Отложить на послезавтра то, что отложено на завтра…

Словечко «Прокрастинация» - в переводе буквально «Отложить на завтра» - уже стало довольно модным. И в интернете есть тесты на определение склонности к прокрастинации, и рекомендаций немало: как побороть эту тягу к проволочкам и «ленности». Но, на самом деле, это явление весьма неоднородное. Причины и результаты прокрастинации могут быть настолько различными, что однозначно утверждать, «плохо» это или «не так уж и страшно», совершенно невозможно. Попробуем порассуждать еще раз на эту популярную тему, касающуюся, по сути, каждого человека.

Начнем с того, что, как это ни странно, люди откладывают как неприятные, так и приятные действия, как сложные, так и не очень и т.д. То есть, хотят сделать что-то, но не делают. И даже, зная, что последствия будут негативными, все равно откладывают! Получается, что это осознанное поведение, и результат его личностно значим, но, тем не менее, существует какой-то «иррациональный» (неосознаваемый) элемент, не позволяющий человеку начать действовать.

Прокрастинация: виды и причины

При этом человек эмоционально испытывает дискомфорт – досадует, тревожится, винит себя и даже паникует, но все равно пытается гнать от себя навязчивые мысли о том, что надо, наконец, «встать с дивана» и что-то делать, но … бездействует. Если бы во всем была виновата лень, то было бы проще. Но «лень» тоже имеет свои причины, тем более, что человеке может какие-то действия осуществлять очень даже оперативно, а что-то, наоборот, настойчиво откладывать «на потом». Отчего же так происходит?

Во-первых, следует разделять разные виды прокрастинации. Это явление может быть, например, обусловлено: личностными особенностями человека; характеристиками самого дела, задания; так называемым дисконтированием – стремлением довольствоваться малым, но простым и понятным; дефицитом мотивации и/или положительного подкрепления…

1. Рассмотрим влияние личностных признаков человека.

Здесь, во-первых, играет роль степень нейротизма, т.е. склонности к беспокойству, эмоциональной неустойчивости, низкой самооценке и неуверенности в своих силах. Импульсивность, присущая невротикам, может свидетельствовать о проблемах с самоконтролем и саомоорганизованностью личности. Импульсивному человеку трудно делать что-либо размеренно, последовательно и с «холодной головой». А это прямой путь к хаотическим действиям, которые только множат неразбериху в делах и задачах, требующих решения. Кроме того, нейротизм может быть причиной избегания каких-либо действий, так как человек боится неудач, боится ответственности, потому что результат, в котором он неуверен, может угрожать его самоуважению, а также его оценке другими людьми.

Другая крайность – перфекционизм. Как бы это ни показалось странным на первый взгляд, именно перфекционисты могут саботировать какую-либо деятельность (работу), если боятся, что по тем или иным причинам не смогут выполнить ее лучше всего (лучше всех). Причем, перфекционисту всегда кажется, что «можно было сделать гораздо лучше и больше». В данном случае именно боязнь «не достичь идеала», уровень которого перфекционист сам для себя все завышает и завышает, ставит барьер на пути к эффективной деятельности.

И, конечно, прокрастинации способствуют самые разные эмоциональные нарушения: тревожность, депрессивные состояния, чувство вины, дистресс.

В результате все это в комплексе загоняет человека в порочный круг «самосаботажа», из которого трудно выбраться.

Особо стоит подчеркнуть негативные последствия прокрастинации в отношении здоровья. Это, к сожалению, чаще свойственно мужчинам. Боязнь «врачей» в принципе и неприятие того, что в случае самых первых «звоночков» о неполадках в самочувствии, надо не «прятать голову в песок» и пытаться выглядеть героем, а скорее выяснять причины сбоев в работе органов и систем, приводить свое состояние в порядок и главное – следит за ним постоянно, приводит к самым негативным последствиям.

Важнейшее дело – профилактика и здоровый образ жизни! А то «герои – мачо» доводят себя, увы, до инфарктов или других серьезных заболеваний, и спохватываются только, когда уже надо «тушить пожар», если это вообще еще возможно. Причем, нередко удивляются: «как же так, я же здоровеньким был?» Так что в данном аспекте прокрастинация не просто вредное явление, а исключительно опасное.

