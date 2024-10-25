Одиноким можно чувствовать себя и в отношениях. Это когда отсутстсвует доверие, душевное тепло, привязаность. Ваш партнер будто погружен в себя, не замечает ваших проблем и потребностей. Возможно, в его родительской семье было не все в порядке с отношениями или воспитанием. Но есть и другие причины.

Знакома ли вам такая картина? У вас есть муж, дети, дом. У вас есть постоянная работа, друзья, коллеги, родные близкие люди окружают вас. Но, по каким-то непонятным причинам чувство одиночество периодически посещает вас.

Почему бывает одиночество в отношениях

В чем причина? Скорее всего, ваш партнер избегает близости, и это является причиной вашего чувства одиночества в отношениях.

В этой статье, вы узнаете:

какие отношения по-настоящему бывают близкими, каковы признаки, по-настоящему близких и теплых отношений;

каковы признаки одиночества в отношениях, какое поведение партнера говорит о том, что он избегает близких отношений;

в чем причины избегания близости в отношениях;

что делать, если вы обнаружили, что в ваших отношениях нет настоящей близости, и чувство одиночество и неудовлетворенности периодически вас посещает.

Начну с того какие же отношения можно назвать по настоящему близкими и глубокими?

Это те отношения, в которых:

ДОВЕРИЕ. Люди доверяют друг другу, когда вы не боитесь что-то рассказать о себе, рассказать о своих «скелетах в шкафу». И знаете, что ваш партнер не испугается, не убежит из отношений, не будет вас обвинять, высмеивать, проявлять сарказм. Когда вы доверяете, друг другу и когда вы, даете партнеру часть своей жизни, строить отдельно от вас, не пытаясь контролировать с кем он общается, что он делает. Вы доверяете ему, вы знаете, что ничего страшного не случиться. Не будет измены или еще какой-нибудь неприятности. Например, ваш партнер может один ходить в спортзал, а вы занимаетесь танцами или рисованием, и вы не ревнуете друг друга к вашим занятиям. И это по-настоящему доверительные отношения.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ. Следующий признак близких отношений, это когда вы эмоционально близки друг к другу. Вы рядом друг с другом испытываете любые эмоции. И вы легко делитесь эмоциями и чувствами, поддерживаете друг друга эмоционально. Вы чувствуете настроение друг друга, и вы понимаете, что в этот момент партнеру нужно.

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДРУГ ДРУГА. Также, отношения будут по-настоящему близкими, если вы участвуете в жизни друг друга. Это когда вы просите участия своего супруга в вашей жизни, а он не отмахивается, а с удовольствием вам помогает по мере возможности. Если же он не может, то даёт вам совет, как решить этот вопрос без него.

СОВМЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Следующий критерий близких отношений, когда супруги вместе проводят время. Вы вместе готовите ужин, принимаете ванну, ходите в баню, гуляете в парке, ходите вместе в гости и проводите выходные. Вам вместе интересно и весело, вы чувствуете себя счастливыми. У вас нет потребности, отдохнуть и съездить в отпуск отдельно от супруга.

У вас есть общие цели, ваши жизненные ценности совпадают, и вы можете договариваться.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В СЕКСЕ. Важный критерий, удовлетворенность в интимной жизни. Если вы или ваш супруг неудовлетворенны интимной жизнью, и вы ничего не делаете, чтобы эта удовлетворенность наступила, это в любом случае приведет к отчужденности и холодным отношениям.

СПОНТАННОСТЬ. Также, в близких отношениях вы открыто делитесь своими мыслями, чувствами и переживаниями. В близких отношениях человек позволяет себе быть спонтанным. Если у вас появляется мысль, желание, идея, вы тут же её проговариваете, и у вас нет страха, что партнер её обесценит и не примет.

ОЩУЩЕНИЯ. Близкие люди принимают недостатки и ощущения друг друга. Вам нравится запах, прикосновения, ощущения, голос, и все взаимодействия, связанные с партнером.

ЦЕННОСТИ. Большинство ваших ценностей совпадают. Невозможно создать здоровую семью, если муж религиозный фанатик, а вы атеистка, или если он заядлый курильщик, а вы приверженец здорового образа жизни. Некоторые ценности могут расходиться, но их не должно быть много и по глобальным вопросам. Например, вы любите пляжный отдых, а супруг активный. В этом случае вы можете вместе поехать на курорт, где есть пляж и рядом можно заняться дайвингом или полазить по горам.

ЦЕЛИ. В близких отношениях у партнеров общие цели. У каждого партнера есть и свои отдельные цели, но и должны быть общие. Например, оба партнера хотят больше двух детей. Или оба хотят купить квартиру или построить загородный дом. По глобальным вопросам цели обязательно должны совпадать: где жить, сколько детей будет в семье, какое образование должны получить дети…

Если большая часть признаков близких отношений у вас совпадает, то вам повезло, ваши отношения можно назвать по- настоящему близкими и вряд ли вы в них будете себя ощущать одинокими.

