ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ: ошибки родителей в общении с подростком

Для успешного преодоления подросткового КРИЗИСА ребенок очень нуждается в вашей поддержке: смейтесь над его шутками, философствуйте вместе с ним и уж тем более не смейтесь над первой любовью. Когда подросток увидит, что вы воспринимаете его всерьез, он станет относиться так же серьезно и к себе самому.

«В подростках меня больше всего раздражают… сами подростки» — этой фразой можно описать состояние родителей, ошарашенных внезапно и стремительно наступившим пубертатом. Еще вчера ваш малыш был предсказуемым, добрым и отзывчивым, а сегодня в доме — аналог Великой Французской революции. Подростки — невероятные существа с кучей энергии, сил и оригинальным взглядом даже на обыденные вещи. Большая честь и искусство — быть частью процесса становления новой личности. Главное — не ошибиться.

Ошибки родителей подростков и как же все-таки наладить общение

Ошибка 1: мы обижаемся

Ошибка 2: пытаемся навязать свой авторитет

Ошибка 3: принимаем за него решения

Ошибка 4: подрываем доверие

Ошибка 5: относимся свысока к его интересам

Ошибка 6: обесцениваем его чувства

5 способов наладить общение

Ошибка 1: мы обижаемся

Первая реакция на невнимание, замкнутость, бесполезные, с вашей точки зрения, дела ребенка — обида. Все наши слова разбиваются будто о бетонную стенку. Но спросите себя: а принимаете ли вы ребенка таким, каким он стал? Вполне возможно, что среди ваших жизненных ценностей нет лонгборда, панк-рока и покемонов, но сейчас это именно то, что притягивает и увлекает вашего ребенка, это важно для создания его будущей идентичности. Постарайтесь если не понять, то хотя бы принять новые интересы подростка: в поисках себя проще всего обратить внимание на самое яркое и необычное. Увлечения проходят, а отношения, основанные на доверии, поддержке и принятии, остаются на годы.

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Со своей реакцией на подростковую отгороженность легче справляться, если не принимать ее только на свой счет. Гормональная буря, изменения во внешности, жить как прежде больше невозможно, а как хотелось бы — еще непонятно. Добавьте сюда школьную нагрузку и борьбу за авторитет среди сверстников, и поймете, что у ребенка остается не так много ресурсов.

Ошибка 2: пытаемся навязать свой авторитет

«Я ничего для него не значу» — это чувство приходит следом за обидой. Точнее: «Ему на меня плевать!» Некоторые в такой ситуации пытаются вести себя подчеркнуто авторитарно: «Потому что я так сказала!» Так мы пытаемся уменьшить свое беспокойство за ребенка. Ведь если он никому не подчиняется, вероятность, что он ввяжется во что-то опасное, растет. Но стратегия эта провальная: сегодня подросток из страха быть наказанным согласится с вами, а в следующий раз вы даже не узнаете, что он собирается влезть в какую-то авантюру.

На самом деле подросток чувствует, что взрослый и главный тут вы, и это ощущение для него бывает невыносимо. Он начинает пробовать на прочность себя и окружающих. Подросток меряется с вами силами, чтобы однажды ощутить себя вправе войти в мир взрослых и быть с вами на равных. Поступая авторитарно, вы символически отбираете у него пропуск в будущую взрослую жизнь и возможность занять в ней достойное место.

Лучшее, что вы тут можете сделать для поддержания авторитета, — жить собственной интересной жизнью и помнить, что настоящий взрослый — это пример терпения, ответственности, доброжелательности. Ваша собственная устойчивость увеличит доверие подростка, послужит гарантией, что в критической ситуации он придет именно к вам.

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Ошибка 3: принимаем за него решения

Несмотря на то что подросток почти обогнал вас в росте и физической силе, у него действительно еще нет вашего опыта и меры ответственности. Нет базовых социальных навыков, зато есть отчаянная смелость. Немудрено, что становится объективно страшно за ребенка. Хочется начать стелить соломку везде, где это только возможно, выбирая за него вуз, хобби и друзей. Но что вы получите таким образом на выходе? Чем чаще вы будете принимать решения за ребенка, апеллируя к его незрелому возрасту, тем больше вероятность, что он войдет во взрослую жизнь несамостоятельным и зависимым.

Основы критического мышления закладываются именно в пубертате: возьмите этот факт себе на вооружение и пробуйте разговаривать. Обсуждать, дискутировать, спрашивать мнение подростка и мягко направлять его в случае ярко выраженной опасности. Дайте ему также возможность совершать ошибки: он пока не нарастил броню, позволяющую спокойно реагировать на ложь и цинизм взрослой жизни.

Хорошей прививкой послужит подконтрольное вам столкновение с неприятными особенностями взрослого мира.

