Обратная сторона материнского воспитания

Мать - первый, главный человек в судьбе каждого. Ничто и никто не заменит ее ласки, заботы, нежности. Мама передает нам свой опыт, учит первым шагам в этой жизни, поддерживает во всем. Но может произойти так, что мать стремится утвердить личный эгоизм по отношению к своим детям.

В жизни каждой матери присутствует область знаний, называемая жизненной мудростью, которая в полной степени подлежит быть реализованной. Сам процесс реализации данной области заключается в формировании, обработке и передаче накопленного опыта своим детям, а также в утверждении личного эгоизма по отношению к своим детям.

Об искусстве материнской любви

Весь материнский “багаж”, на который обречены дети, преподносится им в виде режима постоянной заботы, опеки и пристального внимания, который скорее похож на авторитарный, ведь мнение детей, существ неразумных и инфантильных, лишенных умения рассуждать логически, может быть принято к рассмотрению в исключительно “абсурдной” модели воспитания.

Во всем данном закономерном порядке есть одно НО, редко какая мать не забывает учесть, что весь накопленный и обязанный быть переданным в новое поколение опыт – есть лишь субъективное отражение ее реакций на происходящие в ее жизни вещи и редко какая мать будет способна подавить в себе желание утверждения личного авторитета перед ее детьми.

На мой взгляд, желание матери быть эталоном совершенства для своих детей не является губительным, но различные факторы искажают это представление как в глаза самих детей, так и их матерей. Один из них – прекращение участия отца в воспитании, когда мать вынуждена примерять на себя роль-симбиот в семье, становясь должной в одном лице исполнять различные гендерные обязанности – создавать авторитет и передавать “жизненную мудрость”, которая сформирует их детей как личности, определит на дальнейшем жизненном пути.

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С того момента, когда мать дает жизнь своему ребенку, она становится примером. В дальнейшем это может вырасти в навязанный эталон, ведь любовь и тирания – это две стороны медали, имеющей тонкое ребро, стоит только поэкспериментировать со степенью искренности и величиной своего желания быть услышанной и признанной. Мать всегда подскажет, как “правильно”, нагрузив чашу весов аргументом “Потому что я так сказала – значит так верно”.

Связь с предшествующим поколением всегда будет соблюдена, ведь мать – медиатор, приумноживший достояние целого рода, имеющий миссию на этой земле – “Наш род не должен быть посрамлен”, тогда к аргументам правоты добавляется еще один “Поживешь с мое – будешь знать” – как ответственность перед целым родом, сложившееся мнение поколений не может быть оспорено. В результате формируется страх посягательства на авторитетность знания, противопоставление большинству, ведь один человек не может быть более разумен, чем все племя.

Вы невероятно “счастливый” человек, если вам подвернулась удача разделить всю степень ответственности будучи единственным ребенком, ведь в данном случае не возникает искушения найти себе союзника своего “ранга”, заручиться поддержкой еще одного представителя вашего рода и сформировать плацдарм для мощного отпора любви вашей мамы. Мне повезло несколько больше, имея старшую сестру и чиня с ней препоны на почве детских обид, у меня всегда был шанс, что я не останусь одна в этом вечном противостоянии, где никогда не найти победителей и проигравших.

Однако, это не означает, что необходимо отрицать все сказанное мамой, ведь , усмирив свою гордость, можно найти нечто действительно полезное – высказывание мудрого человека, чья мудрость будет признана не под давлением и множеством упреков, а только лишь с точки зрения рационального зерна – “Если хотите поубивать друг друга, идите на улице. Я только что вымыла пол.” Ничто из моего детства не осталось, что было бы не обтесано мудростью навязанного авторитета, каждая область была под прицелом опыта матери. Когда вы повержены, то “Твой номер – шестнадцатый!”.

С религией мама тоже была права, потому что я всегда знала, когда самое лучшее время для молитвы, - оно было в только что купленных велосипедках, тщательно подобранных и привезенных с канавинского рынка, и так быстро измазанных в гудроне, на новой горке во дворе - мама говорила «молись, чтобы это отстиралось».

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За столом я постигала искусство невозможного: «Закрой рот и ешь суп», лишние разговоры расстраивали маму, так как она не слышала новостей по телевизору и очень расстраивалась, сейчас я это понимаю, благодаря ей, я знаю где должны быть расставлены акценты. Но даже, если я молча отказывалась от еды, улизнуть к любимым игрушкам у меня не получалось, строгое «Не выйдешь из-за стола пока не доешь» научило меня стойкости и преодолению себя, даже «через не хочу». Оттуда, «из-за стола» я и стала взрослой: «Ты никогда не вырастешь, если не будешь есть овощи». Праведная хитрость и здесь работала на меня.

Когда мои родители развелись, для меня стали прозрачны простые истины генетики «Ты так себя плохо ведешь, потому что ты в папу! это у тебя все от отца!».

Только мама знала какая я неряшливая, и когда, я роняла любимый сервиз мама говорила, что «руки у меня растут из одного места», но если роняла она, то это всегда было «на счастье», это было для меня чем-то, что должно было прийти вместе с овощами-впрок, на будущее. Причинно-следственные связи давались мне куда легче «Ты никуда не пойдешь, если сейчас не уберешься» и сейчас, в моем доме всегда чисто, потому что я знаю, что сделать, чтобы пойти куда мне нужно.

Маму не проведешь!

«Оденься, я же знаю, что тебе холодно» и «я вижу тебя насквозь».

«В мире миллион детей, которым не так повезло с родителями, как тебе» - так я научилась ценить то, что у меня есть и ношу глубокий смысл всех, сказанных мамой фраз.опубликовано econet

Автор Петрова Евгения

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