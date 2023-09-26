✅ Он не говорит о своих чувствах, она боится стать навязчивой. Как мы не слышим друг друга, боимся быть не ко двору - нас отвергнут и/или высмеют, и как в этой ситуации ЧУВСТВА (подсознание и тело) говорят вместо нас.

Он: Я словно чувствую вкус кофе, который она отпивает из чашки. Мне различим обнажённый запах её кожи, прикрытый парфюмом. Но между нами пропасть. Она прячется за прядью волос, не улыбается, не смотрит в глаза. Я ей не нужен. Всё это смешно.

Она: Мне не уютно. Он сел слишком близко. Ничего не делает, никаких шагов. Ничего. Вот с чего мне для него улыбаться? Все говорят, что при мне он ведет себя странно, хотя обычно сдержан, колок, циничен. Так, а зачем ему мои перчатки? Стоило только на минуту отойти, он уже держит мою вещь. Как нелепо: мужчина с женскими перчатками в руках. Сколько мне ждать от него хоть каких-то действий? Надоело.

Отношения – это парный танец

Перчатки, взгляды, жесты, невербалка... у этого языка древние истоки, не вчера всё появилось. Наши предки общались ещё до появления слов.

Язык веера, появился во Франции в эпоху Людовиков, а потом перекочевал вместе с веером и в Россию. Хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был мужчина, которому адресовались послания. Это был тайный язык влюбленных, поэтому в портретах XVIII века изображения дам с веером встречаются не часто, а если они и есть, веер, как правило, «молчит» (он закрыт). Это вполне объяснимо: портрет предназначался для потомков, и подробностей интимного характера в нем отражать не предполагалось.

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Но двое не видят и не слышат друг друга. Она боится стать навязчивой. Из-за этого не верит своим глазам и чувствам, хотя замечает его «странное» поведение. Он не говорит о своих чувствах словами, но его невербальный язык уже поёт серенады о любви.

Око видит, да зуб неймёт Почему всё так?

Чтобы никто не смог попрать, обесценить, высмеять чувства. Потому что есть более ранний опыт попрания и обесценивания. Ради этого и нужен гиперконтроль.

Например, в пять лет вы впервые влюбились, пришли и сообщили об этом маме. Мама почему-то не обрадовалась, как вы, и ее сердце не запело песенку, вместе с вашим. Она сказала вам, чтобы шли в свою комнату, и оставили все эти глупости, чушь какую-то. И что ей некогда.

Или, например, всякий раз, когда вы приходили в школу, у вас начинал болеть живот. А ваша первая учительница вам снилась в кошмарах. Но вас не слушали, и говорили, чтобы не морочили голову, и не отлынивали от учёбы. А то что учительница кричит на уроках – так это нужно для дисциплины, и нечего тут больным животом прикрываться.

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Так ваши чувства попирались и обесценивались. Примеров тому может быть намного больше, ведь так? Что вспоминается вам?

Она думает, что не включается в этот неизбежный танец.

Эти руны древней твоих

эта схватка древнее нас..

Хотя ей достаточно посмотреть ему в глаза, засмеяться над шуткой, «случайно» коснуться плечом, задать вопрос и внимательно выслушать, а потом «внезапно» переключить внимание на другого мужчину в компании, но ненадолго..

Даже Одину не дано

повернуться к Фрейе спиной

если взглянет из-под ресниц..

Он не может ничего с собой поделать, и даже его гиперконтроль в её присутствии временно блокируется, тело говорит вместо него. Гиперконтроль работает только в её отсутствии. Он не звонит… без дела.. но дела находятся. Странно(!).

Почему ей только кажется, что она не включается? Потому, что они оба уже в танце. Но хотят определиться, кто ведёт. А чувствам это не важно, сердце ни с кем не соревнуется и ничего не боится. Боится Эго, у которого есть опыт отвержения.

Какие признаки, что оба включились: она замечает его сигналы и описывает их, но ей нужны «гарантии и подтверждения», она не привыкла доверять чувствам. Ему срывает крышечку в её присутствии и он трогает её вещи, садится ближе, обнимает ее при встрече и прощании, находит поводы для звонков (может и не осознавая этого, ему кажется - что он звонит по делу), он много шутит в общей компании - чтобы она улыбнулась или засмеялась - выдала ему обратную эмоциональную связь.

Смех – скрытая сторона женской чувственности, в нем есть нечто телесное, стихийное, страстное, животворное, а потому возбуждающее. Это чувственность, которая, в отличие от полового возбуждения, не преследует никакой цели. Это чувственная радость, которая длится краткое мгновение, подлинно чувственная любовь, которая свободно летает, живет и умирает и снова живет, довольствуясь собственной энергией. Она священна, потому что необычайно целительна.

Чувства всегда сильнее любого гиперконтроля. Потому что у чувств иная природа, не схоластическая, как у ума (сознания). Подсознание свободно от купленных точек зрения, оно улавливает истинные желания и намерения. У этой парочки такой накал страстей, стоит только поднести сухую веточку (лозы, например) и она вспыхнет.

Девушке стоит задать себе несколько вопросов, и ответить на них, что и было сделано. Ну, например: ради чего нужны подтверждения его чувств? Что самого страшного произойдёт, если ему улыбнуться и посмотреть в глаза?...И это только приоткрытая часть интереснейшей работы в ритме парного танца.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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