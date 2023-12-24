Отношения с миром как основа высокой самооценки

В основе самооценки лежит внутренний образ себя, с которым можно и нужно работать не только по форме, но и по его содержанию. Работа с формой может начаться уже после взгляда на себя в зеркало. Но как быть с содержанием? Об этом в данной статье.

Делай вид, что уважаешь себя, и тебя будут уважать.

Александр Дюма-отец

Мы заботимся о своем внешнем виде: покупаем одежду, обувь, посещаем парикмахера, делаем различные процедуры. Хорошо выглядеть входит в список самых важных вещей практически каждого. Кто-то даже скажет, что «хорошо» выглядеть недостаточно, нужно выглядеть «на максимум». И он будет прав.

Самооценка

Наша самооценка представляет собой в первую очередь образ себя. Это не совсем тот образ, который мы видим в зеркале, но во многом связан с ним. Работа над улучшением образа, который смотрит на нас по ту сторону зеркала, может поднять самооценку. Я специально употребил здесь слово может. Дело в том, что, сделав отличную прическу, купив классный костюм и туфли, мы изменим форму нашего внешнего образа себя. Но ведь есть еще наш внутренний образ.

Создать внутренний образ себя, который бы начал нравился – это большой шаг, требующий напряженной работы. Это действия, связанные с изменением характеристик образа. Как показывает работа с клиентами, существенной может оказаться самая неожиданная деталь. Например, считается, что увеличение яркости образа делает его сильнее и привлекательнее. Тем не менее одна моя клиентка заявила, что образ себя стал ей нравиться гораздо больше после «затемнения». В любом случае работа с формой - это всего лишь первый шаг к высокой самооценке.

Нельзя останавливаться на одном этом шаге. Некоторые бросают все силы на изменение внешнего образа, даже обращаясь к услугам пластического хирурга. Но результат часто плачевен. Внутренне эти женщины или мужчины все равно считают себя уродливыми даже после пластических операций. Они так и не смогли внутренне принять свой образ. Мешает им это сделать то, что они зациклились на форме, забыв о содержании образа.

Здесь ни стилист, ни парикмахер, ни даже пластический хирург уже не помогут. То, чем наполнена привлекательная упаковка образа себя, во многом влияет на то, будет этот образ принят или нет. Основу содержания образа самооценки составляют наши убеждения о себе, других и мире.

Эти же убеждения определяют то, как мы строим наши отношения с миром в целом. Рассмотрим различные варианты таких установок для себя и других в контексте обретения высокой самооценки. Предположим, что работа с формой внутреннего образа уже закончена, то есть он начал нравиться.

1. Я не в порядке, другие в порядке.

Специально решил начать с такого варианта содержания самооценки, так как он встречается среди клиентов достаточно часто. Это как раз тот случай, когда любая самая прекрасная форма собственного образа все равно будет отвергнута. Причем дополнительно постоянно будут находиться доводы в пользу того, почему «другие лучше, чем я».

Ощущение собственной неполноценности по сравнению с другими будет неизменно снижать ценность образа себя, как бы он ни нравился. Внутренне это будет звучать примерно так: «Да, образ меня стал привлекательнее, четче, больше, подробнее, но все равно что-то не то».

Рекомендации в данном случае достаточно «жесткие» и могут быть сформулированы в формате пока не. Пока не будет устранена данная установка «я не в порядке», высокой самооценки ожидать не приходится.

2. Я в порядке, другие не в порядке.

Такой случай содержания внутреннего образа самооценки полностью противоположен предыдущему. Самооценка такого человека в принципе высокая и с внутренним образом себя тоже все в порядке. Однако обладатель данной установки часто имеет проблемы с выражением чувств к другим людям. Может даже дойти до того, что такой человек начинает ненавидеть себя за бесчувственность и черствость, вступив в отношения с кем-то.

В такие моменты человек перестает принимать себя, вступая во внутренний конфликт. Скорее всего его волевая часть в этом конфликте победит.

Рекомендации здесь связаны с необходимостью изменения восприятия других. Уровень самооценки в данном случае получается достаточно высокий. Однако полного принятия себя все равно не наблюдается. Этому препятствует холодность и отстраненность в отношениях.

3. Я не в порядке, другие не в порядке.

Из всех вариантов «начинки» образа себя эта – самая неэкологичная. Точнее сказать разрушительная для самого понятия самооценки. Скорее всего с такими установками даже не получится работать с формой, чтобы создать привлекательный собственный образ. Принятия во внутреннем мире обладателя этих установок о себе и других в принципе не существует.

Рекомендации для этого случая сводятся к переработке всей личной истории, начиная с точки рождения.

4. Я в порядке, другие в порядке.

Данная установка является оптимальной для создания гармоничной самооценки как по форме, так и по содержанию. Полное безусловное принятие себя и других в сочетании с привлекательным образом себя формирует высокую и адекватную реальности самооценку.

Конечно можно углубляться в содержание образа себя и найти там качества, которые в себе не нравятся. И это даже при наличии установки «я в порядке, другие в порядке». Но это лучше рассматривать как область ближайшего развития. Ведь если не останется личностных качеств, которые можно улучшить, то рост такой личности прекратится. С этой точки зрения легкое недовольство собой может быть даже полезным, ведь тогда знаешь, что есть куда расти.

Закончить данную статью хочу притчей о самооценке и о том, кто ее осуществляет.

Однажды к Мастеру пришел молодой человек и сказал:

- Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчемным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, Мастер, помоги мне!

Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил:

- Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело, – и, немного подумав, добавил: – Но если ты согласишься помочь мне в моем деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоем.

- С удовольствием, Мастер, – пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план.

- Хорошо, – сказал Мастер и снял со своего левого мизинца небольшое золотое кольцо с красивым камнем. – Возьми коня и скачи на рыночную площадь! Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше и ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты! Скачи же и возвращайся как можно скорее!

Юноша взял золотое кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо и что за него могут дать разве что медную монету, ну в крайнем случае серебряную.

Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил наказ Мастера ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удрученный неудачей, он вошел к Мастеру.

- Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, – с грустью сказал он. – В лучшем случае я мог бы выручить за золотое кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую! А столько это кольцо не стоит.

- Ты только что произнес очень важные слова, сынок! – отозвался Мастер. – Прежде, чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность! Ну а кто может сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только что бы он тебе ни ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне.

Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру.

Ювелир долго рассматривал золотое кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше:

- Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше пятидесяти восьми золотых монет. Но если он даст мне время, я куплю кольцо за семьдесят, учитывая срочность сделки.

- Семьдесят монет?! – юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад.

- Садись сюда, – сказал Мастер, выслушав оживленный рассказ молодого человека.

И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо. Драгоценное и неповторимое! И оценить тебя может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный?опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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