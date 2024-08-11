«Он специально меня доводит!»: Как родителю реагировать на выходки подростка

Задача всей этой длительной работы — оставаясь эмоционально живым, существенно расширить свой поведенческий репертуар альтернативных реакций на ситуации, делая акцент на сохранение отношений.

Оказывается, все индивидуально: одних доводит до бешенства одно, а других — другое. Третьи пожмут плечами, не отметив у себя в обоих случаях хоть какой-то значимой эмоции. А четвертые воскликнут: «Ах, если бы можно было вообще не испытывать никаких эмоций!»

Нет плохих или хороших эмоций, есть реакция на событие

Одна их основных функций эмоций — сигнальная. Эмоция нам сообщает: «Ого! Смотри! Что-то происходит!», — и иногда это что-то хорошее, а иногда — неприятное. Но смысл того, что мы испытываем, — обратить на себя наше внимание, чтобы принять какое-то решение, сделать выбор. Получается, что нет плохих или хороших эмоций, есть реакция на событие. Чем больше человек способен осознавать и понимать, что с ним происходит, тем более осознанный выбор он принимает.

В одном из подходов в терапии травм используется схема под названием «окно толерантности». Она наглядно показывает зоны, в которых происходят эмоциональные реакции.

Также на схеме можно заметить, что этот процесс волнообразен: после подъема происходит некоторый спад. Середина — оптимальный уровень эмоционального напряжения, когда человек осознает, что происходит, может достаточно хорошо понимать свое состояние и принимать осознанные решения. Верхняя часть — это зона аффекта, когда работает только лимбическая система («производство» эмоций — одна из основных ее функций), не сдерживаемая или мало сдерживаемая корой полушарий (главная функция которой — регуляция сложных форм поведения), и человек выдает одну из базовых реакций на сильный стресс: «бей, беги или замри». Нижняя часть — это зона депрессии, угнетенных чувств, состояния подавленности.

Однако далеко не все ситуации вызывают сильный стресс. Если человек с детства находился в ситуации насилия (пострадал или был свидетелем), или пережил какую-то чрезвычайную ситуацию, или получил какую-то другую психологическую травму, его «окно толерантности» будет очень узким. И очень многие ситуации будут вызывать у него сильные переживания — страх, гнев, отвращение, печаль, замирание. Психологическая поддержка тут будет в том, чтобы различными способами помочь человеку расширить его «окно толерантности».

Важно отметить, что у эмоциональных переживаний всегда будет шлейф — когда пик уже прошел, человек начал успокаиваться, но его психофизиологический уровень еще не стабилизировался. Это период уязвимости к воздействию других провоцирующих переживания факторов. У взрослого человека время для стабилизации занимает до 40-60 минут, у ребенка — до 20-30 минут.

Почему нельзя «взять и перестать»

Реакция на событие определяется нашим отношением к нему. Здесь очень много разных граней: отношение к ситуации определяется ценностями, смыслами, установками, стереотипами, паттернами и текущими потребностями — как давно сформированными, так и ситуативными. Есть еще влияние разных дискурсов и контекстов, культуры, политического и социального климата, уровня образования и прочее. Поэтому «просто взять и перестать» испытывать гнев, посчитав до десяти, не получится: человеком в этот момент движет нечто более глубокое. Да, этот навык саморегуляции необходим, но он вторичен.

НОКСА-модель

Давайте разберем на практике, что происходит в конкретном случае и что можно сделать.

Собрались к стоматологу лечить зуб, который стоит под пластинкой. Договорились обо всем еще с вечера. (Р — родитель, П — подросток)

П: Зачем мне вообще эти дурацкие пластинки? Из-за пластинки разрушаются зубы, теперь еще лечить их!

Р: Ты же сама переживала из-за кривых зубов и просила их поставить!

П: Какая-то ерунда, уже все давно исправилось! Не хочу больше их носить!!!

Р: Ну, приехали…

У дверей:

Р: Почему ты опять не подготовила обувь заранее? Мы уже опаздываем, а ты только сейчас решила ее почистить!

П: Что??? А когда мне этим заниматься, если то уроки, то в магазин! Иди сама к врачу, я не пойду…

На улице:

Р: Давай быстрее пойдем, ты сто часов собиралась, и мы сейчас опаздываем!

П: Я не могу так быстро ходить, я устала. То ползли еле-еле, то вдруг бежать надо! Вечно ты со своими перепадами! Иди сама, я догоню на остановке!

