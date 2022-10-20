Одежда – показатель отношения к себе

"По одежде встречают". Все слышали это выражение. Но одежда - не просто сшитые особым образом кусочки тканей, не просто костюм, отражающий наше место в социуме, одежда - внешний образ, дополняющий, усиливающий или ослабляющий наши "внутренние одежды" то, что принято называть индивидуальностью, нашим Я.

По одежке, нас не только встречают другие, но наша одежда - показатель нашего отношения к самим себе! Как в древние времена, люди делали подношение Богам, выражая свое уважение к ним, прося выполнить какое то свое желание, так и человек, одеваемой на себя одеждой, выказывает уважение или неуважение своему телу, через создаваемый внешний образ подкрепляет внутренний образ Я или уходит от него в сторону (в случае неудачно подобранной одежды).

Твое платье - дань уважения твоему телу, твоей неповторимой личности

Так, если вы себя действительно уважаете, чувствуете свою неповторимую уникальность и выражаете её в действии, вы не будете носить неудобную одежду, старую, мятую, безликую, слишком дешевую или некачественную и даже слишком популярную, в которой ходят миллионы.

Потому, что вы себя уважаете, вы неповторимы и через особенную одежду, вы служите своему телу, оказываете ему дань уважения и даже, выражаете свое мировоззрение, внутренние состояния, через внешнюю форму, через игру формы и цвета.ё

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Наша одежда - наше внутреннее послание внешнему миру, поток нашей тонкой, неуловимой, но явно проявляющейся в действии индивидуальности, воплощенный во внешней форме, выраженный в цвете. Кроме того, через нашу одежду, мы создаем и поддерживаем свое настроение и даже оказываем влияние на настроение окружающих!

Вообще, всё больше говорят о внутреннем, о внутренней форме, забывая, что общий, целостный образ создается, формируется, не только изнутри но и извне, упускают из внимания неоспоримый факт - чувство внутреннего достоинства, внутренней красоты, неизменно выражают себя и во внешней форме, а красота внешней формы, влияет на внутреннее состояние.

Я, иногда встречаю психологов, педагогов и даже преподавателей эстетики и костюма, в мятых, безликих, бесформенных вещах (очевидно, они считают, что обладают такой сногшибательной харизмой, непоколебимой внутренней красотой и чувством прекрасного, что могут игнорировать внешнее)

но, на самом деле, думаю - это отголоски внутренней обесцененности, утрата подлинного интереса к себе и, как следствие - недостаточное уважение к окружающим.

Твое платье - не просто лоскут ткани, скрывающий наготу (мы же не первобытные люди) оно - дань уважения твоему телу, твоей неповторимой личности, традициям, культуре, способ самовыражения, средство создающее настроение, способ влияния и самое главное - показатель твоего отношения к себе и тем, кто тебя окружает!

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Своим платьем, ты либо демонстрируешь любовь и интерес к себе и другим, либо показываешь равнодушное пренебрежение, отсутствие уважения и интереса к себе и к жизни.

Тот, кто считает себя достойным, интересным человеком выглядит и выражает себя красиво.опубликовано econet.ru

Автор Олег Кононенко

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