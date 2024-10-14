Одна и голодна. Техника для работы с пищевой зависимостью

Мы все время спешим, торопясь переделать множество дел. И часто едим автоматически, не замечая, что употребляем и в каком количестве. В результате может произойти не насыщение, а перенасыщение. Вот как можно научиться контроилровать себя в еде.

Мы можем просто быть в осознанном контакте с тем, что мы едим. Иногда мы кушаем и не совсем осознаем, что едим, делая это на "автомате". Наш ум не присутствует за столом. Когда наш ум не присутствует, мы смотрим, но не видим, мы слушаем, но не слышим, мы едим, но не знаем вкуса еды. Не контролируем количество и не всегда можем остановиться, когда приходит чувство насыщения. Как правило, остановка происходит от чувства перенасыщения (переедания).

Метод работы с пищевой зависимостью

Предлагаю вашему вниманию технику для работы с пищевой зависимостью.

Одна/один и голодна/голоден Какую еду выбираете? Почему? Чем это важно? Не одна/один и голодна/голоден Какую еду выбираете? Почему? Чем это важно? Одна/один и не голодна/голоден Какую еду выбираете? Почему? Чем это важно? Не одна/один и не голодна/голоден Какую еду выбираете? Почему? Чем это важно?

1. Заполняем 1-ю таблицу «Одна/один и голодна/голоден»

Первым заполняем 3 столбик. Задаем клиенту/себе вопрос: Представьте, что вы одна/один и голодна/голоден и перед вами вся еда мира, что бы вы съели? Какую еду вы выберите? Слушаете ответы и записываете, максимально конкретно (пример в таблице);

Какую еду вы выберите? Слушаете ответы и записываете, максимально конкретно (пример в таблице); Заполняем 2 столбик. Задаем клиенту вопрос: Почему, зачем Вам важно съесть 1 большого лобстера? Какое значение это имеет для Вас? Внимательно слушаем ответы и заполняем 2 столбик (пример в таблице);

Внимательно слушаем ответы и заполняем 2 столбик (пример в таблице); Заполняем 3 столбик, он самый главный. Вопрос: Чем это важно? Зачем для вас важно быть на высоком уровне? Ради чего на самом деле…..?;

Заполняем таблицы справа налево.

1 Критерий 2 Значение 3 Конкретика Для уверенности в себе Это признак достатка, высокого уровня, качества жизни Лобстер-1 большой Удовольствие, богатство Экзотика, благополучие, это кушают богатые люди Устрицы-5 штук Забота, спокойствие Мясо-это сытость Утиная грудка-300 гр Уверенность, достаток Я могу себе такое позволить Тигровые креветки-500гр Удовольствие, стабильность Люблю и успокаивает Вино белое, сухое – 100 мл Удовольствие, благосостояние Вкусно, еда не на каждый день Манго-1шт И тд И тд И тд

2. Таким же образом заполняем таблицу: «Не одна/один и голодна/голоден».

1 Критерий 2 Значение 3 Конкретика

3. Далее заполняем таблицу: «Одна/один и не голодна/голоден»

1 Критерий 2 Значение 3 Конкретика

4. Заполняем последнюю таблицу: «Не одна/один и не голодна/голоден»

1 Критерий 2 Значение 3 Конкретика

5. Делаем выводы. Каких критериев больше всего достигается и удовлетворяется, с помощью еды. Какая еда удовлетворяет тот или иной критерий

Как правило, здесь наступает маленький ступор от осознания того, что например потребность в заботе можно удовлетворить, съев утиную грудку, потребность в сексе и удовольствие - наевшись шоколадных конфет и чтобы достичь уверенности в себе нужно васего-навсего съесть тигровую креветку и тд.

6. Выписываем те критерии, которые чаще всего встречаются. К каждому критерию записываем минимум по 30-50 вариантов, как мы можем по другому, другим способом достичь этого критерия? Пример: Удовольствие можно достичь…….1, 2, 3,…….26, ….35.....50 своих вариантов. Получиться больше, пишите больше.

7. Едим осознанно! опубликовано econet

Автор: Светлана Правдина

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