Но, повторю, что личностные причины прокраснинации могут быть настолько комплексными, что снижать интенсивность их проявления возможно только при индивидуализированном подходе к конкретному человеку.

Но все ли так безрадостно с этой пресловутой прокрастинацией? Нет, все зависит от степени осознанности личности. Осознанность помогает реально оценивать свои возможности и соответственно этому распределять ресурсы, она предопределяет исполнительность, упорядоченность, а также адекватную оценку своей компетентности для выполнения тех или иных действий.

Отдельно следует упомянуть и таких людей, которые в силу особенностей психики лучше функционируют в условиях дефицита времени, поэтому со стороны может казаться, что они «прохлаждаются», а на самом деле как раз «выжидают момент», когда уже надо «рвануть», и тогда все спорится, а результат на удивление выходит замечательный.

Хотя, если «копнуть» глубже, то, на самом деле, и у таких людей есть скрытый, «латентный» период времени, в течение которого идет незримая, частично осознаваемая, частично подсознательная обработка информации о последующих необходимых действиях. И когда уже ждать нельзя, как бы «вдруг» выдается решение. Получается, что, по сути, и в этом случае личность очень высоко организована. Следовательно, такую прокрастинацию никак нельзя признать негативной. Но для того, чтобы так действительно происходило, надо обладать особыми качествами, которые будут рассмотрены ниже.

2. Влияние характера задачи.

Когда не хочется что-либо делать? Когда работа: неприятная, скучная, нудная, рутинная и/или очень объемная, требует больших усилий и знаний, а также когда в начале работы неясен алгоритм ее выполнения и неизвестен возможный результат.

Замечено, что люди тем меньше медлят с выполнением задания, чем оно конкретнее и яснее. Наоборот, чем сложнее задача, чем выше степень неопределенности в стратегии и тактике ее выполнения, тем больше вероятность того, что человек растеряется и «опустит руки».

Каким же образом можно выйти из столь затруднительного положения? Выход может быть в снижении «градуса» неопределенности и неизвестности. Ведь именно неизвестность в любой жизненной ситуации так тревожит, потому что не позволяет «соломку подстелить». К тому же неопределенность воспринимается как что-то абстрактное, что, в свою очередь, кажется более отдаленным, так как не поддается точному планированию.

И вот, в результате человек не знает, с чего начать, не понимает, сколько времени ему понадобится для решения задачи и будет ли результат позитивным, а также не может предвидеть, как будут оценены его усилия. Конечно, существуют различные методики и рекомендации по стратегическому планированию и тайм-менеджменту – те, кому это интересно, литературу по этому вопросу смогут найти.

Но, естественно, для любой серьезной и сложной работы, кроме знаний и умений, необходимы достаточные волевые качества и опять же высокий уровень личностной осознанности. Так что без саморазвития никак не обойтись.

Ну, а самый простой и очевидный способ снижения уровня неопределенности – это разбивка задачи на малые последовательные этапы, в которых легче поставить конкретные и однозначные цели. И по достижению каждой такой цели не помешает устраивать себе «маленький праздник» - просто себя похвалить, а также заручиться поддержкой и одобрением значимых и компетентных людей.

Можно также разделить работу на более и менее сложные и объемные части. Сначала выполнить легкие и короткие - поставить себе «плюсы» за уже «много выполненных этапов» - и тревожность определенно снизится. А после этого можно спокойнее разбираться с оставшимися сложными задачами. Но, конечно, временной фактор все же придется учитывать, чтобы не вышло так, что все легкое сделано, а трудное к концу нужного срока закончить не удалось. Да, может быть и другой путь, когда, наоборот, начинают с самого сложного, и вот когда этот этап пройден, оперативно решаются мелкие вопросы.

Но самое главное с психологической точки зрения – это конкретизация содержания и целей этапов и эмоциональная «награда» в конце каждого этапа. Позитивные эмоции и благожелательная поддержка порой даже важнее, чем «материальная» оценка. Это окрыляет и помогает человеку продолжать продуктивно работать.

