Отдать обратно: Лучший способ общения с токсичными людьми

Как быть, если рядом с вами ✅ядовитый человек, который буквально извергает негативную энергию? Нужно не уходить от разговора, а, наоборот, поддержать его. Но повернуть в нужное для себя русло. И тогда "враг" начнет стремительно отступать.

Человек сказал вам гадость и смотрит. Ждёт вашей реплики или мучительного замешательства. А вы просто продолжите его мысль, подхватите охотно нить беседы и активно включитесь в диалог. Это в том случае, когда нет позиций для отступления. Когда невозможно просто уйти. Токс ждёт, что вы включитесь в общение и истратите на него свою энергию. Вот и включитесь. Но играть будем на деньги токса и ехать на его бензине. Использовать его энергию. Угощать его его же пирогом.

Как накормить ядовитого человека его же энергией

В лифте немолодая женщина посмотрела на моего щеночка и говорит: «Зачем только люди собак заводят! Деньги на них тратят и хлопот столько. Собак надо травить!». А в лифте ещё люди едут.

И выйти никак невозможно. Да и нет охоты по лестнице с двадцатого этажа идти. Я охотно вступила в беседу. «Разумная мысль, - говорю, - хорошо, что сейчас люди стали разумнее. Действительно, как-то я маху дала и завела щенка. У меня всю жизнь собаки. Но разумнее было бы от них избавиться, вы правы. Ещё от стариков сейчас стали избавляться. Отдают в приюты, а одна пожилая женщина в лесу заблудилась, так ее никто даже не искал.

Был такой случай. Или вот от больных тоже надо избавляться. Травить их. Или топить. Это вы хорошо подметили. Приятно с таким разумным человеком беседовать. Главное, чтобы решение принимали родственники. Или соседи. Стал в тягость, перестал приносить пользу, мешает - надо отравить. Вот по телевизору показывали, как одна лже-медсестра травила больных стариков. Вы смотрели этот сюжет? Это ужас что такое. Давайте я вам расскажу, когда из лифта выйдем. А вам сколько лет? А вы в какой квартире живете? А можно, я к вам зайду вечерком и мы дальше про это поговорим?».

Даже не знаю, почему эта женщина так прытко от меня побежала, когда я из лифта вышла. Не по возрасту прытко. Ей стало невкусно есть собственную энергию, вот и все.

Иногда надо накормить токса тем, что он изверг. Отдать обратно: возьмите, это ваше. И не избегать беседы, не ругаться и не огорчаться. Надо перехватить инициативу в свои руки и открыто продолжить диалог. Вдумчиво, внятно, многословно, с примерами. И говорить, к сожалению, надо про самые неприятные вещи: про болезни, про глистов, про нападения и несчастья. Которые с каждым могут случиться. Это неприятный метод, но другого нет. Просто отдать обратно то, что ядовитый человек изверг. Не добавляя своего. И, знаете, им это ужасно не нравится. Они не хотят есть пирог, которым пытались угостить других…опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

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