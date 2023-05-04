От 0 до 17 лет: Простые способы правильного психологического развития ребенка

Об элементарных способах правильного ✅психологического развития ДЕТЕЙ рассказывает психолог и гештальт-терапевт Ольга Богачёва.

Родителям нужно знать, что в разном возрасте у наших детей разные психологические и душевные потребности. На каждом этапе взросления вырабатываются свои навыки и умения. И для правильного психологического развития подрастающего поколения абсолютно необходим эмоциональный контакт с самыми близкими людьми, живое, человеческое общение и забота.

Чем отличаются этапы развития ребенка и что нужно делать в эти периоды?

Возраст от 0 до 1 года

Возраст от 1 года до 3 лет

Возраст от 3 до 5 лет

Возраст от 5 до 7 лет

Возраст от 7 до 11 лет

Возраст от 11 до 17 лет

✅Возраст от 0 до 1 года.

Первый уровень привязанности - привязанность через органы чувств, их у человека пять: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.

Что нужно делать:

- Играть в гляделки.

- Улыбаться друг другу.

- Играть в куку.

- Кормить грудью.

- Кормить чем-то другим, держа на руках или на коленях.

- Позволить есть из своей тарелки, кормить маму или папу.

- Катать на шее (после того, как ребенок научился сидеть).

- Носить на руках.

- Обнимать.

- Делать массаж.

- Повторять лепет за младенцем.

- Щекотать бородой (для пап).

- Целовать щеки и пупок.

- "Кусать" пятки и ладошки.

- Совместный сон.

- Совместная сиеста днем (родитель может не спать, просто поваляться, обнявшись с малышом).

- Выкладывать ребенка на мамин/папин живот на время дневного сна.

- Совместное купание в большой ванне.

- Петь песни.

- Танцевать вместе.

- Использовать разные интонации.

- Строить гримасы.

- Вместе изучать себя и друг друга в зеркале.

- Читать стихи с выражением.

- Рассматривать вместе картинки, книги, улицу.

- Рисовать самим, чтобы малыш смотрел.

- Гладить лицо и гладить своё лицо руками ребёнка.

- Разрешать есть из родительской тарелки, делиться едой и питьем.

- Доедать за ребенком из его тарелки (если не нравится - значит не ваш способ, есть другие. Просто некоторых детей очень умиляет, что три непосильные последние ложки каши доест мама).

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✅Возраст от 1 года до 3 лет.

На втором году жизни у ребёнка развивается способность привязываться посредством похожести. Ребёнок имитирует тех, кого он любит, старается быть похожим на них: в поведении, в интонациях, в предпочтениях.

Необходимо делать все то, что подходит для детей от 0 до 1 года, а также:

- Составить вместе список продуктов с картинками.

- Взять с собой в магазин за продуктами.

- Катать в тележке - постарше доверить катать тележку.

- Еще постарше передавать продукты, чтобы малыш складывал их в тележку и доставал из тележки на кассе.

- Дать нести маленький пакет из магазина "как мама/папа" .

- В зависимости от рода занятий родителей поиграть в "мама работает/папа работает" .

- Давать ребенку примерить или поносить свою одежду.

- Носить одинаковую одежду разных размеров.

- Носить похожие аксессуары - бусы, шляпы, шарфы.

- Дать ребенку помочь вам достать продукты и сложить их в холодильник.

- С мытьем посуды - позволить прополоскать вилки или небьюшуюся посуду под струей воды.

- С готовкой простых блюд - засыпать рис в кастрюлю, отмерить стаканами воду.

- Печь вкусняшки - пусть поможет смешать ингредиенты, раскатывать, лепить, вырезать печенье.

- Позволить помочь с сортировкой белья и загрузкой в стиральную машину и из нее.

- Дать нажать кнопку запуска стиральной машины.

- Мыть машину с папой.

- Копаться в саду с мамой.

- Завести маленький огородик (хоть бы и на подоконнике), выращивать разные съедобные травы из семян, добавлять их в салаты и есть.

- Рисовать вместе с мамой пальчиковыми красками.

- Рисовать красками у друг друга на лице - есть спец. Наборы для этого, гуашью лучше не надо.

- Или помадой раскрасьте друг друга в клоунов.

- Хвалить.

- Провожая работающего родителя (бабушку, гостей) в окошко, махать.

- Придумать "только наш с тобой секрет, никому не расскажем" .

- Придумать условный знак только для вас.

- Строить берлогу из диванных подушек, одеяла, стульев и прочих подручных материалов.

- Разыгрывание ролей ( "я Барашек, а ты Мама - Овечка").

- Заниматься вместе с папой ремонтом или сборкой чего-нибудь, в этот момент давать поиграться с папиными инструментами, дать ребенку что-нибудь покрутить - повинтить.

- Дать ребенку посидеть на водительском месте за рулем, где обычно сидит мама или папа, разрешить понажимать на кнопки.

