Осторожно, подростковый возраст!

Наблюдая за импульсивным и непредсказуемым поведением подростка, родители нередко теряются и не знают, как не потерять контроль над ситуацией. В этом случае упреки, давление, угрозы, шантаж мало эффективны. Каждый подросток хочет, чтобы родители его понимали, чтобы они любили его и были ему друзьями, были внимательны к его жизни, но ненавязчивы. Проявляли участие в его жизни, но не требовали от него полной откровенности и повиновения.

Подростковый возраст – это сложный период для всей семьи. Поэтому прежде всего родителям нужно быть психологически готовыми прожить со своим сыном или дочерью этот этап их жизни и при этом постараться сохранить теплые отношения в настоящем и будущем.

Про подростковый возраст

Когда начинается подростковый возраст?

В чем особенность подросткового возраста?

Как себя вести с трудным подростком?

1. Когда начинается подростковый возраст?

Примерно, лет с 11, и заканчивается в 15-17 лет.

2. В чем особенность подросткового возраста?

В этом возрасте подросток хочет быть взрослым, но еще не научился брать ответственность за свои действия. Он часто не понимает свои эмоциональные порывы, делает необдуманные поступки, не учитывая последствия. Он все время испытывает внутренний конфликт между тем, что он хочет делать и тем, что должен. Подросток может бунтовать против правил, которые диктуют ему родители, замыкаться в себе, быть плаксивым, агрессивным, мстительным.

В этом состоянии он сам недоволен собой, но не знает как вести себя по-другому. От этого человек становится ранимым, уязвимым, обидчивым, даже если внешне он этого не показывает. В подростковом возрасте человек уже не ощущает себя ребенком, но еще не вступил во взрослую жизнь. Подросток пока еще только начинает искать свое место в жизни, старается найти себе кумиров, авторитетов, чтобы брать с них пример, подражать им. Так он пытается понять, кем он хочет быть и как правильно вести себя в жизни, чтобы быть успешным и счастливым.

В этом возрасте нервная система становится нестабильной, чувствительной, идут гормональные изменения в организме, процессы полового созревания. Все эти физиологические явления влияют на настроение подростка и его здоровье.

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3. Как себя вести с трудным подростком?

Наблюдая за импульсивным и непредсказуемым поведением подростка, родители нередко теряются и не знают, как не потерять контроль над ситуацией. В этом случае упреки, давление, угрозы, шантаж мало эффективны. Это только разозлит подростка и вызовет еще более бурную волну сопротивления, приведет к тому, что он полностью перестанет доверять родителям и будет воспринимать их как врагов, желающих отобрать его свободу и растоптать его идеалы.

В глубине души подростки ждут от родителей совсем другого. Каждый подросток хочет, чтобы родители его понимали, чтобы они любили его и были ему друзьями, были внимательны к его жизни, но ненавязчивы. Проявляли участие в его жизни, но не требовали от него полной откровенности и повиновения.

Конфликт между родителями и ребенком разрешается только путем конструктивного диалога, терпения и гибкости. Причем первый шаг к примирению лучше делать родителям, так как подросткам не хватает смелости, чтобы первыми пойти на контакт.

В подростковом возрасте авторитет родителей резко падает, на первое место у подростка выходит сфера общения с ровесниками, построение близких отношений с противовположным полом. Они просто забывают о родных людях, которые дали им жизнь, заботяться о них, даже терпят их вызывающее поведение.

1) Проявляйте терпение и понимание к поведению подростка. Станьте для него людьми, которым он может доверять, которые не осудят его и будут любить в любом случае. Станьте людьми, с которых он может брать пример.

2) Отнеситесь к ребенку, как ко взрослому человеку. Дайте ему свободу выбора, но объясните, что свобода выбора предполагает ответственность и понимание последствийх своих действий. И родители не всегда будут рядом, чтобы исправить ситуацию.

3) Интересуйтесь жизнью ребенка, но не критикуйте его поступки и не поучайте его. Вы можете только выразить свое мнение и сказать: «Ты точно решил сделать это? Ты все хорошо продумал?», «Скажие мне, там будет безопасно? Я беспокоюсь о тебе», «Ты честен со мной? Ты можешь смело мне все рассказать, я не буду судить тебя», «Как я могу тебя поддержать? Ты можешь обратиться ко мне за помощью в любое время», «Ты готов к завтрашней учебе? Ты же знаешь, что завтра важный день».

4) Всегда аргументируйте своей запрет или отказ, чтобы подросток понимал причины ваших поступков. Разрешите ему доказать свою правоту и выслушайте его мнение. Дайте ему возможность переубедить вас. Таким образом вы научите его решать конфликты без криков и агрессии.

5) Задавайте больше вопросов: «Почему ты злишься на меня?», «Что тебя беспокоит?», «Зачем ты так поступаешь?», «Что мне нужно сделать, чтобы ты меня услышал?».

6) Комментируйте действия подростка: «Я вижу, ты расстроен. Давай вместе все обсудим в спокойной обстановке». «Если ты сейчас уйдешь, мы не сможешь решить эту задачу».

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7) Используйте в разговоре фразы, располагающие к общению и доверию: «Я люблю тебя», «Я понимаю тебя», «Я доверяю тебе», «Я знаю, ты не поведешь», «Ты уже совсем взрослый, я могу на тебя положиться!».

Нужно объяснить подростку, что если он будет держать свое слово, уважать просьбы родителей, то они будут доверять ему и не будут навязывать свою точку зрения или ограничивать в действиях. Получается выгодное сотрудничество, разумный компромисс, который можно найти практически в любой ситуации.

Подросткам дорого доверие окружающих. Они готовы свернуть горы лишь бы доказать, что они заслуживают его. Если подросток поймет, что ему доверяют, то ему будет очень сложно переступить через совесть, потому что доверие и дружба для подростка самое ценное. Он исполнит обещание, потому что будет знать, что его уважают и ценят, ему доверили взрослые сделать важную работу. Так и происходит взросление.

Если родители проявят терпение и понимание, то подросток сам расскажет им свои секреты, когда он запутается и ему не хватит собственного опыта. Он будет искать самого мудрого и доброго человека, который его не осудит. Если родители постараются быть такими, то подросток прийдет за советом именно к ним.

Такое отношение отца и матери к ребенку сыграет большую роль для семьи в целом и для самого подростка, поможет им учавствовать в его жизни и незримо направлять по верному пути.опубликовано econet

Автор Светлана Бажажина

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