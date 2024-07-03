Опоздание и переносы встреч. Случайность или феномен?

Именно через сложные, конфликтные, тяжелые, неприятные ситуации, происходит прорывы. Происходят изменения и происходит развитие.

Если ваш клиент переносит сессии, или отменяет, это не случайность. Это феномен.То есть некоторый закрепленный способ решать проблемы, и организовывать свою жизнь. Он не осознает, почему он переносит или отменяет. У него всегда есть «подходящие» причины, которые ему кажутся достаточными, чтобы я вошла в его положение.

Иногда психологу-терапевту не нужно быть "спасателем"

Если переносы и отмены случаются подряд, и часто, и более 2-х раз - лучшее, что может сделать терапевт – это сделать неосознанное осознанным.

Терапевт говорит: так мол и так, замечаешь ли ты, что отменяешь сессии? Клиент отвечает нечто в духе: ну у меня же обстоятельства (не осознает, не замечает)! Дальше у терапевта есть выбор. Он может пойти направо и коня потерять, или налево, и жизнь потерять. Как в сказке.

Он может «не заметить» феномен, согласиться с «уважительной причиной», и стать спасателем, хорошим родителем, который будет приятен клиенту. Но он не будет терапевтом, который помогает осознавать, выводить в осознанность деструктивные процессы.

И он может, все-таки, заметить, и настаивать, что отмены и переносы не могут быть случайностью, и какая-то причина за ними все же стоит. И даже настаивать на том, чтобы поискать эту причину.

Это, конечно, чревато. Клиент может разозлиться. Он может счесть, что у терапевта есть свои интересы, и он их реализует за счет времени и денег клиента. И может даже случиться конфликт.

Но именно через такие сложные, конфликтные, тяжелые, неприятные ситуации, происходит прорывы. Происходят изменения и происходит развитие.

Причины подобных неосознанных действий

1. Клиент сопротивляется проживанию чувств, которые ему кажутся тяжелыми, или он не хочет, чтобы его видели «слабым»

2. Он сопротивляется терапевту как родительской фигуре, потому что в прошлом его принуждали, а терапия (как работа) может ассоциировать с принуждением.

3. Он может отыгрывать таким образом свободу от родительской фигуры. Это приблизительно то же самое, когда подросток, в ответ на родительские требования, например, учиться, уходит в кино или с друзьями.

4. Клиент боится тратить время и деньги на себя, а терапия – это «для себя». И он находит повод пропускать сессии, а потом уйти.

5. Клиент отыгрывает какой-то семейный сценарий, который для него – норма. Ну, например, в семье принято спасать и «входить в положение». А прямо и открыто выражать свои потребности запрещено. Поэтому он не вносит что-то в терапию, но использует наработанные схемы, чтобы получить «индульгенцию».

И так далее, и так далее…

Что еще помогает терапевту распознать феномен? Его чувства из контр-переноса. В ответ на такие действия он чувствует злость, разочарование, и даже чувствует себя использованным. Эти признаки наверняка подсказывают, что клиент разыгрывает что-то неосознанное.

И, кстати, не так очевидно, какой именно выбор хуже. Пойти на конфликт, или подыграть спасателем.

На мой взгляд, спасатель наносит вред, потому что помогает закрепить деструктивные способы обращения с миром.

Однако есть и исключение: конфронтация может быть преждевременной, если терапия только началась, или клиент пограничный и нарушенный. Он, скорее всего, плохо отреагирует на подобную обратную связь. И может даже, в злости, покинуть терапию.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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