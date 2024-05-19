Плачущий ребенок: Успокоить или нет?

После прочтения этой статьи врача-остеопата Владимира Животова, вы НИКОГДА не оставите малыша просто «ПРОПЛАКАТЬСЯ»

Какие эмоции вы испытываете, глядя на эту фотографию: хотите успокоить малыша или не видеть и не слышать его? Этот вопрос – один из самых спорных и обсуждаемых.

Поведение родителей во время плача детей: успокаивать или нет?

Есть две точки зрения относительно того, как надо вести себя с ребенком, который кричит и плачет:

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1. Обязательно брать на руки и успокаивать.

2. Не брать на руки, ждать, пока он «проорется» и будет себе спокойно существовать дальше.

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Многие родители считают, что когда ребенок так сильно плачет, не переставая, он показывает свой характер, манипулирует уже с рождения. И если при первом плаче брать его на руки, ребенок будет капризным, избалованным и «проблем не оберешься». Нет ничего более далекого от истины.

Существуют научные доказательства того, что разное поведение родителей во время плача детей по-разному влияет на уровень гормонов в их организмах.

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Так, были проведены исследования, которые показали, что:

В 1 день плача и у ребенка, и у мамы в организме повышается уровень кортизола и адреналина.⠀

На 2 день наблюдалась та же ситуация. Ребенок плакал, мама не подходила, уровни гормонов стресса были между собой связаны – повышались у обоих.

На 3 день детишки переставали плакать. При этом в их организме уровень кортизола и адреналина оставался высоким, в то время как у мамы он не повышался. То есть мама не слышала плач, и все было хорошо, она была спокойна. Однако ребенок все еще пребывал в глубоком стрессе.

Если малыша долгое время не брать на руки, он уходит в состояние запредельного стресса и рвется важная и такая необходимая привязанность между ребенком и матерью. И это, несомненно, оказывает влияние на дальнейшую жизнь и детей, и родителей, на их взаимоотношения. Отсюда, из этого источника возникает это непонимание отцов и детей. Вероятнее всего, Базарова на ручки в детстве не брал никто.

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Ребенок – это аккумулятор. Он заряжается от материнской любви, внимания. И чем больше он «зарядится» в раннем возрасте, тем более самостоятельным и уверенным вырастет.

У второго способа, конечно, есть свои преимущества. Через 4 дня криков малыш перестает кричать, так как он понимает, что плач бесполезен. Это плюс для мамы: она начинает жить более спокойно и комфортно. Но цена этого "плюса" слишком высокая.

Необходимо тратить время, силы и эмоции на то, чтобы успокаивать малыша и обеспечивать ему комфортные условия жизни, наполненные любовью и вниманием. Не обрывайте эту связь – от этого зависят ваши будущие отношения с ребенком и то, как сложится его жизнь!опубликовано econet

Владимир Животов, краниопостуролог и врач-остеопат

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