- Делать вместе с ребенком подарок или открытку для второго родителя, бабушек, друзей семьи.

- Беготня между родителями (особенно хорошо, если с кем-то из родителей привязанности нет: папа сидит на корточках в начале комнаты, а мама сидит на корточках в конце комнаты, а ребёнок бежит в распростёртые руки папы. Папа ловит его (с радостью, с нежными словами. А потом мама ждёт его с распростёртыми руками и ребёнок несётся к ней - следы на песке (или на снегу: первым идёт папа, потом мама, потом ребёнок по родительским следам или первый папа оставляет следы на песке, а мама держит ребёнка за ручку и ребёнок делает большие шаги по папиным следам. При этом мы говорим "о! Какой наш папа большой", "о! Ты идёшь как папа" .

- Специально для девочек: мыться с мамой одним шампунем, намазываться кремами для щечек, для ручек и ножек, всем делать веночки из цветов - папе, маме, доче. Рисовать папе на работу смешные картинки, чтобы он не скучал, потом приходить к нему и проверять - не забывает ли он смотреть.

- Держать долгий контакт глаз, "улыбаться глазами" .

- Игра "Зеркало" - родитель начинает играть в отражение своего ребенка - копировать то, что делает ребенок, стараться наиболее включиться и копировать не только действия, но и эмоции - увидеть мир глазами ребенка.

- Когда сердишься - сердиться в шутку, хватать, кусать и щекотать.

- Прятаться с одним родителем от другого под одеялом.

- Надевать одну и ту же вещь на двоих - например, в один шарф завернуться, одну кофту на двоих надеть.

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✅Возраст от 3 до 5 лет.

К третьему году развивается способность привязываться посредством принадлежности и верности. Это желание быть на той же стороне, желание обладать - "моя Мама"! Ревность.

Нужно делать все то, что подходит для детей от 0 до 3 лет, а также:

- Играть в игры "Мама и сын Против Диванной Подушки" или "папа и сын против пыли на подоконнике" .

- С более старшими детьми можно проводить вылазки один на один в магазин, кафе, парк, на каток, в кино, на футбол, в гараж, на рыбалку или какие еще развлечения популярные в вашей семье.

- Разделить с ребенком свое хобби.

- Взять ребенка с собой на работу (если это возможно).

- Пусть он покормит вас из ложечки.

- Разрешать злиться, помогать выпустить негатив.

- Плавать вместе в бассейне.

- Искать клад.

- Собирать осенние листья/жёлуди/каштаны.

- Кататься на велосипедах и роликах.

- Бегать наперегонки.

- Наряжаться в маскарадные костюмы.

- Устроить семейный спектакль - с куклами или самим стать актерами.

- Разыграть по ролям одну сцену из читаемой сказки - например, как колобок от бабушки ушел, а бабушка за ним как помчится. Или или как лиса колобка ела! проигрывание ситуаций "Мама - Малыш" в сюжетно - ролевых играх (например из сказки "три поросенка": "мама - свинья, забери поросят! "-"Зачем? "-"Чтобы они волку не попали". Понарошку понарошку "Забираете" поросят со страницы. продолжает: "а я, мама - волчица, заберу волчонка. Волчонок, не играй с ними, а то попадешь в котел").

- Лепить снеговиков и строить снежные крепости.

- Валяться на диване.

- Бутузиться.

- "Жамкать" ребенка, не щекотать, а движения типа как тесто замешиваешь (есть дети, которым нужно такое достаточно сильное действие).

- Стучать по чему-то звонкому, ритмичному.

- Прятаться в домики под одеялом.

- Петь караоке вместе в микрофон.

- Вместе рисовать, лепить, делать поделки.

- Совместно украшать дом к празднику.

- Пускать и лопать мыльные пузыри.

- Танцевать вместе под музыку, танцевать под музыку, которую играет ребенок (на барабане, бубне, погремушках и проч. ), Танцевать вместе несложные детские танцы под пение мамы (каравай, танец маленьких утят, Мишка с куклой).

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- Разрешать ребенку кормить, поить маму, мыть ее, мазать кремом, причесывать, чистить зубы и т. д.

- Тактильные игры типа "Рельсы - Рельсы", пальчиковые.

- Покатать ребенка на спине - "лошадка" .

- Игры на коленках "в ямку - бух! " ." . Качать на папиной ноге.

- Ходить на ступнях родителей.

- Делать зарядку, гимнастику вместе, прыгать вместе на гимнастическом мяче.

- Играть в домики, мостики, лазы, дырки, норки и прочее, используя в качестве оных родителей.

- Качаться на качелях и кататься с Горки с ребенком на руках.

- Закапывать друг друга в песок, в снег. И и не забывать откапывать. игры "Делай, как я", можно перед зеркалом, но еще лучше, когда ребенок задает движения, а мама повторяет.

