Отлюбили и бросили?

Один мудрый человек сказал: "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но можно трижды наступить на одни и те же грабли." Можно. И особенно хорошо видны эти "грабли" в случаях, про которые принято говорить: "Несчастная любовь..."
- Меня бросили.....- слезы, спазм в горле. Лицо закрыто руками - боль и стыд. Бросили... Бросили...
Отвлечемся на минуту от ситуации. Послушаем, Как человек рассказывает о событии:
глагол стоит в форме множественного числа. Следовательно, предложение "Меня бросили ..." - это неопределенно-личное предложение, где опущено указание на действующих лиц. Кто бросил? Подставить можно любое слово, хоть "инопланетяне".
Конечно, бросил - он (или она). Любимый, единственный.
Но внимание: структура фразы дает информацию вот о чем:
множественное число - болезненный разрыв происходит не в первый раз. У человека уже есть опыт (травматический) оставленности,
употребление пассивного залога - страдательная позиция, эго-состояние ребенка. Отражает внутреннее состояние беспомощности и бессилия.
Как правило, это не оговорка, не случайность. Это ключ.
Сигнал того, что работа психолога должна быть разделена на два этапа - стабилизация - это сейчас. Это срочно. Это - не дать уйти - туда, в депрессивное небытие, за серое покрывало... Откуда очень трудно выбираться. Здесь нужно то, мои клиенты называют "адреналин в сердце".
А вот второй этап - сложный, болезненный этап работы над всем жизненным сценарием.
Ведь "бросили..." Не случайно сказано - "бросили..." Кто?
Длинный список...Какой длинный список скрывается за этим - "бросили".
Мать. Отец. Друзья. Братья. Те, кому когда-то ты верил. И так наивно думал, что все уже в прошлом...забыто. Прошло. Отболело - дело-то давнее.
Да вот беда. В тебе прочно поселилось коварная мысль: "Так и должно быть. Потому что я плохой/плохая". Ты это знаешь, но не признаешься в этом самому себе.
Эта мысль - убеждение - появляется еще у ребенка, причем в достаточно раннем возрасте. Собственно, это один способов адаптации и выживания: ребенку легче принять идею о своей "плохости", чем мысль о том, что с ним поступают не справедливо или события вообще не зависят от него.
Так, вину за развод родителей часто принимают на себя дети.
"Я не сумел их помирить. Если бы я был хорошим, папа бы не ушел от нас..."
И дальше - ощущение - "бросили". И бессилие. Бессилие помноженное на любовь.
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Это ощущение и будет перенесено во взрослую жизнь. Как и твердое убеждение, что любовь можно заслужить, можно "стать хорошей" - и тогда...тогда все будет хорошо.
Первый опыт... второй... третий...
Бросили... бросили... бросили...
Работу мы начинаем прямо с этой вот фразы: "Меня бросили."
Примерно через две недели она звучит иначе: "Мы расстались." Такой маленький шаг. Почти незаметный. Но что за ним? Выбор. Ответственность. Действие.
И очень часто - разрешение зависших на годы ситуаций:
После развода муж живет в нашей квартире, я готовлю ему еду, а он три раза в неделю ездит к любовнице...
Он говорит, что вернется в семью, а я надеюсь, но сейчас от вернуться не может, потому что та, другая, очень нуждается в его помощи - даже самоубийством угрожает..
Она ушла, сказала, нужно подумать, проверить свои чувства. Пишет раза два в неделю. Иногда встречаемся...А как только я остываю - она тут как тут...
Зачем все это терпеть? Чтобы не соприкоснуться с непереносимым чувством: "Меня бросили...". И терпят. Терпят годами.
Не оставляя надежды, что когда-нибудь, наконец, он или она оценят. Поймут. Попросят прощения...
Это первая иллюзия, с которой предстоит расстаться. Для того, чтобы дальше Жить.опубликовано econet
Автор Светлана Говриченкова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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