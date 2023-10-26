Отпустить, чтобы встретить вновь

Это ежедневный труд, который требует много сил. Но и игра стоит свеч, ведь ее результатом может служить крепкий союз (будь то семейный, дружеский или какой-то еще). Союз, где будет место обоим.

Бессмысленно пытаться удержать кого-то или что-то в своей жизни (это окажется причиной страданий). Природа мудра. Все вокруг состоит из стихий. Попытка удержать огонь может обернуться ожогом. Ветер, воду или землю? И они устремятся высыпаться сквозь пальцы. Всё рождено свободным. Задача состоит в том, чтобы создать условия, когда костер горит ярче (но никак не держать его, иначе можно сгореть самому).

Союз, где будет место обоим

Свобода — вот что важно и сложно одновременно. Но когда есть возможность дать свободу близким людям и событиям вокруг, не удерживая и не цепляясь за них, а также за собственные представления “о том, как должно быть”, именно тогда могут возникнуть условия для Жизни своей и окружающих.

О том же самом говорил Фредерик Саломон Перлз в своей “Молитве”:

“ Я – это Я, а ты – это ТЫ.

Я делаю своё дело, и ты делаешь своё дело.

Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям,

И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.

Ты — это ты, и я — это я,

И если нам случилось найти друг друга — это прекрасно.

А если нет — этому нельзя помочь”.

Одним из способов быть в отношениях является искренность, как минимум, с самим собой, а далее и с тем человеком, в отношениях с которым вы состоите.

Искренность порождает поле встречи, где если вас принимают, то собственная сила увеличивается в разы за счет отсутствия страха быть отвергнутым и “рассекреченным”: “Человек устроен так, что когда кто-то зажигает его душу, все становится возможным”. (Уместная цитата с просторов сети)

Если этого не происходит, то снова обратимся к “Молитве”.

Да, страшно и иногда болезненно. Но наградой за смелость станет появление людей, перед которыми не захочется приукрашивать себя и свои достижения (а значит врать), но захочется все больше показывать себя и, как следствие, узнавать другого.

Это ежедневный труд, который требует много сил. Но и игра стоит свеч, ведь ее результатом может служить крепкий союз (будь то семейный, дружеский или какой-то еще). Союз, где будет место обоим. Союз с этим же партнером или уже с новым человеком, но именно союз, а не попытки его сохранения.

Хорошим подспорьем в этом являются четыре фразы, произнесенные вслух или про себя:

“Я есть.

Я имею право быть.

Я дышу.

Я живу”.

Такая себе “установка” в недирективном гипнозе или “терапия нового решения” в трансактном анализе, или “гештальт-эксперимент” в гештальт-подходе, или “экзистенциальная позиция” в экзистенциальной психотерапии, “соприкосновение с Big I” в процессуалке или просто напоминание в телефоне.опубликовано econet

Автор Ольга Вербицкая

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet