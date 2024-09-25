Партнер-манипулятор: зачем ему эта игра?

Не все мужчины кристально честны и открыты в отношениях. Некоторые из них откровенно преследуют свои цели или удовлетворяют потребности: в статусе, в постели, в самоутверждении и, конечно, в деньгах. Давайте узнаем подробнее о разных видах партнеров-манипуляторов.

Человек может вступать в отношения по самым разным мотивам. Классический вариант: по любви. А как насчет того, чтобы решить свои насущные проблемы за чужой счет? Людская корысть многогранна. Один стремится отомстить бывшей, другой – найти тихую гавань, третий – поправить пошатнувшееся финансовое положение. Но все это формы манипуляции. Как вовремя их разглядеть, чтобы не попасться на удочку коварного партнера?

Виды партнёров-манипуляторов

Итак, виды мужчин-манипуляторов и какие потребности они стремятся удовлетворить в отношениях.

Потребность в статусе

Он заводит отношения, чтобы проникнуть в статусную среду и соответствовать принятому в этом кругу людей уровню.

Типичные особенности поведения:

Необоснованно высокие требования к партнерше (супруге): придирчивость, критика по поводу и без, акцент на безупречный внешний вид, гардероб, косметику, манеры.

Не склонен проводить много времени вдвоем: он лучше сводит вас в публичное место: на презентацию, концерт, тусовку и будет демонстрировать вас как статусный атрибут, трофей.

Неприкрытое безразличие к вашим проблемам и эмоциям: его больше беспокоит, чтоб вы не утратили форму, всегда выглядели идеально рядом с ним.

Подобные отношения продолжаются до той поры, пока не начнут возникать определенные неудобства для мужчины или пока женщина полностью отвечает его требованиям.

Потребность в интиме

Зацикленность на сексе – вот его отличительная черта.

Типичные особенности поведения:

Все ваши встречи приходятся на вечернее время, он имеет обыкновение являться поздно, логично задерживается на ночь.

Скрытность. Он склонен проводить досуг только вдвоем, вы не ходите вместе в рестораны, кафе, кино, он не приглашает вас в гости, не знакомит с приятелями, родителями.

Сводит общение к минимуму. Ни тебе задушевных бесед, ни обсуждений планов на будущую совместную (?) жизнь. Львиная доля времени посвящена постельным забавам.

Секс. Вот фундамент этих отношений. Это всё, что ему необходимо получить от вас. Он испарится при первом же сигнале об ответственности.

Потребность в самоутверждении

Он нуждается в беспрестанном подтверждении собственной значимости, важности и гениальности. Ему наиболее подходят отношения, дарящие чувство своего превосходства.

Типичные особенности поведения:

Склонность к сравнению. Он постоянно сравнивает себя с вами. Хотя во многих моментах это просто не корректно. Кто априори должен быть сильнее, надёжнее, спокойнее в паре?

Самолюбование. Он без стеснения заявляет, что он умнее, красивее, добрее и проч. При этом он склонен нивелировать ваши достоинства и с удовольствием смакует ваши недостатки, реальные и вымышленные.

Властность и деспотичность. Ему нравится унижать прекрасный пол, доминировать. Бывает, что он требует тотального подчинения, эмоционально реагирует на любую критику в свой адрес.

Никакой речи о чувствах и переживаниях женщины в подобных отношениях нет. Ее миссия - сдувать пылинки со своего бога и служить скромной рамкой величию, интеллекту и другим достоинствам партнера.

Потребность в опеке

Подобную модель отношений ищут незрелые, инфантильные персоны. Создать с таким мужчиной полноценный союз довольно сложно. Ему необходим не только сексуальная партнерша, но и женщина, которая с радостью возьмет на себя родительские функции - заботиться, опекать, управлять, нести за него ответственность.

Типичные особенности поведения:

Поведение, характерное для ребёнка: неспособность взять на себя ответственность, принимать решения, решать жизненные проблемы.

Слабая сексуальная активность. По большому счёту не испытывает потребности в интимных отношениях. Дело в том, что он воспринимает партнершу как сублимацию матери и поэтому не будет относиться к своей женщине как к желанной партнерше.

Отсутствие черт, присущих мужчине: он не поддержит в трудную минуту, не позаботится о потребностях возлюбленной, без колебаний потратит все деньги на собственные нужды.

Такой тип наиболее комфортно чувствует себя рядом с властной, сильной дамой, готовой быть лидером в отношениях.

Потребность в финансах

Материальная выгода - типичный мотив создания личных отношений. В результате один из возлюбленных готов платить, а другой без зазрения совести этим пользуется.

Типичные особенности поведения:

Он жалуется на неудачи и проблемы. Он любит рассказывать о том, что угодил в неприятность и для благоприятного исхода понадобится определенная сумма/кредит/драгоценности. После того как он получил желаемое, часто пропадает из виду навсегда.

Жадность. Он не платит за вас, в кафе, магазине ссылается на забытый дома бумажник, в результате чего платите вы.

Расчетливость: на старте отношений акцентирует внимание на материальное положение возлюбленной или её родителей.

Если такое положение вещей устраивает обоих партнеров, то совместная жизнь может оказаться на удивление благополучной. В противном случае финал всегда печален.

Случается, что в отношениях мужчина бывает нечестным. Поэтому имеет смысл как можно быстрее снять розовые очки и проанализировать его поведение. Это убережет вас от ненужных и горьких разочарований.опубликовано econet

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