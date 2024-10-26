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Обнуления балансов между бывшими партнерами

Источник: zen.yandex.ru 26 октября 2024 7120
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Если отношения не сложились, кто-то из партнеров может накапливать в душе негатив, обиды и горечь. Как избавиться от этих эмоциональных шлаков и освободиться от отрицательных переживаний? Предлагаем полезную практику, которая поможет обнулить балансы.

Обнуления балансов между бывшими партнерами

Делюсь эффективным упражнением из расстановочной практики.

Я тебя благодарю...

Алгоритм упражнения: Выберите любой предмет (ручка, бумага, кружка, подушка - что угодно) и назначьте его тем человеком, с которым Вы хотите обнулить балансы.

Глядя на этот предмет и представляя того самого человека, проговаривайте фразы:

«Я тебя благодарю за все, что между нами было. С сегодняшнего дня я хочу обнулить все балансы между нами. И я отдаю тебе все то, что взяла у тебя сверх баланса, с благодарностью и любовью. Я говорю тебе «спасибо» за весь опыт, который мы пережили вместе. Но я хочу забрать у тебя все то, что дала тебе сверх баланса».

Обнуления балансов между бывшими партнерами

Проговаривая эти фразы, представляйте, как достаете из себя все то, что осталось у Вас от этого человека: все, что бережно хранится в Вашем сердце, все эмоции, которые восполнял тот человек в отношениях, все, что хранит подсознание и душа. Вы отдаете назад это все с благодарностью и любовью.

Представьте, как возвращаются к Вам и Ваши части, хранимые в другом человеке, - он отдает Вам все то, что взял сверх баланса.

Обмен завершился. Представьте, как Вы становитесь снова цельной личностью, забрав все свое и вернув все чужое тому самому человеку. Вы обменялись своими частями, и теперь каждый из вас - цельный человек.

После этого упражнения уже должно стать легко и спокойно на душе. Если же расставание для Вас слишком болезненно и самостоятельно Вы не можете правильно выполнить упражнение, посетите психологическую расстановку, в ходе которой Вы точно сможете обнулить все балансы.опубликовано econet

Автор Юлия Хадарцева 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология обнуление баланс партнер Хадарцева Юлия отношения эмоции

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