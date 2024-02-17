Он тебе зло - а ты ему конфетку!

Как правило, наша энергия направлена на то, чтобы улучшить собственную жизнь. Это нормально. Ну, а если вектор силы направлен не на то, чтобы "мне стало лучше", а на то, чтобы "другому стало хуже"? Как научиться адекватно выражать негативные эмоции и защитить свое личное пространство?

Позволю себе процитировать великую Раневскую: "Если человек тебе сделал ЗЛО — ты дай ему конфетку, он тебе ЗЛО — ты ему конфетку… И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет."

Надо ли раздражать своих врагов

Я, надо сказать, Раневскую обожаю: гениальная актриса, с обалденным чувством юмора, интеллектуальная. Но за образец душевного здоровья я её не советовала бы принимать ни в коем случае. Все подобные фразы (сюда же ещё относятся крылатые высказывания типа "Улыбайтесь, это раздражает", "Люби своих врагов, это лучший способ действовать им на нервы" и т.п.) являются, говоря сухим языком психологического протокола, выражением пассивно-агрессивной позиции.

Чем это плохо?

Нормальная агрессия, вообще говоря, нужна человеку для того, чтобы защитить свои границы. Иными словами, для того, чтобы ему самому стало жить лучше. Если кто-то стоит на вашей ноге, вполне разумно и даже желательно проявить некоторую агрессию для того, чтобы его с этой ноги сдвинуть, правда же? Ключевой момент: ваши силы в таком случае направлены на то, чтобы улучшить вашу собственную жизнь. Во всех же процитированных случаях вектор силы направлен не то, чтобы вам стало лучше, а на то, чтобы другому стало хуже. Чувствуете разницу?

Понятное дело, иногда случаются ситуации, когда даже несмотря на то, что человек испытывает злость, не является разумным выражать её непосредственно, а наоборот, вполне конструктивным поведением будет злость сдержать и, фигурально выражаясь, "улыбнуться и дать конфетку". Ну, скажем, если вы торопитесь и вас останавливает гаишник для проверки документов, есть вероятность, что вы таки разозлитесь; но сообщать об этом гаишнику было бы неконструктивно, гораздо действеннее всё же улыбнуться и предъявить эти самые документы: не для того, чтоб у гаишника развился диабет, а просто для того, чтоб отвязаться от него как можно быстрее.

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Однако же часто в жизни случаются ситуации, когда злость желательно не только осознавать, но и адекватным образом выражать. Ведь что происходит, если кто-то по отношению к вам делает что-то не то, что-то, что вас злит и обижает, а вы ему за это конфетку? Это неадекватное выражение злости, и в подобных случаях вы сами, своими руками, организовываете ему положительное подкрепление его неправильного поведения по отношению к вам. Положительное подкрепление называется так именно потому, что закрепляет поведение, по отношению к которому применяется. Иными словами, человек, которому вы дали конфетку, по-прежнему продолжит "делать что-то не то, что вас злит и обижает". Ваша жизнь ухудшится, его...

...его, кстати, тоже вполне вероятно ухудшится: он заработает диабет, или, возвращаясь к менее метафорическому уровню описания, закрепит неправильные паттерны поведения, за которые потом уже кто-то другой, не вы, таки навешает ему люлей — но вам, увы, от этого лучше уже не станет. Именно так формируется странная ситуация, когда "со мной все ведут себя как гады, а с другими как зайчики". Если это похоже на вашу ситуацию о то, видимо, подкрепляете вы что-то не то.

Чаще всего это происходит из-за детской надежды, "вот я щас дам ему конфеток, и тогда он поймёт, что делает зло". Увы, оно так не работает, оно работает совсем наоборот, в том числе и у тех, кто испытывает эту странную надежду, кстати говоря. Вот вы, вы лично, вы часто сидите на стуле? Часто? Причем стул, можно сказать, позволяет вам на нём сидеть: он, очевидно, не сопротивляется, милый, разве что конфеток не дает. То есть действует строго по описанному в начале этого абзаца плану. Но что, явилось ли это прекрасное поведение стула основанием для того, чтобы хоть раз, хоть один-единственный раз, вы позволили вашему стулу посидеть на вас?! Ах, вы считаете, что это такая функция стула, чтоб на нём сидели...

Вот так же и другие люди. Они все разные, и это пресловутое "зло" для всех тоже более-менее разное: что русскому хорошо, то немцу смерть. Поэтому человек, которому вы даёте конфетки, в жизни не догадается, что то, за что вы эти самые конфетки ему даёте, для вас зло, пока вы ему об этом не скажете и не прекратите давать конфеток. Пока всё это происходит, он будет вполне искренне считать, что это такая ваша функция, чтобы на вас сидели, зло для вас — вовсе никакое не зло, а сплошное удовольствие.

В общем, главное, к чему я веду: по главной сути жизнь проста.

Улыбаться лучше, когда у вас хорошее настроение, а не тогда, когда вам хочется кого-то раздражить. Конфетки давать, когда человек вам приятен. Когда же вы злитесь, лучше прямо и откровенно говорить о причинах своей злости, так у человека как минимум будет шанс понять, что он был где-то не прав. И, главное, ваша собственная жизнь от этого будет иметь шанс стать лучше.опубликовано econet

Автор Ольга Подольская

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