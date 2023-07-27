Есть такая категория людей - любители писать комментарии в социальных сетях. Их "мысли" если и не несут откровенно негативный заряд, то всегда скрывают провокацию, зависть и неудовлетворенность жизнью. Очень удобно, оставаясь практически невидимым, сливать душевные шлаки на других, поучать, выводить из себя оппонента.

Когда внутри психики человек нападает на себя самого, то эти акты аутоагрессии всегда обесценивают и опустошают его. Поэтому самооценка у такого человека низкая. По этой причине он вынужден искать кого-то во вне, чтобы самоутвердится за его счёт. Это как проколотое колесо, которое необходимо всё время подкачивать. Если другой человек против самоутверждения за его счёт, то орудия аутоагрессии разворачивает на него.

Не поддавайтесь на крючок любителей писать комментарии

Найденная «жертва» во вне решает сразу две проблемы:

1. Или самооценка повысится.

2. Или аутоагрессия будет направлена на другого.

Даже когда человек в одиночестве, есть соцсети, в которые можно осуществить эти действия.

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Некоторые комментарии, на первый взгляд не содержащие прямой агрессии, это бессознательно или сознательно запланированный манёвр такими людьми. При чём, такие люди всегда взывают к «высокоморальными» принципами». Это «ангелы» стремящиеся сделать мир лучше, но если ты не позволишь им «улучшить» тебя, то встретишься с жестокостью праведного гнева.

Поэтому я назвала эту категорию «Опасные «добрые» люди», с которыми часто встречаюсь в комментариях, и немного подустав от них, решила разобраться в том кто они такие, в том числе для себя и поделиться этим с вами.

Эти «добрые» опасные люди заходят на вашу территорию (ФБ страницу, ютюб-канал) открывая дверь ногой, не здороваясь, и прямо в обуви садятся на диван, как у себя дома. То, что ваше, вашим уже не считается, потому что раз это у них в ленте, они имеют на это право.

Первым делом они скажут, что вам нужно делать, чтобы стать лучше и обязательно дадут совет как. «Смените прическу», «пишите на другие темы», «докажите, что вы психолог», «а вот ответьте мне», «исправьте ошибки», «пришлите копию диплома», «переоденьтесь, что за одежда», «ничего не понятно, пишите проще», «лучше вообще не пишите».

Такие люди стараются ударить по самым больным местам: внешность (вес, прическа, одежда), профессиональные навыки, творчество. Им жизненно важно самоутвердиться, и если ваша личность или ваше творчество каким-то образом усилило их чувство неполноценности или же они собственной аутоагрессией опустошили себя, а вы случайно попались в их ленте, они вас атакуют.

Взлом границ личного пространства другого делается по накатанной схеме и нужно быть готовыми к тому, что агрессивными и неадекватным обязательно сделают вас, если вы попытаетесь защитить себя. Им особенно приятно это делать, когда человек, например, психолог, или же как-то профессионально связан с работой с людьми. «А чего это вы нервничаете?» «Вы чего-то боитесь?», «Не стыдно вам так отвечать?», «Вы что обиделись?», «Разочарован в вас», «Не ожидал такое реакции, думал, что вы профессионал», «Что вы за психолог?».

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Стыд, страх, обесцененность, чувство вины, неполноценность, это «подарок» вам, который принёс с собой «добрый» опасный человек. У него в избытке этого, и он хочет выгодно разместить эти чувства на территории другого. Если вы при прочтении комментария ощущаете одно из этих чувств, то, скорее, всего именно этого и добивался автор. Несомненно, все эти чувства могут возникать по ряду внутренних причин, но если в комментарии содержится прямое или косвенное указание о том, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ или не делать, на вас вышел тот самый опасный «добрый» человек. И взял в свои «чуткие» руки управление вами.

При встрече с этими чувствами при прочтении комментариев нужно затормозить себя и понять, что это, скорее всего, «капкан», который поставили на вас. Программа минимум опасного «доброго» человека – самоутверждение. Программа максимум получить от вас ответ, чтобы найти в нём тоже изъян и обязательно агрессию, после чего можно уже вас назначить агрессором и легализовать разрешение на нападение.

Такие комментарии «дешевле» всего игнорировать. Но при игнорировании такой человек обязательно сделает вывод, что вы его испугались и будет продолжать писать вам. Ему важно вас втянуть в свою игру. Особенно если в вашем посте или видео вы задели его веру в собственную «святость». Таким людям кажется, что вы напали лично на него, разоблачили его при всех, и если он обесценит вас, тогда и то, что вы говорили, уже не будет представлять угрозы для него. Если вы по какой-то причине вызываете у него чувство зависти, он ощутил себя «хуже» вас, то свержение вас «с постамента» ему жизненно необходимо.

Если вы решили вступить в конфронтацию, то необходимо понять, готовы ли вы к длительному противостоянию, достаточно ли у вас на это сил и возможности выдерживать оскорбления.

Не поленитесь зайти на их страницу, прежде чем отвечать. Если человек сам не пишет постов, но даёт вам указания, как писать, он точно из категории «добрых» опасных людей и вы раздражаете его тем, что вам можно это делать, а он по какой-то причине это делать не может.

Лучшим вариантом после непродолжительной встречи с такими людьми, на моё взгляд, является их добровольный уход, который они инсценируют как наказание вас, путём лишения вас своего общества.

Самый простой способ заблокировать таких людей изначально, если вы сомневаетесь в их намерениях, то можно ненадолго вступить в дискуссию, проверить. Как только человек перешел на личности, открыто хамит, блокируйте. Добрые «опасные» люди в борьбе за свои «высокоморальные» принципы могут натравить на вас ещё и своих друзей. Также они могут заводить аккаунт под другим именем и вновь вам писать. Если у вас хорошая память, вы узнаете стиль написания при следующей встрече.

Чем ярче выражена индивидуальность у человека, тем большее количество испытаний ему предстоит проходить, но это не повод останавливаться. Такие люди редкость, и понимание их целей поможет вам с наименьшими потерями выходить из таких диалогов.опубликовано econet

Автор Ольга Демчук

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