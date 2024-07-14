Ограничивающие убеждения: откуда берутся и какие бывают

Ограничивающие убеждения в нашей голове не дают нам двигаться вперед. Они преграждают путь к успеху и процветанию. Это могут быть страхи и нерешительность, стереотипы и традиции, принятые в обществе. Некоторые ограничивающие убеждения передают нам родители и близкие.

Все наши страхи, неудачи, провалы во многом - результат собственных ограничений. Мы не продвигаемся по работе или неудачны в личной жизни, потому что внутренне не можем себе позволить высказать свое мнение, внести предложения, проявить инициативу и т.д. А другие делают. Им не знакомы эти "а что они подумают", "я недостаточно умный/привлекательная", "мне не стоит этого говорить", "это не для меня".

Деструктивные установки в нашей голове

Ступором на пути к успеху, развитию, счастью, исполнению желаний становятся установки в нашей собственной голове. Откуда они там берутся или - вернее - как туда попадают?

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Ограничивающих установок очень много. Мы живем среди них с рождения, растем, развиваемся, формируемся как личность. От семьи до общества ограничения сопутствуют нам всю жизнь.

1. Есть ограничения, которые помогают нам, например, сохранить жизнь и здоровье (психическое в том числе). Установки на безопасность в тех или иных условиях, конкретном обществе и т.д.

2. Но есть и мешающие, нелепые установки, ничем не обоснованные, кроме традиций, страхов, ложных устаревших убеждений. Таковы часто религиозные установки, ограничения по традиции, нормам общества (например, в мусульманских странах и жесткой радикальной культуре, кастовых обществах). Они охраняют строй и порядок общества, делают человека удобным, но при этом несчастливым.

3. Много ограничивающих убеждений передают нам родители, близкие. Часто эти убеждения не имеют ничего общего с действительностью. Они лишь основаны на собственном индивидуальном опыте взрослого, который нередко имеет жизненные и психологические проблемы, отличается односторонним субъективным видением действительности.

Ограничивающие убеждения определяют отношение к себе и формируют картину мира, обусловливают все наши мысли и поступки. Они являются определенным внутренним фильтром на всю воспринимаемую информацию и своеобразным ступором для нашей личности, ее развития.

Ограничений много: по поводу умственных способностей и внешности, здоровья, отношений, денег. Проблема в том, что большинство этих установок - внешние, даже если нам кажется, что они личные и пришли из собственного опыта.

Ограничивающие убеждения загоняют в рамки, не давая свободно действовать. Из-за них одни не могут жить в гармонии с собой, другие не в состоянии выстроить отношения с окружающими. Третьи никак не поладят со своим бюджетом: несмотря на таланты и трудоголизм еле сводят концы с концами.

Вот почему важная часть работы над собой, трансформации личности - это диагностика и проработка ограничивающих убеждений. Они не всегда находятся на поверхности, часто заложены глубоко в подсознании. Поэтому для кардинальных перемен в жизни необходима совместная работа с психологом.опубликовано econet.ru

Автор Самортова Алёна

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

Подписывайтесь на наш youtube канал!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet