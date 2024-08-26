Если разрушились отношения, семья, кто в этом виноват? Попробуем разобраться вместе с психологом с чувством вины, безысходности и решением, что же делать?

Не верьте, когда вам говорят, что в “проблемах всегда виноваты оба”. Это неправда. Бывает, что виноват кто-то один. Потому что этот кто-то пришел с конкретным планом использовать вас, причинить боль, обмануть, завладеть, подчинить. И тогда вы ни разу не виноваты в том, что попались на крючок. И нет никакой вторичной выгоды в желании любить и быть любимым, в стремлении создать семью или сохранить отношения, в потребности доверять и заботиться.

Кто виноват?

А бывает, что вообще никто не виноват. Просто так получилось. Так получилось, что родился больной ребенок, что кто-то внезапно умер, нарушив планы и ранее данные обещания. Бывает, что любовь прошла, или развеялась иллюзия. И в этом нет ничьей вины.

Бывает, что оба хотели, как лучше, а получилось, как получилось. И люди мечутся, не зная, как разорвать этот замкнутый круг из обязательств и желаний, когда одни противоречат другим. И начинают обвинять друг друга во всех смертных грехах вместо того, чтобы просто взять на себя ответственность за принятые решения.

Нет ничего зазорного в том, чтобы прекратить отношения, которые перестали приносить радость. Никто не обязан вместо жизни влачить жалкое существование, врать, изворачиваться и в сотый раз повторять набившие оскомину банальности.

Да, возможно, существуют определенные обязательства, но их можно выполнить, не загоняя себя в безысходность. Например, можно растить детей после развода, а не сохранять иллюзию семьи ради неизвестно чего. Можно оставаться порядочными людьми по отношению к бывшим партнерам, а не творить гадости и гнусности, скрывая собственные стыд и неловкость. Все возможно – было бы желание – желание разговаривать, понимать и слышать друг друга вместо того, чтобы обижаться и обвинять.

Возможно, в случившимся нет вашей вины. Но всегда есть ответственность - ответственность за то, что будет с вами дальше. И эту ношу не удастся ни на кого переложить, как бы вам ни хотелось. Вы и только вы ответственны за свою жизнь, за свое счастье и свой успех. Только вы можете определять цели и пути их достижения. И запомните: в жизни нет правил, кроме тех, что придуманы вами (разумеется, я не о соблюдении УК, ПДД и 10 заповедей J). Не живите навязанными стереотипами. Вам и только вам принимать решения, определяющие дальнейшее развитие событий.

И хватит уже прикрываться набившим оскомину виктимблеймингом. Хватит путать вину и ответственность. Конечно, не ваша вина, если на голову упал кирпич, но если до этого вы гуляли по стройке без каски, то ответственность за случившееся – ваша. Не ваша вина, что вы родились в дисфункциональной семье, но стоит научиться брать на себя ответственность за дальнейшую жизнь. Разумеется, вы не виноваты в том, что оказались в отношениях с идиотом, но разве не вам принимать решение, стоит ли в них оставаться?

Вина и ответственность идут рука об руку. Но, если чувство вины деструктивно, то ответственность возвращает вам контроль над ситуацией. «Ответственность» — значит не только то, что вы «в ответе за происходящее». Это значит, что только вы можете найти «ответ» на вопрос «что дальше?» Удачи в поисках.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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