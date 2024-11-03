Отношения: 5 признаков того, что вы не готовы

В вопросе отношений поспешность может лишь навредить. Если вы пережили расставание и стремитесь окунуться в новый роман, торопиться не стоит. Возможно, вам нужно время, чтобы разобраться в себе, проработать ошибки прошлого, проанализировать полученный опыт.

Жить в ожидании новых отношений и быть готовым к этим отношениям – разные вещи. Вот 5 аргументов, которые расскажут, что вам можно потрудиться над собой до того, как заводить очередной роман.

Почему вам пока рано заводить отношения

Проверьте себя – готовы ли вы окунуться в новые знакомства. Если хотя бы в одном из пунктов вы узнали свои черты, пришло время задуматься.

Вы НЕ счастливы

Человек, несчастливый наедине с собой, не будет счастлив и в отношениях. Было бы опрометчиво надеяться, что свежие отношения избавят вас от всех проблем и принесут лишь радость и позитив.

Гармоничные отношения начинаются с того, что человек прекрасно чувствует себя и в одиночестве. Это значит, что вы самодостаточны, имеете друзей, дело, которое приносит удовлетворение, интересы. Проблема кроется в том, что дамы, сфокусированные на поиске партнера, отталкивают от себя мужчин. Им сложнее познакомиться. Да и последующие взаимоотношения, наверно, будут не такими уж безоблачными. Ведь несчастная женщина обычно имеет завышенные ожидания, которые партнер не сможет оправдать.

Все ваши отношения складываются по одному сценарию

Так происходит, если женщина не извлекает полезный опыт из прошлых отношений, не делает выводов. В результате она тащит груз старых ошибок и реализовывает их в новом романе.

Безусловно, жизнь не бывает без боли и разочарований, но можно, опираясь на свой ценный опыт, постараться построить более гармоничный союз.

Вы пока не забыли бывшего возлюбленного

Трудно заставить себя не вспоминать о прошлом, о светлых моментах отношений. Но это влечет за собой такие сложности. Вы будете неосмотрительно, поспешно заводить отношения, чтобы только забыться. А еще, окончательно не развязавшись со старыми отношениями, вы невольно будете выбирать партнера, напоминающего вашего бывшего.

Прежде чем окунуться в новый роман, важно закрыть дверь в прошлое и попрощаться с былой любовью.

Вы возводите вокруг себя стены, а не рушите их

Вы выбрали затворнический образ жизни и постоянно сидите дома? Тогда не ждите, что в ваш квартиру въедет принц на белом коне и увезет вас в счастливое будущее.

Пережив (возможно) душевную драму, бывает сложно снова раскрыть свое сердце. Главное – не путать открытость и наивность, и одновременно не превратиться в неприступную даму.

Вы не любите себя

Если вы без сомнений готовы по жертвовать личными интересами и принципами ради того, чтобы угодить своему возлюбленному - пора сконцентрировать внимание на себе.

Мы все привыкли продемонстрировать окружающим свои лучшие стороны. Но, чтобы понравиться, не нужно отказываться от собственного «Я». Если вы не полюбите себя, вас вряд ли полюбит кто-то другой.опубликовано econet

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