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Письмо психолога всем женщинам, которые утратили надежду

Автор: Econet 09 апреля 2023 6762
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Очень важно в трудные моменты жизни, чтобы кто-то сказал нужное слово, поддержал и объяснил, что плохое скоро пройдет и наступит светлая полоса. Вот что говорит психолог всем женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Письмо психолога всем женщинам, которые утратили надежду

Сложные жизненные ситуации, в которые мы попадаем, усугубляются еще и тем, что некому сказать правильные слова именно тогда, когда это необходимо нам более всего. Где черпать силы для того, чтобы прожить новый день? Кто может стать стимулом для усталого и отчаявшегося человека? Психолог написала это для всех женщин.

 Письмо психолога женщинам, которые считают, что у них нет сил

Женщина, не теряй надежды и не впадай в отчаянье. Душевный покой, равновесие, хорошее настроение, радость и свет, наполняющие твоё сердце, вернутся снова. Да, ты сегодня в смятении. Тебе кажется, что ты распадаешься на кусочки, которые невозможно будет собрать. Но все рано или поздно заканчивается.  И этот печальный период в твоей жизни подойдет к концу. А на смену ему придет счастье и покой. 

Это лишь глава в истории, которую ты сама пишешь. И, когда она закончится, история будет продолжаться.
Невозможно описать словами, какие чувства тебя переполняют в эти дни. Кажется, что ты совершенно утратила контроль над своей жизнью. Все летит кувырком. Но так продолжаться все время не может. Ведь ничто не вечно – ни плохое, ни хорошее.

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Письмо психолога всем женщинам, которые утратили надежду

Если ты готова принять поражение, помни: ты рождена не для этого. Ты пришла в этот мир, чтобы раскрыть себя, реализовать все свои возможности, как бы трудно это ни было. 

Я знаю, что с тобой произошло нехорошее событие. И теперь у тебя опустились руки. Но ты заблуждаешься.

Разрушенные отношения, разбитое сердце, несбывшиеся надежды и мечты. Ты уже прошла через всё это. Как и многие другие женщины. Поверь, почти каждой приходилось собирать свое сердце по кусочкам. Почти каждой пришлось побывать в отношениях без взаимности. Ужасно вместо любви и уважения получать пустоту и одиночество. Больно, когда ты совсем близко к цели, но в один момент твои планы рушатся. И ты начинаешь винить себя в собственной слабости, бесполезности и ненужности. Ты взваливаешь на свои плечи непосильный груз обвинений и укоров.

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Но зачем об этом столько думать?

Ты не должна позволять своим деструктивным мыслям ставить тебя на колени. Если некому помочь – у тебя один выход. Помочь себе самой.

Вспомни о том хорошем, что есть в тебе. Вспомни о близких людях, которые любят тебя несмотря ни на что.
Жизнь сегодня не заканчивается. Да, она порой трудна, несправедлива и жестока. Но это будет не всегда. Мир вокруг нас стремительно меняется, и мы  меняемся вместе с ним. Но только внешне.

Знаешь, что остается неизменным? Наш внутренний мир. Наша сущность всегда будет такой же. И всё со временем вернётся на свои места. Тогда ты станешь снова собой.

Вспомни, какой ты была в детстве. Этот человечек внутри тебя никуда не исчез. Ты просто выросла и теперь смотришь на мир глазами взрослого. И можешь теперь видеть много плохого.

Загляни в свою душу и отыщи там надежду. Ту, которая питала тебя в детстве. Верь и не бойся иногда быть слабой. 

С любовью, та, что понимает твои чувства. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология женщина жизнь отношения надежда любовь

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