Теперь, как и обещала, расскажу по каким признакам можно определить, что вы одиноки в семье и ваш партнер избегает близости. Одиночество в отношениях связано с тем, что один из партнеров, не готов быть близким в отношениях. Тот, кто готов к близости, а близости не получает, будет испытывать одиночество. Второй партнер при этом, игнорирует близость в отношениях и на это есть свои причины: он рос в семье, где не было доверия и любви, у него были до этого близкие отношения, где его обманули, он считает, что близость – это слабость…

Итак, признаки, по которым вы поймете, что в вашей паре нет близких отношений.

Самая распространенная, это трудоголизм одного из партнеров ( фильм « Клик с пультом по жизни фильм 2006»). Например:

Ваш партнер может работать по 12 часов в день, по выходным, он работает вахтовым методом, его не бывает по полгода дома.

Женщина, уходит в детей и про мужа забывает.

Один из партнеров, уходит в болезнь, и он занят только лечением.

Один из супругов больше тратить время и энергии на общение с друзьями, с семьей родителей, на свое хобби, а на свою семью не обращает внимания.

Также уход от близости, это алкоголизм, наркомания, игромания.

Постоянная провокация на конфликты, тоже признак избегания близости. Будем конфликтовать, лишь бы не быть близкими.

Если в вашей семье есть хотя бы один признак – это повод задуматься

Итак, как я уже говорила, на избегание близости в отношениях есть причины. Причины следующие:

В семье родителей не было близких отношений, там никогда не выражали своих чувств и эмоций, и он хорошо жил в семье, где было все без близости и человек идя в отношения, не понимает, чего партнеру не хватает, все же хорошо и так, что ей еще надо. Все же есть: достаток, статус, дети,дом. В этом случае самим результата практически добиться невозможно, потому что у него картинка мира другая. Здесь может помочь только семейный психотерапевт и предстоит длительное лечение психики.

В семье родителей за проявление чувств, за искренность и за открытость ребенок получал наказание:

его били по губам, когда он говорил правду,

его наказывали или игнорировали, когда он плакал или выражал радость,

его не поддерживали, когда он выражала настоящие чувства, которые нам дают возможность чувствовать себя по-настоящему близкими с тем, с кем мы в контакте. И теперь у него есть страх выражать чувства, создавать близость, так как за это будет наказание, непонимание или игнорирование.

Здесь можно справиться своими силами, но понадобиться терпение, высокий уровень осознанности. Если вы сами раненные, то понадобиться ваша личная терапия и тогда вам будет легче помогать супругу «об вас лечиться».

Человек считает, что проявление чувственности, эмпатии и близости - это «телячьи нежности». Есть такое ложное убеждение: проявление чувств делает меня слабым, а слабые люди ничего не добиваются в жизни. Я настоящий мужик или я сильная женщина, я не могу быть слабым. Здесь также причиной могут быть детские травмы и сложнее самим в паре справиться, в зависимости насколько сильные ложные убеждения и все-таки без психотерапевта не обойтись и желательно ходить на личную психотерапию.

Страх иметь близкие отношения, потому что если я стану близким, значит, я должен рассказывать про все свои тайны и желания, а потом мои тайны будут использовать против меня.

Здесь скорее всего нужно пойти к психотерапевту, но возможно и с помощью друзей и близких изменить это ложное убеждение, человеку нужно понять, что близость в отношениях, это не тотальное рассказывание обо всем, что я думаю и чувствую - это доверие и понимание, что в любой момент, я могу поделиться с близким своими переживаниями, а могу сказать, что мне страшно и тревожно с тобой делиться этим по каким-то причинам.

Уже были близкие отношения, и они закончились разрывом - это было очень больно. Я не хочу больше такой боли, я не хочу всего того хорошего, что было в близости, так как боль расставания намного больше, я становлюсь уязвимым и ранимым, я не хочу больше этого, я боюсь этого. Я боюсь, что близкие отношения опять закончатся разрывом, лучше я буду создавать формальные отношения, чем пойду в близость.

Такую боль может помочь преодолеть только психотерапевт, который поможет пережить эту боль, прожить горевание по утрате и показать, что страх создавать новые близкие отношения лишает его возможности и надежды на возможную близость и получение удовольствия от близости. Да она может быть не на всю жизнь, но она будет давать радость на то время, которое вы будете вместе.

И если партнер ушел из отношений - это не ты такой плохой. Это может быть его программа и его сценарий.

Заключение: в любом случае поддержка и работа с семейным или личным психотерапевтом, ускорит процесс выхода из одиночества и приближения к близости. Поддержка окружающих может, как ускорить процесс оздоровления личности, так и замедлить. Поддерживающие и понимающие родственники, могут вызвать подозрение и опасение, могут актуализироваться новые страхи.

Счастья вам и здоровья. Вы не одиноки, помните это. Всегда найдется в этом мире человек, который захочет искренне вам помочь.опубликовано econet

Автор Наталья Винниченко-Морозова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet