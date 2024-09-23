Осторожно, обесценивание! Как женщины обесценивают мужчин и страдают от этого сами

Женщины могут обесценивать своих мужчин, совершенно этого не замечая. А сказанные сгоряча слова воздействуют не только на сознание партнера, но и на саму женщину. К сожалению, многие пары сталкиваются с этой проблемой и отчаянно ищут способы ее решения. В этой статье будут даны рекомендации, которые позволят сохранить семью.

Если женщина будет обесценивать мужчину, то высока вероятность, что она столкнется с изменой или уходом партнера из семьи. Рассмотрим, что толкает женщин к обесцениванию избранников и что сделать для сохранения отношений.

Обесценивание убивает отношения

Главным толчком к обесцениванию служит страх

Найти в себе механизмы, которые убивают отношения, важно до того, как вы с партнером расстанетесь. Понимание проблемы – это первый шаг к укреплению союза. Безусловно, в одной статье невозможно рассказать обо всех нюансах построения гармоничных отношений, но можно отметить несколько наиболее важных моментов. Многие женщины «убивают» своих мужчин неосознанно.

Когда собственному «Я» грозит опасность, срабатывает защитный обесценивающий механизм. Опасность может выражаться в боязни близких отношений, по сути это страх оказаться брошенной. Чтобы партнер не ушел, некоторые женщины первыми решаются разорвать отношения, но при этом делают виноватым мужчину. Также опасность может быть обусловлена мужским успехом, когда задевается женская гордыня, когда женщина не соглашается с тем, что кто-то может быть лучше нее и когда ей не удается управлять мужчиной.

Обесценивание – это защита хрупкого «Я»

Наше Эго очень ранимо и некоторые стараются поддерживать чувство собственной значимости за счет других. Психика устроена таким образом, что старается защитить нас от всех страданий и переживаний. Если представительница прекрасного пола склонна к обесцениванию, то и мужчина, находящийся рядом, будет вести себя аналогичным образом. Если женщина восхищается своим мужчиной, ценит его и уважает, то он отвечает ей тем же, рядом с ним она чувствует себя неотразимой.

Если партнеры зависимы друг от друга эмоционально, то их союз вряд ли будет долговечным, поскольку любой «сбой в программе» приведет к взаимным обвинениям, обидам и постепенному отдалению партнеров. В это время и начинается неосознанное «уничтожение» друг друга.

Если изначально женщина использовала мужчину только для удовлетворения своих потребностей, а он перестал выполнять эту роль, она начнет его обесценивать. Сюда же добавляется страх остаться одной, и обесценивание служит своеобразной защитой от этой боли. Женщины, которые ставят во главу угла собственные потребности, не способны оценить реальные качества мужчин, они начинают обесценивать излишнюю эмоциональность, доброту, сентиментальность и прочие качества партнеров. То есть положительные характеристики умышленно превращаются в слабости. Рядом с такими женщинами мужчины действительно становятся пассивными, а сами представительницы прекрасного пола перестают ощущать себя «королевами».

Механизм обесценивания может передаваться «по наследству». Например, если девочка растет с властной матерью, но без отца, то в этом случае мать обычно обесценивает мужа, а заодно и дочь, рубя на корню любые ее начинания. В таких семьях нет откровенных разговоров и душевного тепла, ребенок чувствует, что:

не соответствует родительским ожиданиям;

не значим для окружающих;

кто-то другой обладает «нужными» качествами, но не он.

Нехватка любви, постоянные упреки и критика «выращивают» привычку обесценивать себя и других. Если девочка росла в такой семье, то встретив со временем мужчину, она будет его обесценивать.

Многие женщины, которые собственными силами помогали партнерам добиться успеха, терялись и совершали ошибку, возвращая мужчин на прежнее место и напоминая им о том, кому они обязаны этим «продвижением». У таких женщин есть внутренняя потребность все контролировать, а если они теряют власть над мужчинами, то чувствуют себя ненужным и использованными. Им намного легче расстаться с партнерами, если они убедят себя, что те недостаточно хороши. Эти женщины не умеют принимать помощь, поскольку считают, что таким образом они продемонстрируют собственную ущербность. Все это приводит к разрушению отношений.

Как перестать «уничтожать» мужчину

Для начала нужно поработать над собой, избавиться от негативных эмоций и переживаний.

Прежде всего, следует понять собственную ценность, обрести уверенность в себе и своих силах. А затем можно начинать работу над отношениями:

постараться лучше узнать партнера;

не быть падкой на внимание и заботу в начале отношений;

реально оценивать любую ситуацию;

не идеализировать партнера;

обратить внимание на то, как мужчина общается со своими родителями, друзьями, бывшими партнершами;

наблюдать, насколько слова мужчины совпадают с действиями.

Все это позволит избежать эмоциональной привязанности. Если вы живете в браке уже несколько лет и понимаете, что начинаете обесценивать мужа, чаще вспоминайте о самых приятных моментах и лучших качествах своего мужчины. Иными словами выстраивайте мост между друг другом, а не сооружайте стену.опубликовано econet

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