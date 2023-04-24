Особенность отношений, которая обязательно приведет к их разрыву

Эмоциональная сила женщины способна свернуть горы. И в отношениях с мужчиной эта сила направляет его и мотивирует. Если взаимодействие в семье налажено верно, то не будет ни конфликтов, ни обид, ни напряжения. Вот как это можно сделать.

Знание природы отношений мужчины и женщины может существенно помочь вам вовремя сгладить разгорающийся конфликт и вывести отношения на новый виток любви. Сегодня вы узнаете одну из причин конфликта отношений между вами и партнером. Вот она: Женщина живет ожиданиями. Мужчину ожидания обессиливают.

Женщина живет ожиданиями - мужчину ожидания обессиливают

Многие современные авторы, например Михаил Лабковский, утверждают, что только слабый мужчина напрягается от возложенной на него ответственности со стороны женщины. Это не так. Лабковский не учитывает эмоциональную силу женщины. Он подходит чисто с логической стороны, но в жизни есть место и иррациональной природе мира.

"Женская эмоциональная сила сильнее мужской физической силы в 24 раза". Это цитата философа Эразма Роттердамского, жившего в 16 веке!

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Уже тогда некоторые из ученых мужей понимали, что существует эмоциональная природа и она сильнее, чем то, что видно глазами. Женскую эмоцию не видно, но она формирует поведение, которое заметно всем.

Есть еще одна цитата, которую знает любой психолог. "Ожидание результата губит результат". Не знаю, кто ее автор, но очень точно указывает, что ожидания — это условие для ненаступления результатов.

Итак, в отношениях, женщина ждет, что то, что она выдумала в своем воображении, мужчина исполнит. По каналу эмпатии, который всегда существует в паре, эти сигналы и картинки доходят до мужчины. Он начинает их обдумывать логически и намереваться исполнить, как будто он это сам придумал.

Но образ, который находится в сознании женщины всегда связан с чувствами и переживаниями, а значит, не может быть один. Эмоции и образы переплетаются между собой и вызывают новые образы и желания.

Например, женщина хочет, чтобы ее любимый стал богаче и купил семье новый дом.

Это стандартное женское желание и оно прекрасно. Однако на деле происходит вот что:

женщина волнуется за нестабильную ситуацию на рынке недвижимости и вообще ее тревожат новости из интернета и СМИ. В этот момент она транслирует мужчине тревогу, который он считывает, как свою и оценивает себя неспособным заработать.

В этот момент она транслирует мужчине тревогу, который он считывает, как свою и оценивает себя неспособным заработать. женщина переживает, что район проживания, который она наметила ее не очень её устраивает и, тем самым, она дает бессознательное указание мужчине, что надо искать нечто получше. Мужчина начинает метаться в поисках вариантов.

женщина не считает себя достойной той квадратуры, которую задумала раньше. Мужчина констатирует факт, что у него нет денег на покупку дома вообще.

Короче, чем больше женщина сомневается в своих фантазиях, тем меньше у мужчины возможностей для накопления капитала и тем меньше у него желания создавать условия в реальном мире для исполнения ее прихотей.

Запомните! Пара — это единый симбиотический организм, в котором женщина мечтает, а мужчина реализовывает мечты.

Если женщина колеблется в своих мечтах, то для мужчины это "вынос мозга"!

Поэтому мужчины бессознательно выбирают в жены тех, кто меньше колеблется и знает, что хочет без колебаний. Их проще удовлетворить. На них меньше уходит энергии.

Но с этими решительными женщинами тоже возникает засада, потому что с годами они начинают жить по модели старухи из сказки Пушкина "О Золотой рыбке".

Такая волевая женщина, твердо зная, что хочет, начинает диктовать мужчине инструкции, как и куда надо пойти и что конкретно сделать, чтобы он точно принес ей то, что она хочет.

Для мужчины теперь она не жена, а рабовладелец. А он не муж, а слуга. Его мотивация начинает падать и он ищет на стороне ту, которая бы признала их равностность в отношениях.

Для вашего понимания схем равностных и неравностных отношений, разложу их по пунктам.

1. Женщина мечтает, мужчина исполняет мечты.

2. Мечтать — это видеть готовый результат — "ТО, ЧТО Я ХОЧУ". Исполнять — это понимать, какие действия необходимо совершить, чтобы результат наступил — "КАК КОНКРЕТНО НАДО ПОСТУПИТЬ".

3. Женщина не должна думать, как мужчина ей принесет задуманное, она должна верить и знать, что он точно это сделает.

4. Как только женщина переходит из " не знаю, как, но знаю, что", в "знаю, как ему это сделать", она мгновенно оказывается в мужской позиции и начинает с ним конкурировать, как мужчина.

5. Если мужчина слаб, он начинает подчиняться, чем вызывает неуважение к себе в глазах женщины. Если он силен, он начинает искать женщину на стороне — то есть ту, которая будет только мечтать и не будет указывать ему, как быть мужчиной и достигать результатов.

Подытожим. Женщине нельзя лезть с советами к мужчине, КАК ему достигать то,ЧТО она намечтала. Это не её дело, как он это сделает. Есть тысячи путей, каким образом можно достичь одну и ту же цель. У мужчины должен быть свой план. И это надо уважать.

Если женщина считает, что план долгий и тупой, то она создает неравностные отношения и ей надо обратить внимание на свою гордыню. Почему её план лучше? Потому что она хочет доказать, что она вообще лучше мужчин. Такая позиция обязательно приведет к разрыву отношений.

Напоследок, кратко идеальная схема отношений:

- Дорогой, наша семья достойна самого лучшего! Я знаю, что ты именно такой мужчина, кто сделает нашу семью счастливой и обеспечит нас всем необходимым! Я верю в тебя, потому что я уже сейчас счастлива с тобой!

- Конечно, обеспечу, но я пока не знаю, как.

- Это не беда! Ты придумаешь, как. В этом же весь ты. Год-два и все у тебя получится!

- Ты думаешь? Я вот не знаю даже…

- Уверена на мильён процентов!

- Спасибо за поддержку любимая!

- На поддержку можешь всегда рассчитывать. А главное — на мою любовь.

- Люблю тебя, родная!

- И я очень тебя люблю!

Вот и вся схема. Без ожиданий и выноса мозга. Потому что любовь — это вера в то, что человек считает для себя самым лучшим вариантом развития.

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Любишь человека — верь в него, что он могущественный и сможет всё! А советы давать да указывать удел застрявших в гордыне. Вы же стремитесь к любви, верно? Вот и смотрите на свои отношения, куда они сейчас заходят — к уважению или к диктату?

Когда женщина мечтает и верит в мужчину, тогда она и получает от него свои хотелки. И намного быстрее, чем когда контролирует сроки.

Надеюсь, это Знание было доступно изложено. А кто не понял, простите — в следующий раз найду слова попроще. Хотя разве проще бывает?опубликовано econet

Автор Ифраимов Марк

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