У кабинета, в очереди, как бы между прочим: «Мам, извини». По дороге обратно — все примерно то же, по другим поводам.

Попробуем проанализировать, что происходило с дочкой и мамой в этот момент.

1. Семья собирается к врачу. Потрачены усилия, время, планы, оба участника испытывают напряжение от того, что подростку может быть некомфортно. Оба волнуются. В какой-то момент ребенок начинает выражать волнение вслух.

2. Это усиливает волнение мамы, которая отпросилась с работы, и она, раздражаясь на непонимание ребенка, делает замечание, усиливая напряжение, — что перерастает в словесную перепалку, цель которой, вероятно, снять это напряжение привычным способом. Еще можно предположить, что ребенок боится идти к врачу и хочет, чтобы его поддержали, успокоили, но не может об этом сказать из-за особенностей возраста, но мамино внимание все же получает, так как задевает больные места (отлично понимая, что делает).

3. Приглашение в ссору комментариями — все та же тревога от ожидания лечения.

4. Извинения со стороны дочери.

В итоге мама в ярости и задает вопрос: «Как не испытывать гнев, как не наорать и не подвергнуть какому-то другому насилию?»

Здесь нет простого решения. Точнее, оно звучит очень просто: нужно понять причину своей ярости и найти альтернативу. Но это не вопрос одного действия, а достаточно длительная работа, направленная и на рефлексию причин, и на формирование новых привычек выражать эмоции. Здесь может помочь НОКСА-модель, которая изначально создавалась для мужчин, склонных к проявлению насилия. Однако сейчас она может быть использована любым человеком, который агрессивно реагирует по отношению к своим близким. Каждая буква в названии модели отражает суть психологической работы.

Н – насилие — фокус, который делает видимыми все ситуации насилия. В данном случае физического насилия не было (хотя, возможно, были элементы психоэмоционального, с обеих сторон). Например, если работа происходит и с родителем, и с ребенком, то им придется увидеть все те свои реплики, которые можно было бы назвать манипуляцией, угрозами, шантажом, обесцениванием, давлением. В приведенном примере все выглядит скорее как конфликтный паттерн взаимодействия из-за особенностей возраста ребенка. И этот паттерн важно сделать явным: он имеет начало, развитие и завершение в виде примирения на какое-то время.

О – ответственность — фокус, во время которого участник берет на себя ответственность за решение применить тот или иной вид насилия. Да, все эти колкие комментарии, окрики, обидные слова и остроты — следствие решения, которое принимает его автор. Не кто-то за него, заставляя это все делать, а он сам. Один из самых сложных фокусов в работе, так как стереотипы обвинять других в тех или иных ситуациях слишком сильны. Но и здесь важно соблюдать баланс: брать только свою часть ответственности — не за «танец» в целом, а за выбор метода насилия.

К – контекст — фокус на исследовании как раз того самого отношения к ситуации, о котором говорилось выше. Это детальное исследование причин, которые побудили человека говорить все эти комментарии подобным образом. Тема так богата, что дает много разных направлений: начиная от актуальных потребностей и заканчивая опытом, полученным в родительской семье.

С – следствие (последствия) — фокус на последствиях решения применить тот или иной вид насилия. Как минимум, это одномоментный эмоциональный отклик — обида, злость, желание отомстить, чувство вины или стыда. Далее, в зависимости от ситуации, разрушение отношений, отстранение, эмоциональная холодность, закрытость, разные формы зависимости, воспроизведение паттернов насилия, травма отношений, агрессивность. Понимание последствий способствует развитию эмпатии.

А – альтернатива — фокус на том, как иначе можно доносить свою мысль/переживания. Это и есть ответ на вопрос, как «не обрушить ярость». Прежде чем сделать иначе, нужно пройти долгий путь, чтобы выбор был действительно осознан и обоснован. Иначе это будет выглядеть так: «Я держалась-держалась, пыталась и так, и эдак, а потом как сорвалась, мало не показалось! Уж лучше бы было все, как раньше!»

В ситуации домашнего насилия, конечно, необходимо обращаться к специалисту. В других же, гораздо более мягких случаях, можно попробовать некоторые техники.

«Домашние» техники для усмирения гнева

1. Светофор

Зеленая зона — это то самое «окно толерантности», его середина, когда вы осознаете себя, свои ощущения в теле и эмоциональный фон.