Ошибка 4: подрываем доверие

Когда у подростка появляются секреты, он вдруг начинает заводить странные, с вашей точки зрения, знакомства. Мы сходим с ума от беспокойства: вдруг он затеял что-то опасное? А может, все эти сомнительные знакомые подбивают его на что-то плохое? Чтобы справиться с тревогой, родители нередко начинают рыться в вещах ребенка, взламывать аккаунты в социальных сетях и читать личную переписку. Результат будет плачевным: как только ребенок почувствует малейшие намеки на нарушение его личного пространства, он сделает все, чтобы закрыться еще больше и еще надежнее. Сквозь бастионы новых шифров, паролей и возникшей отчужденности будет уже не прорваться.

Единственный способ реально увеличить свое влияние — заранее создать почву для доверительных отношений. Постарайтесь не словами, а действиями дать понять, что в любой ситуации ребенок может прийти к вам и обсудить трудности. Доверяйте тому, что он вам рассказывает, принимайте его любым, и тогда он меньше будет от вас скрывать.

Ошибка 5: относимся свысока к его интересам

Странная музыка, нелепая одежда, жуткий сленг, слова какие-то непонятные… Нет бы слушать хорошую музыку и прилично одеваться! Ведь не зря же ходили по театрам и музеям, на выставки и концерты.

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Активное отрицание полученного в прошлом опыта необходимо ребенку, чтобы, напробовавшись других увлечений, сформировать собственный опыт, а не навязанный извне. Не критикуйте вкусы и увлечения подростка, а поощряйте то, что не несет за собой явной психологической и физической опасности. Постарайтесь поддержать и понять, что же он в них нашел, какие свои потребности удовлетворяет ребенок, увлекаясь скалолазанием или рисуя на стеклах сюжеты из зомби-апокалипсиса.

Конечно, иногда не обойтись без ограничений, но лучше, если это будет крайней мерой. Которую вы к тому же должны доходчиво объяснить.

И последнее: признайтесь, ведь некоторые увлечения подростка — это то, что вы всегда хотели, но никак не решались попробовать. Попробуйте реализовать собственное творческое начало. Тем более что этим вы ребенка очень поддержите.

Ошибка 6: обесцениваем его чувства

В переходном возрасте быстро меняются эмоции и увлечения. Сегодня ваш ребенок без ума от катания на роликах, а завтра плетет браслеты из резиночек. Эмоциональная нестабильность также настолько сильна, что подростки реагируют на какие-то ситуации непредсказуемым образом. Иногда пробы пера сопровождаются невероятной уверенностью, с которой ребенок берется рассуждать на взрослые темы. Нередко родители теряются, ставят на поведение подростка штамп «блажь» и реагируют на него как на блажь.

Тут стоит помнить, что для успешного преодоления подросткового кризиса ребенок очень нуждается в вашей поддержке: смейтесь над его шутками, философствуйте вместе с ним и уж тем более не смейтесь над первой любовью. Когда подросток увидит, что вы воспринимаете его всерьез, он станет относиться так же серьезно и к себе самому.

5 способов наладить общение

Верить в него. Наверняка вы достаточно вложили в ребенка до момента достижения им переходного возраста. Вера в него — это одновременно вера в свою родительскую компетентность. Одна только вера дает удивительные результаты: если вы в глубине души знаете, что он справится, он наверняка справится.

Дать разумную свободу. Баланс между контролем и вседозволенностью очень важен, ведь у подростка пока нет навыков определять грани допустимого. Оставьте ребенку выбор секции или вуза, но установите некие правила поведения: например, приходить не позднее установленного времени и не грубить. Ваши границы — то, обо что он будет ударяться в попытках создать свою собственную личность, и это придаст ему спокойствия и уверенности.

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Уважать. Корректно обсуждайте вкусы и симпатии, но оставляйте ребенку право на собственное мнение и выбор. Уважение должно касаться как личного пространства подростка, так и внешнего вида, хобби, компании и проявлений чувств. Разумеется, если речь не идет о чем-то потенциально опасном. В любом случае даже такие вещи стоит обсуждать терпеливо и деликатно.

Поддерживать. Вполне возможно, что, не видя конкретной цели, подросток решит бросить начатое. Ваша внимательность к мелочам и поддержка любых, даже самых незначительных успехов и побед поможет не останавливаться. Эти мелочи станут отправными точками для продолжения, научат получать удовольствие от процесса, создадут дополнительную мотивацию в виде соревновательного духа.

Реально оценивать опасность. Не драматизируйте. Не всегда ночевка у друга — это попойка на вписке, а подготовка к экзаменом с подружкой — это просто подготовка к экзаменам.опубликовано econet

Автор Дарья Старовойтова

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