Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Отлюбили и бросили?

Отлюбили и бросили?

Источник: b17.ru 11 декабря 2023 6782
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Один мудрый человек сказал: "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но можно трижды наступить  на одни и те же грабли." Можно. И особенно хорошо видны эти "грабли" в случаях, про которые принято говорить: "Несчастная любовь..."

Отлюбили и бросили?

- Меня бросили.....- слезы, спазм в горле. Лицо закрыто руками - боль и стыд. Бросили... Бросили...

Бросили...

Отвлечемся на минуту от ситуации. Послушаем, Как человек рассказывает о событии:

  • бросили - глагол употреблен в пассивном залоге. Произносящий не является лицом, производящим действие.

  • глагол стоит в форме множественного числа. Следовательно, предложение "Меня бросили ..." - это неопределенно-личное предложение, где опущено указание на действующих лиц. Кто бросил? Подставить можно любое слово, хоть "инопланетяне".

Конечно, бросил - он (или она). Любимый, единственный.

Но внимание: структура фразы дает информацию вот о чем:

  • множественное число - болезненный разрыв происходит не в первый раз. У человека уже есть опыт (травматический) оставленности,

  • употребление пассивного залога - страдательная позиция, эго-состояние ребенка. Отражает внутреннее состояние беспомощности и бессилия.

Как правило, это не оговорка, не случайность. Это ключ.

Сигнал того, что работа психолога должна быть разделена на два этапа - стабилизация - это сейчас. Это срочно. Это - не дать уйти - туда, в депрессивное небытие, за серое покрывало... Откуда очень трудно выбираться. Здесь нужно то, мои клиенты называют "адреналин в сердце". 

А вот второй этап - сложный, болезненный этап работы над всем жизненным сценарием.

Ведь "бросили..." Не случайно сказано - "бросили..." Кто?

Длинный список...Какой длинный список скрывается за этим - "бросили".

Мать. Отец. Друзья. Братья. Те, кому когда-то ты верил. И так наивно думал, что все уже в прошлом...забыто. Прошло. Отболело - дело-то давнее.

Да вот беда. В тебе прочно поселилось коварная мысль: "Так и должно быть. Потому что я плохой/плохая". Ты это знаешь, но не признаешься в этом самому себе.

Эта мысль - убеждение - появляется еще у ребенка, причем в достаточно раннем возрасте. Собственно, это один способов адаптации и выживания: ребенку легче принять идею о своей "плохости", чем мысль о том, что с ним поступают не справедливо или события вообще не зависят от него.

Так, вину за развод родителей часто принимают на себя дети.

"Я не сумел их помирить. Если бы я был хорошим, папа бы не ушел от нас..."

И дальше -  ощущение - "бросили". И бессилие. Бессилие помноженное на любовь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Отлюбили и бросили?

Это ощущение и будет перенесено во взрослую жизнь. Как и твердое убеждение, что любовь можно заслужить, можно "стать хорошей" - и тогда...тогда все будет хорошо.

Первый опыт... второй... третий...

Бросили... бросили... бросили...

Работу мы начинаем прямо с этой вот фразы: "Меня бросили."

Примерно через две недели она звучит иначе: "Мы расстались." Такой маленький шаг. Почти незаметный. Но что за ним?  Выбор. Ответственность. Действие.

И очень часто - разрешение зависших на годы ситуаций:

  • После развода муж живет в нашей квартире, я готовлю ему еду, а он три раза в неделю ездит к любовнице...

  • Он говорит, что вернется в семью, а я надеюсь, но сейчас от вернуться не может, потому что та, другая, очень нуждается в его помощи - даже самоубийством угрожает..

  • Она ушла, сказала, нужно подумать, проверить свои чувства. Пишет раза два в неделю. Иногда встречаемся...А как только я остываю - она тут как тут...

Зачем все это терпеть? Чтобы не соприкоснуться с непереносимым чувством: "Меня бросили...". И терпят. Терпят годами.

Не оставляя надежды, что когда-нибудь, наконец, он или она оценят. Поймут. Попросят прощения... 

Это первая иллюзия, с которой предстоит расстаться. Для того, чтобы дальше Жить.опубликовано econet

Автор Светлана Говриченкова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Светлана Говриченкова психология отношения

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Бессмысленно продолжать делать тоже самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.