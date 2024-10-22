Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Письмо бывшему: метод, который поможет отпустить ситуацию

Письмо бывшему: метод, который поможет отпустить ситуацию

Источник: b17.ru 22 октября 2024 7086
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Случается так, что отношения уже закончились, но вас не отпускают мысли, обиды, горечь. В таком случае можно прибегнуть к полезной методике. Суть ее заключается в том, чтобы написать письмо. В послании вы проходите по всем чувствам в определенном порядке, и они вас постепенно отпускают.

Письмо бывшему: метод, который поможет отпустить ситуацию

Бывает в жизни так, что отношения уже закончились, но завершить их не удалось, так как не было возможности или смелости высказать партнеру свои чувства и эмоции. В этом случае хорошо помогает консультирование и терапия, особенно методом системных расстановок. Не у всех на это хватает времени и средств. Но есть и "домашний вариант" проработки отношений  – письмо обид, предложенный О.Валяевой.

Письмо обид

Вам нужно уединиться на час-два. Взять с собой бумагу и ручку, и написать письмо вашему бывшему (ей) по определенному сценарию. Вы проходите в письме по всем чувствам в указанном порядке.

Пишете каждый пункт, каждую эмоцию до тех пор, пока не почувствуете легкую пустоту, когда уже не о чем писать. Это сигнал, что нужно переходить дальше, к следующему. 

  • Дорогой Вася (Маша) и т.п.! 
  • Я злюсь на тебя за то, что ты…..
  • Я обижаюсь на тебя за то, что ты….
  • Мне было очень больно, когда ты….
  • Мне очень страшно от того, что…
  • Я разочарована тем, что…
  • Мне грустно от того, что…
  • Мне жаль, что…
  • Я благодарнарен тебе за то, что….
  • Я прошу у тебя прощения за то, что….
  • Я отпускаю тебя.

Письмо бывшему: метод, который поможет отпустить ситуацию

Не относитесь к этому формально, пишите все, даже если вашему уму это кажется бредом. Это может занять много листов бумаги и несколько часов – особенно первый раз. Вы можете заплакать. Это не плохо, так как через слезы тоже происходит очищение. Старайтесь дышать глубоко - это также помогает проживать все эмоции.опубликовано econet

Автор Наталья Нилова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Наталья Нилова письмо обид отношения чувство обида

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Что такое политкорректность? Это когда косоглазие называют хорошо развитым периферийным зрением.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.