3. «Лучше синица в руке, чем журавль в небе» - это принцип дисконтирования.

В данном случае речь о том, что зачастую люди выбирают то, что доступно «здесь и сейчас», а не то, что, возможно, когда-нибудь принесет гораздо более впечатляющий результат, но потребует усилий, терпения и самоконтроля. Сложно бывает сдерживать свои сиюминутные желания, прежде, чем подождать, чтобы добиться большего. Импульсивные люди зачастую совершают много необдуманных действий, а то, что продумано и запланировано, остается нереализованным. Это такая прокрастинация «наоборот», в основе которой опять же личностные особенности, которые неплохо было бы подкорректировать.

Еще один феномен, о котором было упомянуто в начале статьи, - это тенденция некоторых людей отказывать себе в предоставленных возможностях. Замечено, что нередко остаются неиспользованными подарочные карты, льготные и даже бесплатные купоны на услуги, на посещение различных мероприятий и т.п. Люди вспоминают об этом, когда сроки уже прошли, или забывают в принципе. С одной стороны, можно предположить, что такое поведение свидетельствует о слабой организованности личности. Но случается, что полученное легко или бесплатно, воспринимается людьми как не слишком ценное, а, значит, необязательное к исполнению.

4. Мотивация и позитивная поддержка.

В любой деятельности для человека главное – это смысл. Для чего я это делаю, зачем это нужно (мне или кому-то другому)? Если человек не видит или не понимает смысла, то у него нет и мотивации к деятельности. Но кроме смысла, важны такие социальные составляющие, как одобрение и оценка со стороны других людей. Когда человек этого не получает, то мотивация снижается. Поэтому так важна благоприятная психо-эмоциональная атмосфера в любой среде, в которой действует человек, будь то семья, дружеский круг или работа.

Получение ожидаемой (а может быть и неожиданной) позитивной информации о результатах своей деятельности придает этой деятельности гораздо больше смысла, а это, в свою очередь, вдохновляет и, в конце концов, приводит к обретению смысла жизни. Хотя, конечно, на высшей стадии развития личности даже социальное одобрение не является определяющим. На первое место выходит внутренняя мотивация – личностная потребность к творчеству.

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что прокрастинация в той или иной форме, в той или иной степени свойственна практически всем людям. В каких-то случаях она может быть оправдана конкретными обстоятельствами, а также интуитивными догадками. Недаром существуют выражения «не бежать впереди паровоза», «решать проблемы по мере поступления», «утро вечера мудренее», «тише едешь, дальше будешь» и даже «работа не волк, в лес не убежит»…

В целом можно констатировать: чем выше самоорганизованность личности, тем более человеку доступно стратегическое мышление, позволяющее адекватно оценивать, эффективно планировать и выполнять более сложные задачи. К этому следует добавить необходимость тренировки интуиции и волевых качеств, в том числе методами саморегуляции, понимания своих эмоциональных проявлений, и «объемного» (философского) взгляда на мир.

Самое главное, что все это может дать, – умения и навыки для продуктивной деятельности в условиях неопределенности, а такие ситуации в жизни возникают постоянно. И для того, чтобы быть к ним готовыми, надо слушать и развивать интуицию.

Подсознательно человек знает гораздо больше о том, как ему следует поступать, что и как надо делать. Но вот осознать это ему бывает гораздо сложнее. А доверие к своей интуиции и умение правильно интерпретировать ее сообщения снижают тревожность, что позволяет более спокойно и взвешенно действовать в условиях неопределенности, когда степеней свободы много, и путь к решению задачи может быть не единственным, потому что будущее многовариантно. И эти варианты, как и степень оптимальности каждого из них, могут быть неизвестны разуму, но каким-то образом доступны интуиции.

И, наконец, следует подчеркнуть, что лучше всего в условиях неопределенности функционируют творческие личности. Ведь именно творческий процесс характеризуется тем, что результат, как и путь к нему, время и другие необходимые ресурсы заранее не могут быть известны. Иначе это уже не будет творчеством в принципе. Так что творческий подход к жизни в целом – это наилучший помощник в любом деле и в любом начинании.опубликовано econet

Автор Татьяна Тэйе

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