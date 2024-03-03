Отрезвляющая техника, которая поможет понять, ЧТО для вас действительно важно

Несмотря на всю кажущуюся жесткость данного подхода, эта техника весьма "отрезвляет".

Очень часто бывает так, что человеку сложно определить, что или кто для него на самом деле является важным и ценным. И следующее упражнение нацелено как раз на то, чтобы разложить все это по полочкам. Теперь объясню пошаговый алгоритм того, что вам (или вашим клиентам) предстоит сделать.

Упражнение «Истинные ценности»: что для вас действительно важно

1. На небольших листочках для заметок перечислить двадцать вещей или людей, которые ценны и важны. Т.е. - один человек/одна вещь на каждом отдельном листочке.

2. Получившийся набор необходимо ранжировать по степени важности.

3. Теперь необходимо убрать один за другим пятнадцать листочков. Т.е. - в результате у вас останется всего пять важных вещей/людей.

4. Ранжируйте их по степени важности.

5. И уберите еще два листочка!

Оставшиеся три листочка с написанными на них ценностями - и есть самое важное и ценное.

На каждом из этапов важно обсудить с клиентом, что и почему он выбрал.

Т.е., после первого составления списка ценностей, он должен постараться его раскрыть - почему именно эти, а не какие-то другие.

После удаления каждого листочка из 15-ти, тоже нужно, чтобы клиент как-то прокомментировал свой выбор.

И на последнем шаге точно так же. Только оставшиеся три ценности обсуждаются более детально. Почему он оставил именно эти три, что они значат для клиента, что было бы, если бы их у него не стало, хотел ли он выбрать другие, почему не выбрал, и т.д.

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Как правило, уже на первом шаге клиенты начинают оказывать сопротивление, т.к. втиснуть "все, что нажито непосильным трудом" в список всего из двадцати пунктов, для многих оказывается весьма непросто.

В моей практике встречались самые разные вещи в этих списках. Кто-то, например, видел главную ценность в своей высокой должности. А для другого человека ценным оказалось раритетное книжное издание начала прошлого века.

И куда еще сложнее начать сбрасывать с себя этот псевдо-ценный балласт убирать листочки из получившейся на первом шаге кучки.

Последний этап, кстати, очень часто сопровождается уже значительно меньшим сопротивлением.

Несмотря на всю кажущуюся жесткость данного подхода, эта техника весьма "отрезвляет". Потому что, когда клиент понимает, что у него не только изначально выбор ограничен, но и впоследствии предстоит чего-то (добровольно!) лишиться, то и к самому процессу фильтрации ценностей клиент начинает подходить более осознанно и ответственно. опубликовано econet

Автор Виктория Тимофеева

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