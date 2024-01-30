Первые признаки гордыни

Гордыня удаляет нас от бога. Поклоняясь духовному, мы взращиваем в себе ростки гордыни. Поклонение цели, своему идеалу приводят к тому, что возникает ненужная спешка и презрение ко всем, кто не соответствует этому идеалу. Человек в мыслях рисует свою судьбу и, если есть проблемы, возникает протест против судьбы. А это грозит заболеваниями.

Известно, что гордыня – это грех. Чем же она может повредить человеку? Почему важно искоренять из своих помыслов гордыню? У многих это явление ассоциируется с высокомерием. Но это лишь одна сторона медали. Гордыня опасна тем, что может даже привести к серьезным заболеваниям и проблемам в жизни. Вот как это происходит.

Гордыня и поклонение будущему

Как не пропустить первые признаки зарождающейся гордыни?

Суть гордыни

Что такое гордыня? Это есть удаление от бога. Куда может удаляться человек от Всевышнего на трансцендентном уровне? Он может удаляться духовно и материально. Духовный уровень несравненно значимее, чем материальный.

Именно поклонение духовному уровню и дает зачатки гордыни. Мы не можем предполагать, что переживал ангел, ставший дьяволом. Какие высшие духовные уровни он видел и соприкасался с ними. Но в обычной, реальной ситуации мы можем сказать, что причиной гордыни является поклонение будущему.

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Поклонение будущему

Поклонение будущему выглядит как поклонение цели, когда у человек появляется спешка.

Поклонение будущему выглядит как идеализм. У человека появляется мечта, идеал, которым он живет, и он начинает презирать всех, кто не соответствует этому самому идеалу.

Поклонение будущему выглядит как жесткая картина мира. То есть, человек нарисовал себе, каким должен быть этот мир. И если мир не соответствует данной картине, у человека внутри рождается протест.

Поклонение будущему выглядит как судьба, которую человек себе нарисовал. «Должно быть все именно так». Если есть проблемы, возникает протест против судьбы. А недовольство своей судьбой – это одна из причин сложнейших заболеваний.

Что получается? Поклонение будущему рождает весь тот комплекс эмоций, которые в итоге приводят к сложным проблемам в здоровье и судьбе.

Как мы обижаемся? Предположим, завтра к вам должен прийти человек. Он не пришел или опоздал. У вас в мыслях о будущем есть картинка, которая показывает, что должно произойти. Чем сильнее идет поклонение будущему, тем жестче вы реагируете н несоответствие этой картинке. «Опоздал? Не пришел? Подлежишь обиде, ненависти, осуждению».

Поклонение будущему – это поклонение определенной картине мира, под которую мы пытаемся «подогнать» реальность. И чем больше мы поклоняемся будущему, тем агрессивнее мы реагируем на несоответствие окружающего мира той картинке, которую мы сами себе нарисовали. Но окружающий мир создан Всевышним. И во всем том, что происходит, есть высшая логика и неведомый нам смысл.

И чем жестче мы концентрируемся на своем придуманном идеале, на своей картинке мира, тем агрессивнее мы относимся к окружающему миру, свой судьбе и к богу.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева

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