Желтая зона — это граница «окна», когда происходит нечто, и вы понимаете, что напряжение начинает нарастать. Важно научиться распознавать те триггеры, которые действуют на вас больше всего, обращать внимание на изменения в ощущениях тела — и как можно скорее принимать меры. Здесь подойдут все способы переключения внимания: тот самый счет до 100 и обратно, вычитание (мое любимое — 276-17), глубокое дыхание (выдох длиннее вдоха), умывание прохладной водой, массаж рук, какая-то физическая активность, внимание к доносящимся звукам, опоре под ногами, узору на обоях…

Красная зона — это аффект, сильная эмоция. По мере «практики» попадание в красную зону будет происходить все реже и с более быстрым «выходом из пике». На этом этапе важно найти свой способ экологичного проживания сильной эмоции. Это могут быть резкие движения руками, топот ногами, бой на подушках или поролоновых мечах, резкие громкие звуки, голосовые практики, танец, удары по предметам (по подушке), можно порвать лист или кусок ткани, кому-то помогает начать с ходу все записывать на бумагу (экспрессивное письмо).

2. Прояснение и обсуждение

Прояснение и обсуждение отношений, воспитательных моментов, внутрисемейных правил должно происходить в нейтральное время, когда все сыты, здоровы, не хотят спать, бодры, веселы.

3. Дневник наблюдений

Начните записывать все эти ситуации в виде таблицы с такими колонками:

А) Ситуация: описываете то, что произошло без подробностей, самую суть;

Б) Эмоция: запишите ту эмоцию, которую удалось отследить. Будет лучше, если получится найти несколько;

В) Действие: запишите то, что сделали в ответ на ситуацию;

Г) Последствия: какие были последствия от вашего действия для вас и для другого;

Д) Попробуйте понять, что лежало в основе вашей реакции. Какая у вас была надежда, когда вы делали то, что делали? Чего хотели в этот момент? Что хотели донести? Как это можно было бы записать в виде мысли?

Последующая работа с таблицей направлена на формирование альтернативных способов. Это невозможно без достаточно длительного опыта заполнения базовой таблицы. Поэтому дайте себе пару месяцев на таблицу, а затем добавляйте следующие колонки:

Е) Альтернативная мысль. Попробуйте дать ситуации другое объяснение. Это объяснение должно быть направлено на укрепление предпочитаемого развития событий.

Ж) Альтернативная эмоция. Попробуйте сейчас погрузиться в ситуацию, которую обычно вы переживаете. Теперь попробуйте усилием воли дать ей то объяснение, которое записали в предыдущей колонке. Прислушайтесь к себе — какие при этом рождаются чувства и эмоции? Запишите их.

З) Альтернативные действия. Продолжая логику таблицы, подумайте, что теперь вы можете сделать из этого нового ощущения, запишите это.

И) Подумайте про последствия вашего альтернативного решения. Это то, чего бы вам хотелось?

Теперь, когда у вас будет возникать похожая ситуация-триггер, попробуйте обратиться к новому опыту этой альтернативной мысли. Чем чаще вы будете обращать на это внимание усилием воли, тем легче и проще это будет даваться.

4. Слоеный пирог

Техника из эмоционально-фокусированной терапии супружеских пар. Можно использовать, когда есть возможность доверительно поговорить в безопасной обстановке, поддержать своего близкого.

Возвращаясь к нашему примеру:

П: Зачем мне вообще эти дурацкие пластинки? Какая-то ерунда, уже все давно исправилось! Не хочу больше их носить!!!

А) Отражение — озвучивание (проговаривание) того, что делает и чувствует собеседник.

Ты возмущаешься и не понимаешь, зачем тебе носить эти пластинки.

Б) Подтверждение — нормализация того состояния, которое происходит, даже если вы с ним не согласны.

Конечно, тебе надоело уже ходить с пластинкой, тебя все достало, еще бы.

В) Вопрос, извлекающий опыт.

И когда ты говоришь это, что с тобой происходит сейчас? Что ты чувствуешь? Например: «Мне страшно, что опять будет больно». Или: «Кое-кто дразнил меня из-за пластинки, мне было обидно».

Г) Подтверждение.

Конечно, тебе может быть страшно/обидно из-за этого.

Далее можно сказать еще много поддерживающих слов. Можно заметить, как меняется тональность разговора, если строить диалог иначе.

Задача всей этой длительной работы — оставаясь эмоционально живым, существенно расширить свой поведенческий репертуар альтернативных реакций на ситуации, делая акцент на сохранение отношений. опубликовано econet

Автор Виктория Наумова

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