Отношения с эмоционально-холодным мужчиной

Давно известно, что женщины намного эмоциональнее, чем мужчины. Они буквально подпитываются положительными эмоциями, которые получают от любимых половинок и одаривают их теплом и вниманием. Но, бывают мужчины, от которых невозможно получить никаких эмоций. Все переживания и попытки поделиться, как будто разбиваются о каменную стену.

Что делать, если угораздило влюбиться в эмоционально-холодного мужчину?

Эмоциональная скупость или равнодушие

Часто женщины не могут понять, почему мужчина не проявляет эмоции – он скуп на эмоции или просто равнодушен, ведь внешне это проявляется одинаково. Женщины всегда находят кучу оправданий для своего избранника, когда любят и могут оценить отношения, только когда все эмоции схлынут.

Но есть способ быстро определить и понять, что испытывает мужчина – неумение показать свои эмоции или полное равнодушие. Нужно оценивать не слова и действия по отношению к вам, что мужчина делает для улучшения отношений. Если ничего, кроме оправданий, безуспешных попыток и уймы жизненных обстоятельств и препятствий ничего не припоминается, то дело, скорее всего, в отсутствии любви и ничего тут уже не исправить.

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Но, часто бывает, что эмоциональная потребность у женщины гипертрофирована, а сам мужчина их все-таки проявляет. Если дело в завышенных требованиях, то стоит найти решение проблемы в себе, а не искать другого партнера, ведь такого может и не найтись.

Причины скупости эмоций

Если причина в эмоциональной холодности мужчины, то следует разобраться, какие причины могут ее вызывать:

Недостаток родительского внимания

Если родители мало уделяют мальчику внимания, не рассказывают сказки, не целуют на ночь или не говорят о том, как его любят, то в будущем он не сумеет показывать свои эмоции и будет выражать их также как и родители. Это не означает, что он не видит, как вы красивы или ему не нравиться ужин, который вы приготовили. Он просто не понимает, что вам важно услышать слова одобрения или стесняется их произнести.

Привет из прошлого

Часто мужчины, которые пережили тяжелые моменты в прошлом, перестают доверять женщинам и больше не открывают свои сердца. Логика тут очень простая – я не буду проявлять эмоции, и мне никогда не причинят боль. Должно пройти время, чтобы мужчина понял, что его любят и принимают, и тогда, возможно, он снова научится говорить о том, что чувствует.

Последствия воспитания

Часто, когда мальчика воспитывает одна мама, это имеет далеко идущие последствия. Совсем не обязательно, что ребенок вырастет инфантильным или «маменькиным сыночком». Часто такие мальчики быстро взрослеют, чувствуют ответственность за свою семью, и становятся чудесными, очень заботливыми мужьями. Они рано развивают свою силу и мужественность, но в стремлении стать настоящим мужчиной, прощаются с эмоциями, чтобы не выглядеть «девчонкой».

Физиологические причины

Настоящий мужчина в первую очередь озабочен тем, как лучше обеспечить и защитить свою семью, а это не располагает к эмоциональным переживаниям. Кроме этого, ученые выяснили, что в отличие от женщин, у которых область, отвечающая за эмоции находится в обоих полушариях, у мужчин эта зона расположена только в одном. То есть мужчины не могут одновременно решать проблему и проявлять при этом эмоции.

Как распознать такого ледяного принца?

Эти мужчины требовательно относятся к себе и склонны к перфекционизму. Они серьезно занимаются спортом, стремятся сделаться как можно безупречнее, эрудированны, хорошо воспитаны, с ними легко и приятно общаться. Эмоционально холодные мужчины кажутся очень привлекательными именно по той причине, что редко проявляют свои настоящие эмоции. Они не скандалят, не закатывают истерик, и такой «истинный ариец» походя, разбивает сердца многих красавиц.

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Такие мужчины чаще притягивают особую категорию девушек – склонных приносить свою жизнь на алтарь «ему единственному». А партнер в таких отношениях будет потребителем, мало или вообще никак не проявляя чувств. Таким девушкам стоит поработать над самооценкой, чтобы научиться себя уважать и осознавать, что тоже достойны проявления чувств.

Скупые эмоционально, редко раскрывают свои чувства, они постоянно дистанцируются. Проблемы в отношениях не замечаются или просто игнорируются. Такие мужчины изначально правы, поэтому никогда не признают свою неправоту. Женские жалобы и просьбы внести в семейную жизнь теплоту и сердечность относят к истерикам и последовательно искореняются, как недостатки. И вообще, многим мужчинам нравится роль айсберга, ведь тогда можно не стараться выражать чувства, при этом получать любовь и заботу.

Что делать, если у вас отношения с холодным мужчиной

Отношения с холодным на эмоции мужчиной будут сложными, потому что вам придется обходиться без словесных выражений одобрения, любовных словечек и поддержки от своего избранника. Следует понять, готовы ли вы начать с ним жизнь или лучше обратить внимание на более открытых на эмоции мужчин. Но, если вы уверены во взаимных чувствах, то есть несколько советов, которые помогут женщинам работать с ледяными принцами.

1. Просто любите его

Такой совет поможет улучшить все отношения в мире, но для мужчины, холодного на эмоции, он как нельзя более кстати. Вам придется растопить тонны льда, чтобы добраться до его сердца. Он должен быть уверен, что его любят таким, какой есть и неоднократно это слышать от вас. Все упреки и скандалы ни к чему не приведут, так он только еще более отдалится. Только доверие, безусловное принятие и готовность любить, сможет сделать его более открытым.

2. Повторенье – мать ученья

Вам придется обучать его с азов. Например, после очередной рассказанной вами драмы, добавьте, что сейчас самое время, чтобы вас обняли, поцеловали и пожалели. А после слов «я так соскучилась!», скажите, что вы ждете такого же ответа, с прибавлением нежных эпитетов и ласковых прозвищ, их тоже лучше подсказать самой. Постепенно, он привыкнет и будет ими пользоваться без напоминаний.

3. Отмечайте позитивные перемены

Реагируйте даже на самое небольшое проявление его эмоций, говорите, как вам это нравится, вдохновляйте его проявлять свою любовь еще сильнее и чаще.

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4. Смиритесь с неизбежным

Просто подсчитайте все его достоинства и недостатки и подумайте, многие ли женщины смогут похвастаться таким мужем? Он крепкий семьянин, вкладывающий все в свою семью, заботливый и порядочный человек. Возможно, просто следует найти себе занятие, которое даст вам радостные недостающие эмоции, например, завести домашнего питомца, найти интересное хобби, заняться гимнастикой или пробежками.

5. Проконсультируйтесь с психологом

Если вы чувствуете, что в ваших отношениях есть проблема, то не доводите ее до состояния «только развод». Часто семейный психолог может помочь так, как никогда не сможет обычный человек, просто потому что у него не хватает на это знаний. Ничего нет плохого в том, чтобы обратиться за помощью тогда, когда это требуется, а не запускать свою жизнь в надежде, что «само рассосется».

Если вы уверены, что любите и любимы, то стоит потратить время, выяснить причину и начать работать над отношениями в семье. И все у вас получится. опубликовано econet.ru

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