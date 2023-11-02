Однажды кто-нибудь обнимет вас так крепко, что все сломанные кусочки соберутся воедино

Для того чтобы ОБЪЯТИЯ передавали эмоции, сначала нужно научиться обнимать самих себя. Так можно не только уменьшить стресс, но и повысить самооценку. А чем еще полезны объятия?

Обнимать другого человека можно по-разному. Есть люди, которые обнимают нас так сильно, что кажется, вот-вот сломают все кости, но так они выражают свою любовь к нашему телу. Существуют объятия, которые создают определенную гармонию между нашим духом, телом и эмоциями.

Объятия бывают разными, но они всегда полезны

Есть объятия, которые ничего не решают, но при этом способны нас утешить. Это означает, что в нашем окружении есть кто-то, кто заботится о нас абсолютно искренне. Он может на время заставить забыть об одиночестве и страхах, собрать и склеить разбитые кусочки нашего сердца и вновь наполнить его радостью.

Но вот, что любопытно: объятия нравятся далеко не всем. Это может показаться странным, но есть люди, которые испытывают при этом дискомфорт и расценивают подобные проявления нежности как вторжение в свое личное пространство. Тем не менее, если верить психологам, то все мы в тот или иной момент жизни нуждаемся в человеке, способном окружить нас своим теплом и заботой.

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Есть сотни объятий, нас ожидающих

Одно простое объятие может высушить много слез, одно доброе слово — наполнить сердце счастьем, а небольшая улыбка способна изменить мир. Все эти мелочи и создают наш мир, наполняя его любовью и счастьем…

Мы не сможем написать обо всех типах объятий, которые бывают. Ведь их столько, сколько людей на земле, сколько ситуаций и отношений. Каждое объятие передает определенное сообщение. Так, мы можем различить, к примеру:

Медвежьи объятия

Когда один человек обхватывает другого и крепко прижимает его к своему телу. Данный тип объятий может означать реальную поддержку и искреннюю заботу и любовь.

Любовные объятия

Данный тип объятий более формальный, но это значит, что он передает меньшие по значению эмоции. Выглядит это так: один человек заключает другого в объятия и кладет ему на плечо подбородок.

Сэндвич-объятия

Это тип объятий, который происходит между тремя близкими между собой людьми. Между ними нет условностей и они во всем друг друга поддерживают.

Порывистые объятия

Они характеризуются стремлением человека прижаться к другому и таким образом продемонстрировать ему свою привязанность. Это идеальное выражение нежности, любви и добрых намерений.

Сердечные объятия

Это те, которые обладают «максимальным обхватом», стремясь завладеть всем телом другого человека, когда руки одного охватывают плечи и спину другого. Это один из самых эмоционально сильных типов объятий, выражающий преданность, верность и доверие.

Боковые объятия (сбоку)

Этот вид объятий идеален во время прогулки. Он позволяет поддерживать постоянное единение и отражает желание людей чувствовать и ощущать друг друга физически и необходимость быть рядом друг с другом.

Объятия со спины

Этот тип объятий наиболее романтичен, он покорит кого угодно. Когда один человек приближается к другому сзади и сливается с ним в единое целое. Здесь достаточно вспомнить знаменитую сцену из «Титаника«, чтобы почувствовать всю страсть, заключающуюся в таком «послании».

Групповые объятия

Этот тип объятий символизирует единение и безусловную поддержку, он способен утешить и воодушевить всех участников процесса.

И все вышеперечисленные типы объятий являются без преувеличения целительными, ведь они обеспечивают наше психологическое благополучие и эмоциональное развитие. Так, благодаря этому простому жесту мы получаем сотни невосполнимых ощущений, которые просто выходят за рамки того, что возможно описать словами.

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А умеем ли мы обнимать?

«Обнимать других — это как обнимать саму жизнь, а обнимать жизнь — это как обнимать самого себя«.

Чтобы научиться объятиям, нам необходимо иметь чувственную душу и человека, на которого мы собираемся ее «излить». Но, конечно, для того чтобы наше объятие смогло передать все то, что мы хотели бы в него вложить, сначала нужно порепетировать с самими собой.

И здесь возникают следующие вопросы: а вы хоть раз сами себя обнимали? Вам становилось жарко? Вы чувствовали, как печали уходят? Потому что на самом деле такие «самообъятия» необходимы, чтобы подпитывать себя и ощущать свою целостность.

Скажем так, посредством такого интимного, искреннего и личного объятия мы самоутверждаемся, снимаем маски и доспехи-панцири, которыми закрываемся от других, и приближаемся к подлинности своей личности, которую мы и должны любить.

Ведь если вы себя обнимаете, вы себя любите. Если вы себя любите, то признаете свои заслуги. А если так, то вы себя сами строите и развиваете. Простое движение — заключить свое тело в объятия — высвобождает наши эмоции и позволяет приблизиться ко всему хорошему, что есть в жизни.

Чем полезны объятия?

Объятие — это стихотворение, написанное на коже, которое защищает нас от ложной любви, зависимости, идеализации и всего того, что ослабляет и обедняет нас, охраняя мужество и доброту, которые находятся у нас внутри.

Благодаря объятиям мы ценим наше право на существование. На право быть тем, кто мы есть, на право экспериментировать и нуждаться в ком-то, на право дотронуться до других, на право быть здоровым и счастливым, на право созидать и быть свободным, на право любить и быть любимым.

Очень сложно перечислить все, чем могут быть полезны объятия, потому что их столько же, сколько и самих объятий. Но если обобщить, то можно выделить некоторые очевидные преимущества этого процесса:

Объятия снижают уровень стресса

Обеспечивают безопасность и защиту, или по крайней мере заставляют нас почувствовать это

Повышают нашу самооценку

Передают энергию и силу

Улучшают межличностные отношения

Дарят чувство уравновешенности и спокойствия

Объятия как прикосновение души

Говорят, каждое искреннее и сердечное объятие продлевает нам жизнь на один день.

Пауло Коэльо

Обнять кого-то — значит углубить корни своей привязанности. Согласитесь, большая часть наших самых значимых воспоминаний включает в себя объятия, потому что в тот момент они поддерживали и утешали нас, давая нам силу двинуться дальше. Таким образом, объятия — это прекрасный способ продемонстрировать свою любовь к окружающим нас людям и подарить им немного своей душевной ласки.

Очень часто простые объятия являются лучшей терапией. Они заставляют нас чувствовать себя достойными любви и полными новых сил. У каждого объятия свой собственный, уникальный язык, и это делает его самым коротким способом общения с любимым человеком.

То есть иногда посредством объятий мы можем сказать намного больше, чем словами. Слияние тел наполняет нас радостью и дает то непередаваемое спокойствие, которое мгновенно позволяет расслабиться.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что объятия — это надежный источник эмпатического общения. Чувство сопереживания помогает нам лучше понять себя и окружающих и выразить свою любовь и поддержку.опубликовано econet

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