- На прогулке взяться за руки обоих родителей и чтобы они "Перепрыгивали" ребенка через лужи.

- Вместе плавать, нырять, смотреть друг на друга под водой, плавать на маминой или папиной спине.

- "Поцелуйчики в Кармашке". При расставании положить в карманчик к ребенку свои поцелуйчики и обьяснить, что когда он соскучиться по маме, нужно вытащить поцелуйчик и положить на щечку.

К четвёртому году жизни у ребёнка появляется желание собственной важности, значимости в жизни любимого человека. Дети становятся мягче, покладистее, ищут подтверждения своей важности для нас.

Что делать:

- Играть в прятки.

- Играть в расставания и встречи.

- Приготовить стол к ужину: расставить тарелки, достать приборы, в стаканы налить всем сок.

- Выделить ребенку свой совок и щетку.

- Доверить поливать цветочки.

- Хохотать с ребенком, особенно над его шутками.

- Кормить ребенка, если он просит и хочет (даже если сам давно умеет).

- Одобрять друзей ребенка.

- Если не можете одобрять увлечения и друзей - очень подробно разговаривать с ребенком о том, почему вы не можете одобрить конкретного друга или конкретного монстра.

На на пятом году ребёнок начинает любить. он вам своё сердце отдаёт. в том случае, если раньше он говорил "Люблю Маму" больше имитируя других, то теперь он "любит маму". Поёт поёт песни о любви и рисует сердца. привязанность посредством эмоций, время, когда ребёнок физически готов расставаться с теми, кто ему дорог, без существенного ущерба для своей психики.

Что делать:

- Рисовать открытки бабушке, которая живет в другом городе.

- Отправлять открытки по почте и ждать ответов.

- Рассматривать семейный фотоальбом.

- Искать маму и папу на фотографиях, где много людей.

- Рассматривать вместе фотографии, как ребенок был маленький.

- Рассказываем о том, как он был маленький или его еще вообще не было и его ждали.

- Звонить папе на работу (или пусть папа позвонит раз в день в определенный час).

- Обниматься всей семьей.

✅Возраст от 5 до 7 лет.

Последний уровень привязанности - когда тебя знают. Ребёнок начинает делиться своими секретами, чтобы мы его лучше понимали, чтобы быть ближе к нам. Психологическая привязанность - самый глубокий уровень привязанности и самый уязвимый. Не не каждый взрослый опыт подобной привязанности имеет. необходимо делать:

- Доверить ребенку свои чувства - я сегодня рассердилась, когда. Мне мне было грустно оттого. я так в тот раз радовалась. просить прощения у ребенка в случае срыва.

- Называть чувства ребенка.

- Применять активное слушание.

- Обсуждать возникавшие конфликты после того, как страсти улеглись.

- Как крайняя мера - совместный сон в 7 лет или в подростковом возрасте - ну, если вы сможете уговорить своего большого мальчика или девочку на это, но скорее всего это уже не поможет вам поддерживать привязанность.

✅Возраст от 7 до 11 лет.

Делаем все, на что согласится ваш ребенок из перечисленного выше для более младших возрастов, а также:

- Разделите с ребенком его хобби - даже если это противные маленькие игрушки с большими глазами и завышеной ценой или компьютерная игра.

- Доверьте ребенку приготовление какого-то одного блюда к ужину (только советы и подсказки, руки прочь, пусть сам).

- Читайте ему вслух (можно раньше начинать, но и в этом возрасте продолжить).

- Не забываем обнимать: минимум 8 объятий в день.

- Продолжаем массаж (рельсы - рельсы и пр. ).

- Смотреть в кругу семьи его младенческое видео.

- Вести личную переписку между куклами ребенка.

✅Возраст от 11 до 17 лет:

- Продолжаем обнимать.

- Продолжаем активное слушание.

- Быть на стороне ребенка во время внешней угрозы.

- Иметь общее время (кафе, прогулки).

- Обращаться за помощью к нему в том, в чем он чувствует себя уверенно (компьютеры, грубая физическая сила и пр).

- Советоваться с ним перед принятием решений не только касательно его, но и общесемейных вопросов.

- Тактильный контакт: в волосах ворушить, поцелуи - объятия при встрече и прощании.

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- Писать смешные записочки (и серьезные).

- Для взрослых, отдельно гуляющих детей - встречать и провожать каждый раз (доброе слово и родное лицо перед уходом очень важно) - слушать подростка, когда он начинает говорить, а не когда у родителей есть время - спрашивать, что нравится - не нравится, во всех сферах - от политики до цвета туалетной бумаги - просить обосновать свою позицию - задавать вопросы - учить формировать свое мнение, отстаивать его, искать доводы - смотреть вместе новости, обсуждать политическую ситуацию в стране и мире и любить любить любить в любом возрасте и в любое время дня и ночи!опубликовано econet

Ольга Богачёва, психолог, гештальт - терапевт.

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