то, что вы это сделали. Но будьте достаточно снисходительны к себе, и пусть процесс прощения займет столько времени, сколько вам нужно, чтобы довести его до конца. Проявите терпение. Поблагодарите себя за отвагу, волю и веру».

Иногда на написание третьего письма требуется много времени: несколько дней или месяцев. Не отправляйте ни одно из этих писем. Вы пишите их не для обидчика. Вы пишите их для себя.

Если вы согласны, что прощение – это прощание, то предлагаю рассмотреть еще одну технику.

Техника «Прощальная открытка» (Баер У.)

«Перед тем, как вы начнете создавать прощальную открытку, закройте ненадолго глаза и обдумайте, с кем или чем бы вы хотели попрощаться. Это может быть какое-то чувство, ваша привычная манера поведения (например, «вечная жертва») или какое-то другое ваше качество… Это может быть человек, который обидел вас, которого вы покинули, или который покинул вас… Это может быть место работы, место проживания, желание, иллюзия или что-то еще, что сейчас вам представляется важным.

Закройте глаза, позвольте вашему дыханию беспрепятственно течь и попробуйте понять, почувствовать, прощание с чем или с кем для вас сейчас важнее всего…

Пусть ваши мысли приходят и уходят, пусть образы возникают и исчезают, пусть рождаются краски и формы…

Создайте прощальную открытку, используя любые имеющиеся средства…

Вспомните, как вы посылаете открытки друзьям из мест, где путешествуете. Обычно на одной стороне такой открытки находится картинка, а на другой – текст. Так и на прощальных открытках. Когда ваша картинка высохнет, переверните ее и напишите на обратной стороне текст, несколько строк, обращенных к тому, с кем вы хотели бы попрощаться…

Чтобы открытка дошла до адресата, на ней пишут адрес и наклеивают почтовую марку. Но, в данном случае, ваша почтовая открытка может достичь адресата только в вашем воображении. Вы не можете бросить ее в почтовый ящик, но вы можете сделать для своей открытки конверт или упаковать так, как вам хочется... Выберите подходящий упаковочный материал (бумагу, ткань и т.п.) из того, что есть, и придумайте подходящую упаковку для вашей открытки. На ней напишите имя адресата и имя отправителя. Дальше вы можете поступить с ней так, как считаете нужным, например, обсудив ее содержание с человеком, которому доверяете (а лучше со специалистом), уничтожить. Например провести огненный ритуал.

Ритуальное сожжение придает вашей работе завершенность. Когда вы видите, как ваши слова обращаются в пепел и улетают с дымом происходит что-то важное…

... Так жги эти письма,

страницу за страницей...

и пусть их пепел ляжет на снег

у реки...

...

А когда снег растает...

Пусть слова и образы омоют тебя как волны...

Лети по пути птиц…

("Пепел и Снег" Г.Колберт)

Прощение позволяет завершить историю обид, попрощаться и похоронить то время, когда мы чувствовали себя жертвой…Прощение – это надежда на новую, лучшую жизнь. Многие из нас хотели бы начать жизнь «с чистого листа», белого, как свежевыпавший снег, но, это невозможно. Человек, позволяя возникать чему-то новому в своей жизни, всегда оставляет позади себя что-то старое, то, что «написано» прежде: успехи и неудачи, пережитые обиды и подарки судьбы…

Иногда он вынужден «сжигать мосты» в прошлое, но это не значит, что всю оставшуюся жизнь он должен провести на пепелище, посыпая голову пеплом… Когда-то этот пепел был нашими переживаниями. Теперь - это наш жизненный опыт. Пепел полезен земле, осмысленный опыт может стать прекрасным удобрением для роста новых идей, начинаний. Но, на одном пепле невозможно вырастить что-то новое, и если человек хочет двигаться дальше, то, рано или поздно он должен решиться уйти с прежних дорог, найти новый путь и идти… «Ты никогда не узнаешь, куда ведет эта дорога, если будешь стоять на месте…».опубликовано econet

Автор: Тина Уласевич