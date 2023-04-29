Отношения БЕЗ обязательств

Все мы связаны, и любой контакт оставляет следы в нашей жизни и в жизни других.

Александр Лоуэн (англ. Alexander Lowen), - американский психотерапевт. В 1940-е - начале 1950-х гг. - ученик Вильгельма Райха. Создатель метода «Биоэнергетический анализ» и один из основателей Международного института биоэнергетического анализа. Исследователь проблем сексуальности. Автор ряда книг по телесно-ориентированной психотерапии.

Секс без обязательств и отношений: заманчиво...

Биоэнергетические концепции Влечений, Заземления и Я-концепция базируются на данных психологической науки, представлениях древнекитайской метафизики и фундаментальных законах физики и биологии. Лоуэн разрабатывает свою теорию структуры характера, основываясь на различии в циркуляции энергетических потоков организма и заблокированности тех или иных зон у разных людей. В работе с человеком он сочетает вербальный психоанализ и работу с телом.

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К чему не обязывает секс?

Существует заблуждение, что между людьми возможен секс без отношений. Если только в социально-статусном смысле. Однако, как только между людьми «случается» интимная близость, с этой секунды появляются отношения.

Без отношений секс не возможен. Если нет никакого притяжения, вообще никакого, секс весьма маловероятен. В случае, когда это было только один раз, все равно это были отношения. Последствия от которых останутся для обоих партнеров.

Что происходит на глубинном, энергетическом уровне?

Во время половой близости энергии аур партнеров переплетаются, формируется причудливый энергетический узор. Происходит наложение аур.

Сексуальные отношения порождают интенсивный обмен энергиями между партнерами. Такие энергетические связи и их «обрывки» надолго сохраняются.

Мужчина ощущает энергию женщины на протяжении всего лунного месяца. Женщина содержит в своей ауре мужскую энергию гораздо дольше.

Если аура женщины слаба, или ее вообще нет, или если ее энергия исходит из второй чакры и сплетается из вожделения и похоти, мужчина ощущает себя обессиленным.

Если женщина вступает в отношения с мужчиной, руководствуясь велениям сердца и высших чакр, и во время полового акта ее аура яркая и протяжная, мужчина испытывает блаженство и прилив сил.

Мы должны научиться любить себя, верить в себя, чтобы любить другого человека уверенно, а не робко.

Прежде, чем человек сумеет по настоящему наслаждаться близостью с партнером, ему желательно установить близкие отношения с внутренним Я. Научиться любить себя. Глубокое понимание и принятие себя не связано с другими людьми и развивается только изнутри.

Помимо прочих техник, есть и простые. Персональные позитивные установки обладают сильным эффектом. Повторяйте их в настоящем времени, четко и определенно, с оптимизмом. Например: «Я сейчас здоров и счастлив». Для повышения эффекта используйте визуализацию. Вложите в визуализацию ваши чувства. Как ваша визуализация выглядит? Какой от нее исходит аромат? Как она звучит? Какая она на ощупь?

Когда вы войдете в контакт с внутренним Я, ваша любовь к себе усилится. Для здоровых и насыщенных сексуальных отношений необходимо любить себя, эта любовь должна исходить изнутри. Мы должны научиться любить себя, верить в себя, чтобы любить другого человека уверенно, а не робко.

Чтобы сексуальная жизнь была богатой и здоровой, необходимо принимать и любить свое тело.

Любовь к телу и забота о нем помогает ощущать уверенность при выражении наших чувственных и сексуальных «я». Большинство из нас подверглось жесткой психологической обработке, или кондиционированию, со стороны родителей, школы, религиозных и культурных учреждений, которые учили нас быть чрезмерно критичными к себе и, особенности, к своему телу.

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Такое негативное программирование, управляющее нашим сознанием, подкармливает нас унижающими достоинство мыслями о внешнем виде, форме, га­баритах и физическом состоянии нашего тела.

Телевидение, СМИ и журналы навязывают нам некий искусственный образ стройного, сексапильного и социально значимого человека. Наша одежда, проекция и присутствие тоже посылают сообщение.

Встаньте перед зеркалом и спросите себя: «Ради чего я одеваюсь: чтобы выглядеть сексуальным? Или для чего?» Одевайтесь, чтобы быть красивым, будьте грациозны, элегантны и учи­тесь искусству «как себя преподнести».

Чтобы помочь вам полюбить свое тело, предлагается одно упражнение, которое можно делать в удобное для нас время. Выберите время и место, где вас никто не будет беспокоить. Поставьте тихую музыку и зажгите свечу или аромати­ческую палочку. Примите душ или ванну и высушитесь поло­тенцем, стоя перед зеркалом. Обратитесь к каждой части нашего тела, со словами благодарности за ее работу.

Например: «Благодарю вас, Ступни, что вы носите мое тело, перемещая его по жизни»; «Благодарю вас, Бедра, за то, что вы меня поддерживаете и придаете моему телу устойчивость. «Бла­годарю тебя, Нос, что ты даешь мне возможность чувствовать благоухание роз»; «Благодарю вас, Груди, что вы выкормили моих детей»... Фантазируйте. Импровизируйте. Если вдруг по­явится негативная мысль, сделайте глубокий вдох и развейте ее позитивным утверждением.

Будьте добры к себе. Принимайте любые чувства, которые при этом воз­никают. Воспринимайте ваши эмоции как естественную, пре­красную и духовную часть вашего существа.

Резюме:

1. Выбор сексуального партнера напрямую влияет на нашу жизнь и события, происходящие с нами.

2. Встречается именно тот партнер, который соответствует нашим энергетическим вибрациям в данный момент. Наше развитие влияет на то, какой партнер притянется.

3. Чтобы любить и принимать другого, надо принять и полюбить себя.

4. Нет смысла стремиться к недостижимому идеалу, навеянному СМИ. Что не исключает ухода за собой.

5. Чтобы сексуальная жизнь была здоровой и насыщенной (в смысле качества, а не количества), нужно принять и полюбить свое тело.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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